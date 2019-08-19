直布羅陀釋放伊朗油輪顯示英美外交分歧

圖片版權 AFP Image caption 英屬直布羅陀釋放的伊朗油輪的名字從格蕾絲1號改為阿德里安·達裏亞1號。

英屬直布羅陀拒絶了美國提出的將油輪轉交美方扣押的要求。這一事件體現出作為歐盟成員的英國與美國在波斯灣問題上的分歧。

海運船隻定位系統顯示，原來被懷疑私下向敘利亞輸送石油、被英屬直布羅陀扣押的伊朗油輪格蕾絲一號最終被直布羅陀釋放，駛向希臘卡拉馬塔港。

在釋放前一天，美國向英國提出緊急要求，希望英方將油輪轉交美方扣押。

但直布羅陀當局最終表示，它無法遵守華盛頓的要求發佈新的拘留令，因為美國對伊朗的制裁不適用於歐盟。

這艘油輪也改頭換面，名字也從格蕾絲1號改為阿德里安·達裏亞1號。

為何英國會釋放伊朗油輪？英美特殊關係怎麼了？

德黑蘭方面說，它凖備派遣海軍護航阿德里安達裏亞-1號。

上月，在英國扣押了上述油輪後，一艘懸掛英國國旗的油輪在波斯灣也被伊朗扣押。儘管官方否認，但有人猜測，這是英國和伊朗交換被扣油輪。

伊朗外交部發言人表示，這兩艘船被扣押沒有任何聯繫。他還警告美國不要試圖在國際水域扣押伊朗油輪。

彭博新聞社採訪了兩位船舶經紀人。他們暗示，油輪可能會在卡拉馬塔附近海域將船上的油轉到其它船上。

幕後背景

圖片版權 EPA Image caption 7月4日，直布羅陀當局在英國海軍陸戰隊的幫助下扣押伊朗油輪，此舉引發了英國和伊朗之間的外交危機。

伊朗這艘油輪有29名船員，來自印度、俄羅斯、拉脫維亞和菲律賓。7月4日，直布羅陀當局在英國海軍陸戰隊的幫助下扣押。英屬直布羅陀政府暗示，該船正違反歐盟對敘利亞制裁將石油送往敘利亞。

此舉引發了英國和伊朗之間的外交危機。之後幾周，危機不斷升級。7月19日，伊朗革命衛隊在海灣劫持了一艘懸掛英國國旗、瑞典擁有的油輪史坦納帝國號。

之後，英國宣佈將加入由美國領導的特別部隊，以保護通過霍爾木茲海峽主要航道的商船。

直布羅陀當局在得到伊朗保證不會在敘利亞卸貨後，釋放了伊朗這艘船。

美國司法部隨後提出扣留該船的請求，理由是該船與伊朗伊斯蘭革命衛隊有聯繫。伊朗伊斯蘭革命衛隊已被美國列為恐怖組織。

歐美政策分歧

直布羅陀隨後發佈一份聲明說，它無法遵守美國這一要求，因為歐盟不將伊朗伊斯蘭革命衛隊視為恐怖組織，而英屬直布羅陀目前仍是歐盟的一部分。

它還表示，美國阻止伊朗石油出口的制裁不能讓歐盟來執行，這反映了歐盟所說的美國和歐盟的立場和法律制度迥然不同。

圖片版權 Getty Images Image caption 7月19日，伊朗革命衛隊在海灣劫持了一艘懸掛英國國旗、但由瑞典擁有的油輪史坦納帝國號。

伊朗和西方之間的緊張關係可以追溯到伊朗核危機的重新爆發。

2018年，華盛頓退出了2015年限制伊朗核活動的國際協議，因為它懷疑德黑蘭仍在試圖發展核武器。伊朗一直否認這一點。

自那以後，華盛頓對伊朗實施更嚴厲的制裁，美伊關係日益緊張。

但英國和其他歐洲國家都表示，他們仍然致力於挽救伊朗核協議。