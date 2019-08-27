圖片版權 YANG HENGJUN/TWITTER Image caption 楊恆均是一名博客寫手，也曾是中國外交部工作人員。

被中國扣押超過半年的澳大利亞籍華裔作家楊恆均，被正式以間諜罪拘捕。

澳大利亞方面已經確認有關消息。澳洲外交部指，這名澳大利亞公民自今年一月以來就一直被扣留在北京，且處於「嚴苛的處境」。

澳外交部長瑪麗斯·佩恩（Marise Payne）表示，澳大利亞方面得悉拘捕事實之後，「非常失望和關切」。

佩恩說：「我們對楊先生的安危以及他目前在怎樣的處境下被扣留非常關切。」

楊恆均的支持者向BBC表示，8月23日的正式拘捕在意料之中，也是這宗案件一個令人關注的進展。

他在沒有明確指控的情況下被扣留超過七個月，期間堪培拉反覆向北京施壓，要求釋放他。

「中國沒有解釋過扣留楊先生的原因，」佩恩在周二（8月27日）一份措辭嚴厲的聲明中說。

「我懷著尊重再次重申我此前的請求，如果楊先生是因為他的政治信念而被扣押，他應該得到釋放。」

楊恆均是誰？

楊恆均是一名小說作家，也曾是中國外交部工作人員。他在中國境外生活已經超過十年，一直運營著一個評論中國時事和國際關係的博客。

他在中國的社交媒體平台以及推特（Twitter）均較為活躍，擁有超過13萬關注者，被稱作是「民主小販」。不過，他近年未有直接批評中國當局。

一月，這名居住在美國紐約的作家與妻子袁瑞娟以及她的孩子（妻子和孩子都是中國公民）一起前往中國，他在廣州機場被帶走。

圖片版權 REUTERS Image caption 楊恆均曾在博客上評論中國的政治議題。

之後他被帶往北京，以「涉嫌參與危害中國國家安全的犯罪活動」為由被扣留。

他的支持者稱，他在「監視居住」之下被持續進行查問。

打壓海外作家

中國曾允許澳大利亞的領事工作人員探訪楊恆均，但是他卻不被允許見家人和律師。他的支持者說，現在他預計會被轉到一個政府監獄。

周二，澳大利亞重申，期望楊恆均得到「符合國際人權法」的對待。北京則未就楊恆均的拘捕發表評論。

他的朋友、居住在悉尼的學者馮崇義向BBC表示，他相信楊恆均在被拘期間已經受到過虐待和非人道的對待。

馮崇義指，楊恆均是一個「勇敢和身體非常強壯的人」。

「他已經熬過過去七個月的虐待和查問，也沒有屈服。我想他已經凖備好面對中國政府任何形式的處罰。」

他認為楊恆均被捕是北京對海外的中國民主活動人士和作家新一輪打壓的一部分。

「因為他在網絡上有一定的影響力，所以就成為了目標。他接下來會怎樣，取決於澳大利亞和國際社會所施加的壓力，」馮崇義評論說。

馮崇義還指，楊恆均的情況類似於加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）。他們二人在楊恆均被帶走前幾個星期被扣押，之後在五月被以間諜罪正式拘捕。

中國方面已經否認，對康明凱和斯帕弗二人的拘捕與加拿大此前逮捕華為高層孟晚舟有關，不過很多分析人士指，中國當局的行動是在以牙還牙。