繼臉書（Facebook）和推特（Twitter）後，谷歌（Google）旗下的視頻網站Youtube宣佈封禁210個頻道，原因是它們協作散播關於香港示威的不實信息。

谷歌在一份名為「維護我們平台的純潔性」的聲明中稱，他們發現有用戶試圖通過各種方式掩蓋其賬戶地理來源，而這些賬戶下的活動通常和有組織的增強影響力的行為有關。

谷歌並未明確指認中國政府。但近期三大社交媒體巨頭都將封號矛頭指向政府主導和控制的網絡傳播行為。BBC翻查公開的中國政府採購文書發現，海外社交媒體平台已成為中國外宣的重點戰線。在「大外宣」、「黨媒姓黨」的方針下，中國政府透過官媒等機構在海外開展「重大主題宣傳」和收集境內外輿情，每個項目的預算數以百萬人民幣計。

政府外宣招標、官媒中標

近年的中國政府採購公告顯示，包括外交部、中央網絡安全與信息化委員會辦公室（網信辦）在內的政府機構，多次將涉及高額經費的海外宣傳及輿情收集的項目授予官方媒體。這些公告揭示了官媒和政府之間除了體制內的互動，還有以商業採購合同為紐帶的外宣協作。

2018年5月，國家網信辦公開招標，要求合作方利用海外社交媒體平台，開展「網上重大主題宣傳」。至於何為「重大主題」，招標書則未作深入闡述。

圖片版權 BBC Chinese Screencap Image caption 2018年國家網信辦外宣項目成交公告

招標文件顯示，有兩名專家推薦兩家供應商，但國家網信辦作為採購方推薦了人民日報社，最終人民日報以488.6萬人民幣中標。

今年8月19日，中央網信辦再次為同一項目招標。人民日報社以580萬人民幣中標，預算比去年增長約18%，可見中國政府仍在增加對海外社交平台宣傳的資金投入。

8月20日，相關信息在社交平台推特上被公開。次日，上述招標、中標公開信息均被移除。

圖片版權 BBC Chinese Screencap Image caption 2019年中央網信辦外宣項目成交公告

官媒不僅扮演傳播官方立場的角色，還負責跟蹤與匯報海外輿情。

今年6月，中國外交部新聞司就一個名為「境內外輿情服務」的採購項目招標，預算為338.5萬人民幣。

圖片版權 China Foreign Ministry web Screengrap Image caption 外交部新聞司就一個名為「境內外輿情服務」的採購項目招標

招標公告要求投標方配備24小時值守的多語種團隊，「對中、外主流媒體及所屬主要記者涉華報道、重要國際報道原文、海外社交媒體帖文以日為單位進行跟蹤抓取」，提煉及匯編信息，向外交部新聞司提供報告。

7月，該項目公布中標結果，官媒《環球時報》旗下的「環球時報在線（北京）文化傳播有限公司」中標。

輿情收集一直是官媒的業務範圍之一，人民日報早在2006年就成立網絡輿情研究小組，如今還設有相關的培訓課程。

官媒力求「海外增粉」

雖然海外社交媒體平台在中國大多受到封禁，但多家中國官媒早在2010年代初期，就在各海外社媒平台上註冊。人民日報、新華社、CGTN、中國日報、環球時報等，都在推特和臉書上開通了頁面。

研究中國外宣多年的新西蘭坎特伯雷大學教授布萊迪（Anne-Marie Brady）對BBC表示，中國共產黨的宣傳傳統是「飽和」策略，利用每一個可能的宣傳渠道，海外社媒平台也不例外，中國希望通過外宣來影響國際上關於中國政治議題的輿論。

香港浸會大學傳播學院助理教授閭丘露薇接受BBC訪問時說，在各國主流報紙上購買插頁、新華社廣告登上紐約時代廣場屏幕等，都是「借船出海」的中國大外宣組成部分，而海外社交媒體在這兩年亦開始受到重視。

中國外交部發言人耿爽20日在例行記者會中表示，中國媒體利用海外社交媒體對外介紹中國政策，講述中國故事，與當地民眾進行溝通，是情理當中的事。「我不知道為什麼某些公司或者某些人對此反應如此強烈，是不是戳中了他們的短處？」

圖片版權 Getty Images

政府採購文件顯示，官媒今年內已投放大量經費，用於製作適合在海外平台上傳播的內容、宣傳及分析用戶互動數據。有的招標公告明確列明瞭要求達標的視頻觀看量及社交媒體「增粉量」。

今年2月，新華社直屬機構中國經濟信息社以500萬人民幣公開招標，尋找製作及傳播英文短視頻的合作方，要求須覆蓋臉書、推特、YouTube、領英（LinkedIn）等海外主流社交平台，並且明確要求一年內「總體觀看量不少於1000萬次」。中國經濟信息社另一宣傳「一帶一路」的新華絲路英文網站項目，在5月以約187萬人民幣預算招標數據服務供應商。

7月，中新社、中新網以約125萬人民幣為其「推特賬號推廣」公開招標。採購需求中明確寫道，在2020年2月底前，推特增粉量要求為58萬。

目前，分別用英語和繁體中文發表推文的中新網與中新社推特賬號，各有約60萬、43萬粉絲。除新聞外，它們也發表許多富有社交性的內容，例如寵物、自然風光、美食等。但大多數推文的評論、點讚和轉發總量為幾十條，宣傳效果平平。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @Echinanews #Cat lovers who are devastated by the death of their beloved felines may soon be able to have their pets cloned, following the birth of China's first cloned kitten. https://t.co/NKlydpMJXT pic.twitter.com/pXTCAXx8mj — China News 中国新闻网 (@Echinanews) 2019年8月21日

閭丘露薇表示，中國官媒從來不是英文世界受眾獲取資訊的主要來源。而這些賬號推送大量社交性內容，連專業性屬性都喪失，可能更降低公信力。

她說，官媒對賬號粉絲量的硬性要求，一部分是對內政績工程。「這種政績工程有兩個目標，向上顯示工作有成效；對國內受眾，營造中國媒體在海外具有影響力的表象。」

從政府採購文件可見，官媒不僅在製造及推廣內容上投放資源，亦開始重視分析外宣傳播的實際效果。

新華社4月為「互聯網數據服務」招標，要求服務覆蓋海外社交媒體，列舉了臉書、推特、YouTube和Instagram，重點要求統計、採集海外社交媒體上的影響力數據，項目預算為672萬人民幣。新華社6月再次為媒體影響力分析項目招標，指出要「開發海外社交媒體自有賬號傳播分析功能」。

圖片版權 BBC Chinese Screencap Image caption 新華社在4月為"互聯網數據服務"招標。

未標明官方背景的新媒體

數日前，推特宣佈不再接受由國家控制的媒體投放廣告，雖未點名任何國家或媒體，但由於推特、臉書剛剛封禁懷疑由中國官方控制的大量虛假賬號，這一新廣告政策被普遍認為劍指中國官媒。

不過，在海外社交媒體上，一些新媒體賬號與中國官方之間的關係並不明晰。

一個名為「北京發佈」（This Is Beijing，@BeijingFocus）的社交媒體賬號，在臉書和推特上推送北京文化活動相關內容。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @BeijingFocus An exhibition of court stands from the Palace Museum Collection is open in #Beijing’s Guardian Art Centre, now. The exhibition, continuing until October, is a good chance to appreciate the beauty of ancient Chinese imperial arts. pic.twitter.com/JczccMKn9l — ThisisBeijing (@BeijingFocus) 2019年8月14日

今年6月，中共北京市委宣傳部曾以183萬人民幣為「北京發佈」的「境外新媒體」傳播項目招標。招標文件中寫道，「北京發佈」是目前臉書、推特上「唯一站在北京官方立場上發出北京聲音」的賬戶。相關網頁同樣在8月21日被移除。

圖片版權 BBC Chinese Screencap Image caption 中共北京市委宣傳部"北京發佈"的"境外新媒體"傳播項目公告

在微博上，「北京發佈」被認證為北京市政府新聞辦公室。然而，「北京發佈」在海外社交媒體上並沒有亮明身份。除了在臉書列為「政府網站」外，在「北京發佈」的臉書頁面、推特賬號簡介中，均找不到這一平台與北京政府存在聯繫的說明。

閭丘露薇認為，在海外社媒平台上隱藏官方身份，是出於提升公信力的考量。「因為政府也明白外界對於中國官方的看法，希望降低外界對於宣傳的警惕。」

回應BBC相關詢問時，推特重申較早前的聲明，稱公司將在近期通知所有受廣告政策變動影響的官媒賬號，並將向公眾及時公布推特的下一步舉措。