漫威告別蜘蛛俠：你需要知道的三個問題

圖片版權 Getty Images Image caption 湯姆·赫蘭德在好萊塢出席《蜘蛛俠：英雄遠征》首映式。

「蜘蛛俠」要告別目前的漫威宇宙了。索尼（Sony）公司表示，對未來無法與迪士尼（Disney）繼續合作《蜘蛛俠》系列電影表示「失望」。

而這意味著我們在漫威（Marvel）今後的電影中可能無法再看到湯姆·赫蘭德（Tom Holland，又譯霍蘭德）的身影。

《蜘蛛俠》電影版權歸索尼所有，但作為一個超級英雄，湯姆·赫蘭德飾演的蜘蛛俠也出現在漫威的《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）等電影中。這一切都是因為索尼與漫威影業所屬的迪士尼之間達成的協議，但雙方最近談判新協議時無法達成共識。

索尼稱，希望未來「或許發生變化」，並在推特上發表聲明，感謝漫威影業總裁凱文·費奇（Kevin Feige）的「幫助和指導」。

費奇是最近兩部《蜘蛛俠》電影中的重要主創人員，他還成功將湯姆·赫蘭德扮演的蜘蛛俠融入到價值數百億美元的漫威電影宇宙中。

蜘蛛俠命運如何？

圖片版權 Getty Images Image caption 從左至右：托比·馬奎爾、安德魯·加菲爾德及湯姆·赫蘭德

這個問題十分複雜。

首先簡單介紹一下蜘蛛俠。他是漫威漫畫中的一個角色，但1999年索尼買下了《蜘蛛俠》的電影版權。

在此之前，索尼已經製作五部以蜘蛛俠為主人公的電影，其中三部由托比·馬奎爾（Tobey Maguire）主演，兩部由安德魯·加菲爾德（Andrew Garfield）主演。

2015年，索尼與迪士尼及漫威影業達成意向協議，從此將彼得·帕克（Peter Parker）和他的蜘蛛俠身份一同帶入漫威宇宙。

你的器材不支持播放多媒體材料 蜘蛛俠是如何來的？ 漫威之父史丹‧李（Stan Lee）在2012年的時候，向記者分享《蜘蛛俠》的創作來源。

這份協議使得迪士尼可以共同製作《蜘蛛俠》電影，並與索尼共享影片收入。

之後蜘蛛俠出現在以下五部漫威電影中：

《美國隊長：英雄內戰》（Captain America: Civil War）

《蜘蛛俠：英雄歸來》（Spider-Man: Homecoming，又譯作《返校日》、《強勢回歸》）

《復仇者聯盟：無限之戰》（Avengers: Infinity War）

《復仇者聯盟：終局之戰》

《蜘蛛俠：英雄遠征》（Spider-Man: Far From Home，又譯作《決戰千里》、《離家日》）

《蜘蛛俠》電影今後命運如何？

圖片版權 Getty Images

這並不代表我們不會再見到湯姆·赫蘭德版的《蜘蛛俠》。BBC廣播一台（Radio 1）及1Xtra的電影評論員阿里·普拉姆（Ali Plumb）指出，湯姆與索尼仍有兩部電影合約在手，因此「這並不意味著我們再也看不到他了」，但接下來的電影可能會有些不一樣。

「新的索尼獨立製作的《蜘蛛俠》電影會面臨更大挑戰，他們的風險在於是否會跟之前迪士尼製作的《蜘蛛俠》電影一樣好看。」

圖片版權 Alamy Image caption 湯姆·赫蘭德飾演的蜘蛛俠

但他認為，這對索尼也是一個機會，即便索尼現在不能再使用漫威宇宙的其他超級英雄角色，他們仍然可以做更多「冒險性」與「前衛」的嘗試。

索尼不擁有其他任何迪士尼漫威角色的版權，因此未來鋼鐵俠（Iron Man，又譯鋼鐵人）、美國隊長、雷神索爾（Thor）、綠巨人浩克（Hulk，又譯變形俠醫）及其他超級英雄應該不會出現在《蜘蛛俠》電影中。

娛樂新聞網站Deadline報道稱，過去數月間迪士尼與索尼無法就一系列電影今後的資金條款達成一致。

而漫威在上月動漫展（Comic-Con）期間公布的下階段影片計劃上，也沒有《蜘蛛俠》的身影。

漫威世界有何反應？

「鷹眼」（Hawkeye）的扮演者傑瑞米·雷納（Jeremy Renner）在Instagram上發帖，呼籲「蜘蛛俠」重回漫威。

另一個超級英雄「死侍」（Deadpool）的扮演者萊恩·雷諾茲（Ryan Reynolds）也在推特上提到此事。有粉絲問他是否能看到「蜘蛛俠」與「死侍」共同出現的電影，他回答稱，「可以，但只能在我心裏」。

索尼與迪士尼的分裂同時還在網民中間引發巨大反應，不少人對索尼表示憤怒，也有粉絲擔心湯姆·赫蘭德狀態。

一些人開始發起話題「抵制索尼」（#BoycottSony），稱他們不會支持今年漫威的其他影片。同時，「拯救蜘蛛俠」（#SaveSpidey）的話題也開始在網上積累人氣。

許多粉絲還開始轉發去年去世的蜘蛛俠創造者斯坦·李（Stan Lee，又譯史丹‧李）的一則推文，推文中稱湯姆·赫蘭德是「蜘蛛俠」的絶佳人選，並問道「我的朋友湯姆最近怎麼樣？」（How is my friend Tom doing?）