亞馬遜雨林：創紀錄大火源於天災還是人禍

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全球最大熱帶雨林，有「地球之肺」稱號的巴西亞馬遜森林正遭遇有紀錄以來最頻繁的火災。巴西國家太空署（INPE）20日指出，今年亞馬遜雨林已發生超過7.2萬起火災，打破歷史紀錄。蔓延的森林大火，成為全球焦點，各國領袖皆表達關注。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron ）甚至指出森林大火是國際危機，希望於本周末於法國舉行的G7峰會中與各國領袖討論此事。巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的回應也成為各方焦點，尤其他就任後一直大力主張開發雨林。

博爾索納羅強硬響應表示此次大火是天災絶非人禍，環保組織惡意散播消息應該被譴責。

他之前甚至指出雨林大火與環保組織故意放火有關，他後來改口說只是合理懷疑。博爾索納羅並批評馬克龍的呼籲是政治目的。外界分析，纏繞在開發亞馬遜雨林引發大火及生態浩劫的爭議，在此次大火中凸顯出來。

「地球之肺「著火

根據巴西國家太空署的衛星數據顯示，巴西今年發生的火災，超過半數集中在亞馬遜地區，比去年同期的四萬多起火災增加8成以上。亞馬遜雨林是全球最大的雨林，大部分座落在巴西，面積約美國領土一半。

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亞馬遜雨林不但擁有無數稀有動植物物種，以及原住民文化，更被認為是減緩全球暖化的減碳重地。此次大火蔓延引起各界緊張。法國總統馬克龍表示，亞馬遜熱帶雨林的火災記錄數量創歷史新高，需要成為G7峰會議程上的首要議題。

「我們的房子正在燃燒，」馬克龍在推特上寫道。

巴西總統博爾索納羅指責馬克龍將這個問題用於「政治利益」。他說，在巴西沒有參加的七國集團首腦會議上討論火災的呼籲，喚起了「一種錯位的殖民主義思想」。

環保主義者批評巴西政府對於亞馬遜雨林的政策，稱他上任以來便鼓勵伐木者和農民賣土地。博爾索納羅之前指稱非政府組織縱火導致亞馬遜雨林火災，但承認沒有證據。 路透社報導，在周四（8月22日）的評論中，博爾索納羅承認農民可能捲入了該地區的火災。

什麼導致創紀錄火災

野火經常發生在巴西的旱季，但農民有時也故意非法砍伐以發展畜牧業。「乾燥季節為火災創造了有利條件。但起火，無論是故意還是偶然都是人為造成的，」巴西國家太空署研究員賽特樂（Alberto Setzer）告訴路透社。

世界自然基金會（WWF）亞馬遜項目負責人梅洛（Ricardo Mello）解釋，此次大火是「近期數據中顯出森林砍伐增加的結果。」

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為何博爾索納羅被批？

環保運動者一直在關注博爾索納羅政府的政策，稱這些政策都是有利於經濟發展而非保護環境。

他們說，博爾索納羅去年一月就職以來，亞馬遜熱帶雨林已經加速縮小。衛星數據進一步加速了他們的憤怒，因為其顯示出今年亞馬遜地區火勢急劇上升。

數據顯示，今年迄今為止整個巴西的火災已超過7.5萬起，而2018年同期僅有4萬起火災。

巴西政治與雨林大火

丹尼爾·葛拉斯 （Daniel Gallas）發自巴西BBC聖保羅

圖片版權 Getty Images Image caption 巴西大豆是出口中國的最主要產品之一。

巴西總統博爾索納羅對國際社會對亞馬遜的擔憂不屑一顧並不是新鮮事。

在博爾索納羅之前的其他領導人，都將國際非政府組織和歐洲領導人視為外國勢力義干預本國事務。但是，博爾索納羅將這態度提升到一個新水平：他指認非政府組織可能希望借著雨林大火來討伐他。 此言論可能會讓一些讓國際人士感到震驚，但讓他的國內支持者保持忠誠，在巴西他仍然是一位受歡迎的領導者。

令人驚訝的是，一個可能影響這場辯論的責備聲音來自巴西農民。

雖然人們普遍支持農民砍伐雨林製造更多耕地的政策。 但一些農業領導人擔心博爾索納羅對巴西海外形像的處理不力，損傷大豆和牛肉產品的出口。

一些農民已經敦促政府改變基調。