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中國宣佈，對價值750億美元的美國商品加徵10%、5%不等關稅，分兩批在9月1日、12月15日起實施。

商品涉及5078種原產自美國的產品，其中包括大豆等農產品、原油和小型飛機。曾被加徵關稅、後又被移除的汽車與零部件，也重回關稅清單。

中國國務院在23日（周五）的公告中寫道：「中方採取加徵關稅措施，是應對美方單邊主義、貿易保護主義的被迫之舉。」

美國股市23日開市後下跌，道瓊斯、納斯達克、標普500指數在開盤一小時內皆下跌0.5%。

8月1日，美國總統特朗普宣佈將在9月1日起向3000億美元的中國商品加徵10%關稅。9月1日也是中美貿易談判下一輪會面的日期。其後，美國政府又宣佈，部分關稅將延遲至12月15日實施，還有部分商品被剔除出加稅名單。

中方此番加稅反制，在關稅實施的時間上完全匹配了美國的新一輪關稅威脅。但分析人士認為，鑒於中美向對方出口的商品總額相差懸殊，中國無法在徵稅的商品價值總量上匹配美國，可能還會以非關稅措施反制美國。可能的手段包括出台「不可靠實體清單」、對美商投資展開安全審查、增加海關檢查、取消與美國企業的訂單、騷擾美企駐華僱員等。中國商務部發言人高峰在22日表示，不可靠實體清單將於近期發佈。

圖片版權 AFP Image caption 特朗普堅稱，美國經濟強勁，不受貿易戰影響

中國宣佈加稅計劃後，總統特朗普發表推文稱：「現在應該是美聯儲拿出他們本事來的時候了！」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Now the Fed can show their stuff! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年8月23日

特朗普推文的言下之意是向美聯儲施壓，望其進一步降息。美聯儲上月已降息25基點，為11年來首次降息。但特朗普依然因降息幅度太小而不滿。

而中國加稅的消息公布之時，恰好在美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）周五發表重要講話之前。歐洲股市聞聲下跌。

納瓦羅（Peter Navarro ）在23日（周五）受訪時說，美中貿易談判將繼續進行。他表示，不認為貿易戰會讓美國物價上升及減緩美國的經濟增長。「中國通過削減價格、降低貨幣價值來減少出血。（原本位於中國的）供應鏈正轉移到世界其他國家並回到美國。他們承擔了全部負擔。」

特朗普近期也多次表示，美國不會因貿易戰而承擔任何經濟損失，但又以避免影響聖誕假日季節採購未由，延遲了部分關稅實施日期。他周五上午在推特上重申，「美國經濟強勁而健康，而世界其他地方就不那麼好了。」