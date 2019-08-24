香港示威持續、大陸偷渡客、愛潑斯坦懸案與本周更多好故事

你的器材不支持播放多媒體材料 香港示威者與警方之間的對峙屢屢陷入暴力循環，這種僵局是如何形成的？

8月的第四周，自今年6月初開始大規模爆發的香港示威抗議浪潮，眼下似乎稍有緩和的跡象。8月18日的香港維園大規模集會，並沒有像之前有人預計的那樣，再次發生警民之間的暴力衝突，也是近12周以來香港難得的一個雖有示威卻沒有大規模衝突的平靜周末。

香港特首林政月娥周一（8月20日）表示，將展開工作構建對話平台，希望能與市民對話，並希望8月18日的香港維園大規模和平集會是「恢復平靜、遠離暴力的開始」。

社交媒體上，中國官方宣傳渠道發起攻勢「佔領輿論陣地」，通過臉書、推特等西方民眾廣為使用的社交媒體平台發聲，密集報道香港抗議示威中的暴力。推特（Twitter）及臉書（Facebook）同一天宣佈封鎖中國官方主導賬號，稱這些賬號散播關於香港示威的假信息，背後由中國官方主導。

國際方面，美中貿易戰的對壘中，中國方面暗示有可能動用的一張王牌，就是限制向美國的稀土出口。美國總統特朗普有意買下格陵蘭島，尤其看重其重要的全球戰略地位和島上豐富的稀土礦產。但是，特朗普想買格陵蘭島被拒後，取消了原定到丹麥的國事訪問。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 香港《逃犯條例》修訂抗議

圖片版權 AFP Image caption 星期日（8月18日）大批香港市民在銅鑼灣維多利亞公園參與集會，要求香港政府撤回《逃犯條例》修訂及成立獨立委員會調查警民衝突。

香港「反送中」抗議踏入第11周，大批香港市民響應多次發起"反送中"遊行的香港"民間人權陣線"（簡稱"民陣"）號召，星期日（8月18日）在銅鑼灣維多利亞公園參與集會，要求香港政府撤回《逃犯條例》修訂及成立獨立委員會調查警民衝突。然而，與過去幾周「反送中」抗議活動警民衝突升級的情況不同，18日的集會大致和平，未造成大規模衝突。

香港特首林鄭月娥早前建議成立一個"對話平台"，與不同階層和政治立場的人溝通，這個建議獲得建制派支持，但泛民主派批評她的建議只是為了轉移外界的視線。林正月娥在周二（8月20日）形容，自己的建議是"非常有誠意的展示"。

同一天，英國大使館向BBC表示，英國外交部"嚴重關切"一名受僱於英國駐香港總領事館的香港居民鄭文傑，據報他從廣東深圳返回香港時被拘留。《環球時報》星期四（22日）引述廣東深圳市羅湖區警方稱，鄭文傑因嫖娼而被羅湖警方處以行政拘留15日的處罰。

2.推特與臉書封鎖假信息賬號 應對中國「資訊戰」

圖片版權 Getty Images Image caption 推特與臉書封鎖中國"資訊戰"假信息賬號

社交媒體推特及臉書周一（19日）接連宣佈，封鎖其平台上的大量賬號。兩家社交媒體巨頭說，這些賬號散播關於香港示威的假信息，且背後由中國官方主導。

推特停用了936個賬號，因它們「散佈虛假信息」，目的是「損害香港政治運動的合理性」。推特還表示，上述賬號是中國官方支持的資訊戰的一部分。

臉書則移除了7個頁面、3個群組和5個賬號。這些賬號同樣被指涉及散播關於香港的假新聞。臉書的聲明寫道，儘管涉及的人試圖藏匿身份，「我們的調查發現其與中國政府相關個人之間的關聯。」

3.愛潑斯坦之死：一宗足以撼動2020年美國大選的懸案

圖片版權 Getty Images Image caption 愛潑斯坦

正在獄中等待接受性交易案審訊的美國金融家傑弗裏·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）被發現死在囚室內，美國媒體炸開了鍋。因為他的離奇死亡，很可能足以撼動2020年美國大選。

官方屍檢結果判定，愛潑斯坦在他的曼哈頓監獄中自殺身亡。儘管如此，圍繞愛潑斯坦之死的猜測還遠未煙消雲散。

據報，愛潑斯坦與上流社會的權貴及富豪交往甚密，密友名單包括美國總統特朗普、前總統克林頓夫婦以及英國王子安德魯。

4. 大陸偷渡客：4個瓶子，2袋泡麵和生命的賭注

圖片版權 TAIWAN COAST GUARD ADMINISTRATION Image caption 43歲的大陸男子8月9日以塑料瓶製成的浮具，帶上兩袋泡麵，從福建省漳州港泳渡至金門。

43歲的中國大陸男子抱著用4個塑料瓶製成的浮具，帶上兩袋泡麵，8月9日從福建省漳州港啟程泳渡台灣金門。8月10日一上岸，該名男子就遭台灣海巡署人員逮捕，移送法辦。

這是不到三周，在台灣金門發生的第三起偷渡案。據台灣學者分析，隨著大陸經濟崛起，台灣誘因減少，加上有其他方式可以抵台，因此游泳偷渡去台灣的大陸人，近年已減少至個位數。

但信息落差導致一些被社會遺忘及社會底層的大陸人，對台灣存有想像而嚮往到台灣生活，不惜冒生命危險，仍選擇游泳這種方式偷渡台灣。

5. 中美較量 冰天雪地格陵蘭為何成為熱土？

圖片版權 Reuters

美國總統特朗普有意買下格陵蘭島，讓這個偏遠的北國島嶼突然成為全世界關注的地方。

據報道，美國總統特朗普對格陵蘭島的興趣，部分是因為島上的豐富礦產資源，如煤炭、鋅、銅、鐵礦石和最為外界關注的稀土礦產。

然而，這樁沒有做成的買賣，也成為特朗普總統取消丹麥國事訪問的原因。