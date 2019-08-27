英國海軍陸戰隊未來擬變成「隱形飛行軍」

圖片版權 PA Media Image caption 參加英國海軍工程科技論壇的年輕工程師們提出了新的裝備設計理念，希望將英國海軍陸戰隊未來打造成隱形飛行軍。

英國皇家海軍透露的未來建設計劃顯示，皇家海軍陸戰隊突擊隊員今後將可能配備「隱身服」和無聲的「飛行翅」。

參加英國海軍工程科技論壇的年輕工程師們提出了新的裝備設計理念， 為21世紀中葉海軍陸戰隊對一個假設棲息在懸崖上的敵方導彈基地發動地面進攻配備的裝備。

這些畢業生來自一些領先的英國國防、技術和工程公司，軍方向他們介紹了使用現有和未來的技術，來設想有關的情景，要求他們就此提出其設計理念。

在開始這個項目前，設計師們在德文郡埃克塞特附近的林普斯通突擊隊訓練中心呆了一天，了解成為皇家海軍陸戰隊員所需的各種要求。

他們提出了包括由變色龍般的皮膚覆蓋的外骨骼裝甲，可以執行如同超人的壯舉，比如毫不費力地攀爬懸崖，並讓他們隱形於環境之中。

神槍手飛行軍

他們還提出了其它很多設計概念，包括一種類似地效飛行器的飛翼，取代現有的登陸艇，它可以以一小時數百英里的速度劈風斬浪在近海飛行，以及在戰場上使用海軍陸戰隊員的全息圖像來迷惑敵人。

未來的海軍陸戰隊員們還將配備特殊的頭盔，頭盔的顯示器可以提供最新的戰場情報、士兵的健康狀況和體能水平，以及利用跑步到動力設備的能源軍靴。

他們還將用無人機了解戰場信息，使用無人機空投彈藥和補給品，並配備激光槍。

圖片版權 PA Media Image caption 這些畢業生來自一些領先的英國國防、技術和工程公司，他們在德文郡埃克塞特附近的林普斯通突擊隊訓練中心呆了一天，了解成為皇家海軍陸戰隊員所需的各種要求。

突擊隊還將組成特別小組，由軍艦使用電磁軌道槍發射部署潛入敵區後方。

其它的設計概念包括折疊起來可用作太陽能電池板的睡眠牀墊，在野外生產食物的便攜式3D打印機，等等。

鼓勵發明創造

英國國防大臣本·華萊士高度讚揚英國年輕工程師的開拓性創造，稱其突破了技術和傳統思想的界限。

他表示，皇家海軍陸戰隊在各種形式的戰場和環境展示過無與倫比的能力方面，有著悠久的歷史和傳統。

圖片版權 MoD Image caption 工程設計師們提出很多概念，包括在戰場上使用海軍陸戰隊員的全息圖像來迷惑引誘敵人。

他說，隨著全球威脅的不斷演變和變得更加複雜，必須鼓勵英軍和工業界共同努力，確保英軍作戰部隊加強其作戰優勢。

皇家海軍陸戰隊司令馬特·霍爾姆斯少將說，我們的目標就是要大膽設想創造，使海軍陸戰隊更加敏捷和具有致命打擊能力，同時能夠在未來複雜的數字化和網絡環境中發揮作用。

他表示，難以斷言這些願景落實到戰場現實運用的程度和速度。但只要這些想法中有20%能夠成為現實，皇家海軍陸戰隊將處於未來技術的前沿。