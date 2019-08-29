卡塔爾探秘：走進超現代精英運動康復機構

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卡塔爾，近年來不少世界體壇明星去這個西亞國家治傷、康復、療養，比如內馬爾、迪馬利亞、亞亞·圖雷、莫·法拉。那裏有一個集醫院、研究中心和康復療養院於一體的運動康復設施，2007年建成啟用以來，得到國際足聯、國際奧委會和一些球會的認可。

它被人貼了一張閃亮的標籤：它在運動醫學界的地位，堪比休斯頓控制中心在美國宇航業的地位。

這是個精英運動醫學機構，叫阿斯佩塔爾（Aspetar）。

卡塔爾2010年底成功獲得2022世界杯主辦權，之後各種爭議和腐敗醜聞未曾間斷。今年6月，前歐足聯主席、法國傳奇球星普拉蒂尼還因涉嫌相關腐敗指稱在法國被警方拘押。

英國媒體曾報道說卡塔爾世界杯項目施工期間許多勞工死亡，相關調查仍在進行。

但卡塔爾政府把發展體育作為國家重點工程，不惜重金建國家精英體育中心阿斯拜爾（Aspire），阿斯佩塔爾便是中心下屬的運動康復中心，兼具醫院和科研中心雙重職能。

阿斯拜爾高層代表團今年6月造訪上海同行，考察中國精英運動和康復市場，發現巨大空間和需求。中國網媒說他們感到興奮，有意涉足。代表團成員中就包括阿斯佩塔爾的專家。

阿斯佩塔爾探秘

BBC體育部記者馬丁·瑪祖兒（Martin Mazur）實地尋訪後發現，在多哈市內閃亮、林立的摩天大樓叢中，阿斯佩塔爾的建築外表並不搶眼，也不奢華。

但是，走進相對低調的建築物，就會發現別有洞天，裏面裝備了世界頂級的超現代運動醫療手術和康復設施，包括體能恢復和心理建設。

最令人難以忘懷的是，這裏的專用冷藏庫裏有進口的人體部位，比如膝關節，供科學研究和實驗之用。

精英運動是卡塔爾政府重點投資、扶持對象之一，運動醫學機構也包括在內。阿斯佩塔爾2007年開業時對自己的目標毫不含糊，要成為世界運動醫學領域執牛耳者，世界第一。

因此，除了儀器、設施領先世界，經費和資源充足，招賢納才的目光集中在世界一流專家身上，科研所需則盡量滿足。

瑪祖兒看到，那裏的手術台是外科醫生設計的，還有美國宇航局1990年代研製的抗引力跑步機，供膝蓋或腳踝受傷的運動員在康復期間保持體能鍛煉。

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量身定制

治療只是阿斯佩塔爾的一項內容。另一項很受歡迎的服務是對運動員的肌肉、韌性、耐力、力量，以及健康的關節活動時的狀態做測評，形成一整套個人數據存檔。這些存檔數據對運動員日後治療損傷和康復至關重要。

據介紹，不少足球俱樂部把這項評估列入了賽季前特製集訓計劃，把球員送到那裏去採集數據。還有的俱樂部在跟新球員簽約前要求體檢報告上包括這套數據。

魔幻般的體驗

阿根廷球星迪馬利亞告訴BBC記者，他在阿斯佩塔爾生平第一在一間屋子裏體驗了位於不同海拔高度的感覺。

那裏有25個測評室可以模擬海拔500米到4500米之間不同高度的氧氣含量，由此測試運動員在不同海拔上身體各部分在運動和靜止休息狀態下的數據，包括血壓和心率。

這個「海拔閣」也被用於康復和海拔訓練。

圖片版權 Aspetar Image caption 多哈的阿斯佩塔爾運動康復醫院2007年開業

「標本」庫

阿斯佩塔爾2016年開設了「外科醫生訪問」項目，為世界各地的醫學專業研究生提供臨牀實踐機會。

要達到阿斯佩塔爾的專業高精尖水凖，醫生們需要動手實踐。為此，世界上第一家運動外科醫學培訓中心在阿斯佩塔爾成立。

這個培訓中心提供的不是仿製的人體關節，而是「真貨」，被稱為「標本」的人體關節（主要包括肩、踝、膝蓋和軀幹），絶大部分來自美國，存放在冷庫裏。

這項進口業務涉及六個政府部級單位，行政手續繁複。

運動康復

美國國家籃球協會（NBA）退役球員拜瑞·懷特（Barry White）在阿斯佩塔爾康復部做運動教練，還參與了康復中心的建築設計，從空間格局、弧形的線條、地板、屋頂、照明、窗戶到室內植物。

他說，這個康復中心完全不同於健身房。

人們在這泳池、模擬滑雪裝置和球場沒有牆壁隔離的空間一起做康復活動，心理上可能起到積極作用。

阿斯佩塔爾的康復定義包括外科手術、術後康復、均衡營養和心理建設四個部分。

圖片版權 Adrian Haddad Photography Image caption 多哈的阿斯佩塔爾運動康復醫院，外觀低調，設施和專業水凖卻是世界一流。2014年被指定為國際奧委會研究中心，專責運動損傷預防和運動員保健。

科研中心

預防和治療運動損傷之外，BBC體育記者瑪祖兒還注意到阿斯佩塔爾的科研成果。

從2007年發表第一篇醫學論文開始，這個機構每年發表的經同行審評的論文150多篇，機構日曆上全年都有研討會、參觀訪問和工作坊活動。

這些數據對於運動醫學基礎研究至關重要。基於這些數據可以歸納總結出不同運動項目、不同年齡和不同性別的不同特點。

前曼城中鋒、「非洲足球先生」亞亞·圖雷（Yaya Toure）是阿斯佩塔爾的病患名單上的球星之一。他對BBC表示，「歐洲都沒有類似的機構。高水平運動員需要的一切這裏都有。」

美國NBA球員喬爾·恩比德（Joel Embiid）腳部手術後，從費城飛12個小時到阿斯佩塔爾接受康復療程。

他所在球隊的經理布賴特·布朗（Brett Brown）說：「（治療康復方案）從整體出發，非常系統全面，一切都根據他個人的健康狀況設計 -- 飲食評估、腳部護理、骨質密度、按摩療法、可能會出現的酸疼、關於睡眠的輔導、睡眠特徵，等等。「

到阿斯佩塔爾接受康復療程的運動員每年有35000多人，其中有不少是世人熟悉的名字。他們在那裏接受治療、修養康復，交流分享，不少人成了」回頭客「。

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口口相傳，知道這個地方的人越來越多。

2014年，阿斯佩塔爾被指定為國際奧委會研究中心（IOCR），專注於預防損傷和運動員保健。

在阿斯佩塔爾當康復教練的退役美國職業籃球運動員懷特說，阿斯佩塔爾匯集了來自世界各地的人，他們來自不同的背景，帶來不同的方式方法，大家在一起交流，共事。

他說，那是現代運動醫學和康復領域開先例的創舉。