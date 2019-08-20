中美較量 冰天雪地格陵蘭為何成為熱土？

圖片版權 Reuters

美國總統特朗普有意買下格陵蘭島，讓這個偏遠的北國島嶼突然成為全世界關注的地方。

事情的經過是這樣的：美國《華爾街日報》8月16日披露，總統特朗普在與顧問們吃飯和開會時，頗為認真地討論過要買下格陵蘭島的想法。

消息一出，立刻被格陵蘭政府大潑冷水。這個隸屬于丹麥的自治島表示：我們向各方生意廣開大門，但我們不賣這塊土地。

丹麥的政界人士們也對特朗普的想法嗤之以鼻。丹麥前首相拉斯姆森（Lars Lokke Rasmussen）在推特上表示：「這應該是愚人節笑話吧，不過完全不合時宜。」

丹麥政界的各黨派人士們紛紛發表意見，有議員說：「想也別想！」；還有的議員認為，特朗普如果真的這麼想，那就是最後的證據，證明「他已經瘋了」。

圖片版權 WorldMap Image caption 格陵蘭島位於北極圈內，介於北冰洋和北大西洋之間。

針對特朗普的這一想法，周日（19日）丹麥現任首相梅特·弗雷德里克森（Mette Frederiksen）在記者會上表示，談論買賣格陵蘭島是「荒謬無稽之談」。

一同出席這次記者會的還有格陵蘭島自治區總理基姆·基爾森（Kim Kielsen）。丹麥首相弗雷德里克森說：「格陵蘭不賣。格陵蘭島不是丹麥的。格陵蘭屬於格陵蘭。」

特朗普總統本人倒並沒有因為這一消息感到尷尬，他在推特上證實說：「我們正在考慮」。他還發出一張搞笑圖片：金光閃閃特朗普大廈高聳在格陵蘭。他說：我保證不在格陵蘭建這個。

如此一來，世界各地的媒體紛紛揣測，美國這次希望買下格陵蘭島究竟會開出怎樣的價錢。

格陵蘭島

格陵蘭島究竟是個怎樣的地方？究竟是什麼吸引了美國總統特朗普呢？

圖片版權 Reuters Image caption 格陵蘭島雖然蘊藏無價的礦產和自然資源，卻並不是一個經濟發達的地方。

格陵蘭島，總面積200萬平方公里，是世界上最大的島。當然，這是因為沒有把澳大利亞算成島，因為澳大利亞被列為「洲」。格陵蘭是丹麥王國的一塊自治領地，位於北大西洋和北冰洋之間。

島上總人口約為5.6萬人，絶大部分集中在沿海地區。格陵蘭島大約九成人是土著的因紐特人，有自己的議會和自治政府。

島上約80%的地方常年被冰覆蓋，全球氣候變暖使人們擔心冰層有融化的危險。而隨著冰層逐漸融化，島上豐富的礦產也越來越引起外界的興趣。

格陵蘭外交部對這美國總統特朗普的收買興趣曾有以下聲明，很到位地總結了格陵蘭島的魅力所在：

「格陵蘭島有豐富的寶貴自然資源，如礦產、純淨水和冰、魚類資源、海鮮資源、再生能源，也是探險旅遊業的新領地。」

格陵蘭島可謂坐擁無價之寶，然而卻並不富裕。島上的自殺率、酗酒率和失業率都很高。

特朗普為何相中？

據報道，美國總統特朗普對格陵蘭島的興趣，部分是因為島上的豐富礦產資源，如煤炭、鋅、銅和鐵礦石。

圖片版權 AFP Image caption 8月19日，丹麥首相梅特·弗雷德里克森（Mette Frederiksen）（右）和格陵蘭總理基姆·基爾森（Kim Kielsen）就美國總統特朗普的買島想法做出回應：不賣。

其中，最為外界關注的是，格陵蘭島蘊藏著豐富的稀土礦產。

在美國向中國進口產品徵稅，美中貿易戰的對壘中，中國方面暗示有可能動用的一張王牌，就是限制向美國的稀土出口。據英國《金融時報》報道，正是在這樣的背景下，美國最近與格陵蘭島簽署了備忘錄，投資合作開採稀土礦。

《金融時報》報道稱：「格陵蘭島據估計蘊藏有大約3850萬噸稀土氧化物，而全世界其他地方的稀土氧化物總量約為1.2億噸。」

而特朗普青睞格陵蘭島的另一個原因，是它對美國戰略安全的重要性。

長期以來，格陵蘭島是美國全球戰略的重要一環，自第二次世界大戰以來，美國就已經在格陵蘭島設立了空軍和雷達基地。

圖片版權 Getty Images Image caption 全球氣候變暖，北極冰雪融化，為各方勢力進入北極活動打開方便之門。

而近年來，中國以及俄羅斯對北極地區的興趣日益加大，無疑增大了格陵蘭對美國的價值。

美國購買格陵蘭？

美國想買格陵蘭，並非特朗普總統的臨時起意。實際上，早在1860年，美國總統安德魯·約翰遜執政期間，就曾考慮過購買格陵蘭島。

1867年，美國國務院的一份報告就指出，格陵蘭島的戰略位置，以及豐富的自然資源，都是理想的購地選項。

值得一提的是，美國正是在1867年從沙皇俄國手中買下了阿拉斯加，使它成功加入全世界八個北極國家的行列。不過格陵蘭島的購買計劃並沒有得以實現。

到1946年，美國總統杜魯門曾向丹麥正式開價1億美元，希望購買格陵蘭島，被丹麥拒絶。

不過，格陵蘭島自第二次世界大戰以來就是美國防務的重要環節。1943年，美國在格陵蘭卡納克（Qaanaaq，舊稱圖勒Thule）的軍事基地，就是美國在地球上最北地點所設的空軍基地。

冷戰期間，這一基地是防衛蘇聯進攻的第一道監測防線。冷戰結束後，美國對格陵蘭島的興趣日漸消褪，買島的想法束之高閣。

北極

然而，全球氣候變暖，溫度升高海冰融化，為各國在北極和北冰洋地區積極活動提供了便利。

中國在向全世界推介「一帶一路」戰略架構時，北極也成為這一戰略的重要環節。2018年1月，中國發表《北極政策》白皮書，表示要與各方共建「冰上絲綢之路」，自稱是北極事務的重要利益攸關方，地緣上是「近北極國家」。

對此，美國國務卿蓬佩奧2019年5月公開表示，中國試圖通過推動基礎設施項目和商業投資來參與北極地區的事務，必須加以檢查。他還否認中國是「近北極國家」的說法。

他說：「只有北極國家和非北極國家， 沒有第三種—而且任何其他說法也不會賦予中國任何權利。」

蓬佩奧還警告說，俄羅斯在北極的軍事擴張企圖會破壞穩定。他說，北極豐富的石油、天然氣、礦產和魚類資源，使北極地區成為全球大國和各方面競爭的角鬥場。

他說：「北極雖是一片荒野之地，但並不意謂著它會成為一個無法無天的地方。」