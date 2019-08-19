圖片版權 Getty Images Image caption 推特與臉書封鎖中國"資訊戰"假信息賬號

社交媒體推特（Twitter）及臉書（Facebook）周一（19日）接連宣佈，封鎖其平台上的大量賬號。兩家社交媒體巨頭說，這些賬號散播關於香港示威的假信息，且背後由中國官方主導。

推特停用了936個賬號，因它們「散佈虛假信息」，目的是「損害香港政治運動的合理性」。推特還表示，上述賬號是中國官方支持的資訊戰的一部分。「我們有可靠證據證明，這是一個官方組織的行動。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @TwitterSafety We're disclosing coordinated account activity focused on the ongoing protest movement in Hong Kong. Our investigations have found that these accounts are linked to state-backed information operations from mainland China.https://t.co/Pc9R90Dp85 — Twitter Safety (@TwitterSafety) 2019年8月19日

臉書則移除了7個頁面、3個群組和5個賬號。這些賬號同樣被指涉及散播關於香港的假新聞。其中有頁面有近1萬5000名粉絲，另有一個群組有2200個成員。臉書的聲明寫道，儘管涉及的人試圖藏匿身份，「我們的調查發現其與中國政府相關個人之間的關聯。」

臉書的網絡安全政策主管格雷徹（Nathaniel Gleicher）說，臉書移除上述頁面與賬號等，並非由於它們發佈的內容，而是由於它們背後的運作行為。「在背後運作它們的人們互相溝通，並且使用了假賬號來詐稱身份。」

中國「資訊戰」

外界認為，中國的資訊戰戰術與俄羅斯此前使用的相似，通過發佈大量煽動性信息及虛假新聞，為己方增長聲勢。社交媒體平台曾經打擊過來自俄羅斯的虛假信息賬號。

臉書和推特公開了假信息賬號發佈的部分信息，它們大多是帶有煽動性文字的圖片，註解文字主要是繁體中文與英文。有的寫道：「黃媒（指偏向示威者的媒體）不會告訴你的事」、「暴徒、黑記合作」，有的將示威者與ISIS恐怖分子相提並論。

圖片版權 Facebook Image caption 臉書公開的虛假賬號宣傳的內容

圖片版權 Facebook Image caption 臉書公開的虛假賬號宣傳的內容，其中一個賬號名為「港人討論區」。

推特公布的問題賬號列表顯示，許多賬號名是無意義的亂碼，大部分使用中文賬號名，其餘為英文。有的賬號幾乎沒有粉絲，有的卻有幾萬名粉絲。更詭異的是，有數十個賬號的粉絲數量、追蹤賬戶的數量一模一樣。有賬號早在2009年就成立了。

同時，推特宣佈，從此不再接受國家控制的媒體在推特平台上投放廣告，但並未點名任何媒體機構。如何定義國家控制的媒體？推特的聲明中寫道，採編內容控制、資金來源、直接間接的政治壓力都是考慮的因素之一，但此政策「不會用在納稅人資助的實體，包括採編獨立的公營媒體」。因此，英國廣播公司（BBC）、美國的PBS電視台與NPR電台等應不在受限制之列。

推特表示，出台這一政策，是為了保護「合理的探討及開放的對話」。

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中國如何「翻牆」打「資訊戰」

推特和臉書都在中國大陸受到封鎖，無法直接訪問。推特和臉書近年來作出許多打入中國市場的努力，但未取得突破。今年五月，推特被指短暫封鎖了一些中國異見人士的賬號，推特隨後道歉，指是公司的例行操作，並非應中國官方要求。

包括人民日報、新華社、環球時報、CGTN、中國日報等多家中國官媒，都在推特和臉書上開通了頁面，並時有購買廣告以推廣內容。

香港反送中示威持續，中國政府除了封鎖大量信息外，官媒的宣傳機器還開足馬力，動員觀眾反對香港示威，其中一些報道被指散播虛假信息。

中央電視台旗下的央視網不久前報道，一名右眼受傷的香港女示威者，是被抗議者打中，而非警察的布袋彈。央視網還發佈了一張據稱是該名女子在香港街頭派發現金的照片，暗示她負責以金錢收買人們上街抗議。然而，目前並沒有確鑿證據支持可以支持這篇報道，但其在中國的社交媒體上評論與轉發量數以百萬計。

如此扭曲的媒體空間使香港示威在中國大陸及香港與海外，分裂成兩個相去甚遠的版本：一邊是和平與激進行為皆存在的大規模群眾運動，另一邊是一場受外國特工驅動、暴力襲警、分裂中國的港獨運動。