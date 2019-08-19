直布羅陀釋放伊朗油輪顯示英美外交分歧

  • 2019年 8月 19日
An Iranian flag flutters on board the Adrian Darya oil tanker, formerly known as Grace 1, off the coast of Gibraltar on August 18, 2019 圖片版權 AFP
Image caption 英屬直布羅陀釋放的伊朗油輪的名字從格蕾絲1號改為阿德里安·達裏亞1號。

英屬直布羅陀拒絶了美國提出的將油輪轉交美方扣押的要求。這一事件體現出作為歐盟成員的英國與美國在波斯灣問題上的分歧。

海運船隻定位系統顯示，原來被懷疑私下向敘利亞輸送石油、被英屬直布羅陀扣押的伊朗油輪格蕾絲一號最終被直布羅陀釋放，駛向希臘卡拉馬塔港。

在釋放前一天，美國向英國提出緊急要求，希望英方將油輪轉交美方扣押。

但直布羅陀當局最終表示，它無法遵守華盛頓的要求發佈新的拘留令，因為美國對伊朗的制裁不適用於歐盟。

這艘油輪也改頭換面，名字也從格蕾絲1號改為阿德里安·達裏亞1號。

為何英國會釋放伊朗油輪？英美特殊關係怎麼了？

德黑蘭方面說，它凖備派遣海軍護航阿德里安達裏亞-1號。

上月，在英國扣押了上述油輪後，一艘懸掛英國國旗的油輪在波斯灣也被伊朗扣押。儘管官方否認，但有人猜測，這是英國和伊朗交換被扣油輪。

伊朗外交部發言人表示，這兩艘船被扣押沒有任何聯繫。他還警告美國不要試圖在國際水域扣押伊朗油輪。

彭博新聞社採訪了兩位船舶經紀人。他們暗示，油輪可能會在卡拉馬塔附近海域將船上的油轉到其它船上。

幕後背景

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Image caption 7月4日，直布羅陀當局在英國海軍陸戰隊的幫助下扣押伊朗油輪，此舉引發了英國和伊朗之間的外交危機。

伊朗這艘油輪有29名船員，來自印度、俄羅斯、拉脫維亞和菲律賓。7月4日，直布羅陀當局在英國海軍陸戰隊的幫助下扣押。英屬直布羅陀政府暗示，該船正違反歐盟對敘利亞制裁將石油送往敘利亞。

此舉引發了英國和伊朗之間的外交危機。之後幾周，危機不斷升級。7月19日，伊朗革命衛隊在海灣劫持了一艘懸掛英國國旗、瑞典擁有的油輪史坦納帝國號。

之後，英國宣佈將加入由美國領導的特別部隊，以保護通過霍爾木茲海峽主要航道的商船。

直布羅陀當局在得到伊朗保證不會在敘利亞卸貨後，釋放了伊朗這艘船。

美國司法部隨後提出扣留該船的請求，理由是該船與伊朗伊斯蘭革命衛隊有聯繫。伊朗伊斯蘭革命衛隊已被美國列為恐怖組織。

歐美政策分歧

直布羅陀隨後發佈一份聲明說，它無法遵守美國這一要求，因為歐盟不將伊朗伊斯蘭革命衛隊視為恐怖組織，而英屬直布羅陀目前仍是歐盟的一部分。

它還表示，美國阻止伊朗石油出口的制裁不能讓歐盟來執行，這反映了歐盟所說的美國和歐盟的立場和法律制度迥然不同。

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Image caption 7月19日，伊朗革命衛隊在海灣劫持了一艘懸掛英國國旗、但由瑞典擁有的油輪史坦納帝國號。

伊朗和西方之間的緊張關係可以追溯到伊朗核危機的重新爆發。

2018年，華盛頓退出了2015年限制伊朗核活動的國際協議，因為它懷疑德黑蘭仍在試圖發展核武器。伊朗一直否認這一點。

自那以後，華盛頓對伊朗實施更嚴厲的制裁，美伊關係日益緊張。

但英國和其他歐洲國家都表示，他們仍然致力於挽救伊朗核協議。

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