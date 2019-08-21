中美貿易戰讓大批中國留學生棄美留英

圖片版權 Getty Images Image caption 中美貿易戰讓更多學生選擇來英國求學。

雖然英國許多大學距離新生入學還有一段時間，但絶大多數學生都已經拿到入學通知書，正在為入學做凖備，這其中包括前來英國就讀本科和研究生的中國留學生。

據英國官方數據，去年來英國學習的中國留學生人數比上一年漲了30%。今年秋季，前來英國求學的中國留學生人數還將創下新高。

今年，將有大約7740名中國留學生來英國就讀，比去年又多了近2000人。而同10年前相比，人數幾乎翻了一番。

2017-18年度，共有高達36萬中國留學生在美國求學。但在中美貿易戰的背景下，今年預計人數將有所下降。

棄美留英

Image caption 小李將到劍橋大學學習經濟學碩士學位。

22歲的小李來自四川成都。他對英國《泰晤士報》表示，他本來考慮去美國留學，但最後決定來英國。

促使小李做出這一決定的因素包括目前北京和華盛頓之間的政治關係以及未來的不確定性。當然也有中美兩國的貿易戰。

他以前曾通過交換生項目在伯明翰大學就讀兩年。現在，小李將到劍橋大學學習經濟學碩士學位。

另外一名張姓留學生對中國《環球時報》表示，他沒有接受美國入學通知書，而決定來英國曼徹斯特大學讀研。

小張表示，他父母堅決反對他去美國留學的計劃。他們擔心美國政府會編造間諜指稱而把他投入監獄。

他還說，更多的中國留學生在權衡英美留學利弊後選擇英國，因為他們覺得美國不再歡迎他們。

一位林姓女生對《中國青年報》表示，自己本來打算去美國讀書，但現在正在重新考慮。除了擔心美國政府以及個人安全之外，她還對美國的槍支法律表示擔憂。

今年，共有近2萬中國留學生申請來英國留學就讀，比去年多出近5千人。當然，不是所有申請人都獲得了成功。

中國已經是英國海外學生群體中的最大生源。其中，僅在曼徹斯特留學的中國留學生就有5千人。

雙贏互惠

圖片版權 Getty Images Image caption 中國在英留學生人數持續上漲。

對英國來說，中國留學生為英國大學帶來了非常可觀的收入。作為國際學生，中國留學生所支付的學費要比英國和歐盟本地學生高出許多。

不過，據英國《衛報》報道，中國留學生所學的學科主要集中在金融、會計、經濟、電子工程以及商業學科，相對比較狹窄。

英國大學為了吸引中國留學生，每年都會安排市場促銷活動。

與此同時，近幾年來許多英國大學還會在中國舉辦畢業生典禮活動，以節省已經學成回國的中國留學生為了參加畢業典禮再從中國飛回英國的路費和時間。

脫歐和英鎊貶值

中國留學生青睞英國的另外一些原因包括近期英鎊疲軟，讓來英人士受益。

同時，英國許多研究生課程設置為一年，既省錢又省時，比去美國划算。

除此之外，出於安全、簽證以及畢業後的工作機會等多方面考慮，許多中國學生家長寧願孩子來英國讀書。

也有中國家長選擇送孩子去加拿大讀書，認為那裏更安全，畢業後也更容易找工作、拿綠卡等。