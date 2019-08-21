英國脫歐：政府欲停歐盟人員自由流動引發爭議

圖片版權 Getty Images Image caption 在歐盟人員自由流動規則下，每年有4千萬人從歐盟來到英國。

英國政府表示，如果10月31日英國脫歐時沒有和歐盟達成協議，歐盟人員自由流動的移民法律將立即終止。這一表態引發爭議。

英國前首相特蕾莎·梅曾考慮，如果英國在未達成協議的情況下退出歐盟，將逐步取消有關人員自由流動的規定，但該計劃現已取消。

繼任的約翰遜政府提出了上述新的變動可能性。這一變化將影響從11月起抵達英國的歐盟公民的權利。

英國自民黨議員批評此舉是不負責任和魯莽的。

約翰遜首相表示，英國不會對移民懷有敵意。

內政部表示，目前居住在英國的歐盟公民在2020年12月之前，仍有權申請在英國永久居留的權利。

一位政府的發言人表示，目前歐盟的人員行動自由規則將於2019年10月31日英國離開歐盟時結束。

他表示，英國脫歐後，政府將推出一個新的、更公平的移民制度，優先考慮技能和人們可以為英國做出什麼貢獻，而不是他們來自哪裏。

唐寧街的一位女發言人補充表示，將對未來移民英國的人實行更嚴厲的打擊犯罪刑事規定。

根據英國前首相梅與歐盟達成的脫歐協議，歐盟人員行動自由將在英國維持兩年的過渡期。

然而，英國議會的議員們一再否決了梅的協議。除非英國與歐盟達成協議，否則英國可能將在10月31日無協議脫歐。

約翰遜曾表示，他希望與歐盟達成新的協議，但如果雙方無法達成協議，他也願意無協議脫歐。

誰將受到影響？

在英國無協議脫歐的情況下，對那些獲得永居的歐盟公民（在英國居住五年後獲得），他們的權利不應受到影響。

已經在英國的歐盟公民現在也可以提出申請永居或者永居前定居身份。

結束歐盟人員自由流動也不會影響那些前來度假和短途旅行的歐盟公民，但會影響那些希望在英國工作或學習的人。

人員自由流動規則的變化也不會直接影響愛爾蘭公民。2019年5月，英國和愛爾蘭的部長們簽署了一項協議，保證兩國公民自由往來於愛爾蘭邊境兩側，跨境留學或享受全民公費醫療服務。

對可能實施的新政的反應

執政的保守黨有議員表示，政府的這一表態令人深感擔憂，新政不夠明確。

他警告表示，脫歐後，英國如何對待歐盟公民將影響到歐盟如何對待英國公民。

圖片版權 AFP Image caption 如果英國禁止歐盟公民自由進出英國，將給在英國港口和機場工作的員工帶來相當大的負擔。

英國倡導歐盟公民有權在英居住的非政府團體表示，如果突然取消歐盟人員自由流動規定，在英國合法居住的上百萬歐盟公民一夜間就會成為非法移民。

移民觀察組織表示，英國政府首先需要完成對已經在英國生活多年的歐盟公民進行登記。在這項工作完成之前，要執行任何新規定相當困難。

英國政府會不會立即結束歐盟人員自由流動規則？

根據法律規定，歐盟人員自由流動法規將在英國脫歐之日自動轉成英國法律。

這就是為什麼英國政府需要向議會提出《移民法案》，該法案的第一條款終止歐盟人員在英國自由流動。

但這一提案被擱置了，部分是為了避免它被反對派用來控制議會。所以，它在英國脫歐日前不太可能通過。

BBC內政事務記者丹尼·肖說，新計劃涉及的具體工作怎麼處理仍有待解決。他指出，每年有4千萬人從歐盟來到英國，對於英國的港口和機場來說，如果立即廢除人員自由流動規則，將意味著加強邊境檢查，這將給在英國港口和機場工作的員工帶來相當大的負擔。