G7峰會：英國勸和中美貿易戰與特朗普的反覆

圖片版權 AFP Image caption 英國首相約翰遜在G7峰會舉行前就表示，他對美中之間的以牙還牙式的衝突「非常、非常擔心」。他強調說，希望看到全球貿易的開放，希望看到緊張局勢的緩和，希望看到增加的關稅取消。圖為他與其它6國加歐盟領導人在一起。

法國舉辦7國集團（G7）峰會，雖然沒有中國參加，中美貿易戰也不是議題，卻是無法避免的話題。

法國於2019年8月24日至26日在比亞裏茨舉辦G7峰會。雖然只有西方七個國家（以及代表歐洲的歐盟）出席，議題是全球經濟等緊迫的全球性問題，包括氣候變化、利比亞、伊朗、恐怖主義和移民問題等等。

中國沒有參加，而G7討論全球經濟的很多問題卻離不開世界第一和第二大經濟體的經濟衝突。

英國首相約翰遜勸和

英國首相約翰遜在前往比亞裏茨參加G7峰會的途中就對記者表示，他對美中之間的以牙還牙式的衝突「非常、非常擔心」。

此前，在北京宣佈了針對特朗普對華貿易懲罰的新的報復措施後，特朗普發佈了一系列離奇的推特推文，其中包括一條表示他將命令美國公司從中國撤資。

約翰遜被問及這個問題時表示，這不是前進的道路。不論如何，那些支持增加關稅的人，無論情況是否屬實，都有可能為全球經濟下滑承擔責任。

約翰遜強調說，希望看到全球貿易的開放，希望看到緊張局勢的緩和，希望看到增加的關稅取消。

出席G7的歐洲理事會主席圖斯克也在峰會開幕前夕的記者會上表示，貿易戰必須停止，如果美國出於政治原因使用關稅，將危害世界經濟。

美國總統特朗普的反覆

G7峰會召開，約翰遜首相就與特朗普總統舉行雙邊會晤，共進早餐。英國媒體報道說，特朗普總統又承認在中美貿易戰問題上有了新思路，放棄了升級對華貿易戰的威脅。

他回應記者是否會重新考慮對中國加增關稅問題說："當然會了，為什麼不呢？"

特朗普表示，目前尚沒有計劃利用美國的1977年《國際緊急經濟大國法》迫使美國企業離開中國。

他又說，如果願意，他有權可以宣佈全美國進入緊急狀態。

特朗普還補充稱：事實上，美國目前與中國相處得很好。他認為中方比美方更想達成交易。

但隨即，他的女發言人堅稱，特朗普總統唯一的遺憾就是沒有徵收更高的關稅。

英國《衛報》說，這似乎是這種白宮模式中又一最新事件：特朗普似乎在公開場合要說些和解的話，白宮的官員們之後就搶回橄欖枝把它一折兩斷。

G7是什麼？為何沒有中國參加？

圖片版權 PA Media Image caption G7峰會召開，約翰遜與特朗普舉行雙邊會晤共進早餐。特朗普說，約翰遜是領導英國脫歐的合適人選。約翰遜回應說，你說凖了。

G7是由世界七大所謂的發達經濟體組成的國際組織，成員包括加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國，代表歐洲的歐盟領導也與會。

該集團自認為是一個價值共同體，以自由、人權、民主和法治以及繁榮與可持續發展為集團的關鍵原則。

最初在上世紀70年代國際經濟受到石油危機衝擊後，西方六國於1975年首次開會，就應對全球經濟危機的可能解決方案交換意見。加拿大於次年加入，成為G7。

G7的部長和公務員全年舉行會議，討論共同關心的問題。

儘管中國擁有世界上最多的人口和世界第二大經濟體，但中國人均財富水平相對較低。

儘管中國不被視為G7成員國那樣的發達經濟體，它屬於G20集團。作為世界第二大經濟體，它對世界經濟影響舉足輕重。