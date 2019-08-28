澳大利亞調查大學外國干涉 矛頭指向中國

圖片版權 Getty Images Image caption 澳大利亞調查大學外國干涉矛頭指向中國。

擔心中國對其校園的影響，澳大利亞當局將正式調查外國對大學的干預活動。

此前有報道稱，學生和學校員工對香港民主抗議活動等敏感政治問題進行「自我審查」。

澳大利亞政府表示，大學也日益成為有外國政府支持的網絡攻擊的目標。

澳大利亞政府已經宣佈建立一個特別情報工作組，以打擊此類威脅。

澳大利亞教育部長丹·特漢在一次對全國講話中說，各大學必須採取行動，保護它們所掌握的涉及國家利益的寶貴信息。

他將解決外國干涉的努力與保護校園言論自由和學術自由的廣泛努力聯繫起來。

一個代表澳洲大學的團體澳大利亞大學聯盟（Universities Australia）歡迎政府的這一決定，但表示需要採取謹慎的平衡措施。

該聯盟主席德博拉·特裏教授表示，澳大利亞必須繼續維護其安全，同時不損害其開放性這一寶貴資產。

為什麼澳大利亞現在有顧慮了？

儘管澳大利亞政府沒有點名任何國家，但近年不斷有人擔心中國對澳大利亞校園的影響。

近幾周來，澳大利亞多所大學支持香港民主抗議活動的學生與捍衛中國政府的中國大陸學生之間發生了暴力衝突。

特漢部長表示，必須鼓勵保護言論自由的環境，意見分歧不能涉及言辭攻擊或威脅。

他說，一些大學學生和學校員工害怕自己因為表達真誠持有的觀點和信念，或對廣泛接受的觀點提出挑戰，而被人叫罵，因此自我審查。這種情況讓我們所有人感到擔憂。

此前還有報道稱，中國學生在澳大利亞課堂上對教程進行咄咄逼人的爭議，也加劇了緊張局勢。

圖片版權 PHOEBE FAN Image caption 2019年7月，在澳大利亞昆士蘭大學舉行的香港示威中，抗議學生發生衝突。

澳大利亞的高等教育部門一直被批評為嚴重依賴招收國際學生。中國學生已經佔澳大利亞留學生的近1/3之多。

特別工作組的目標是什麼？

澳大利亞政府表示，由情報機構、教育官員和大學領導組成的大學對外干預特別情報工作組旨在加強大學的網絡防禦。

上個月，澳大利亞國立大學證實，它曾成為黑客攻擊大規模數據的目標，20萬學生和大學員工的個人信息被盜。

特漢部長表示，根據澳大利亞網絡安全中心的最新建議警告，針對澳大利亞大學的攻擊仍在繼續增加。

他說，該小組還將制定保障措施，幫助大學保護其研究成果和知識產權，並使外國學術合作更加透明。

澳大利亞還採取了哪些其它措施？

圖片版權 Getty Images Image caption 2010年，中國國家主席習近平親自為墨爾本RMIT大學孔子學院揭幕。

澳大利亞於 2017 年出台了新的法律，要求外國組織機構在政府登記冊上公開其與來源國政府的關係。

澳大利亞政府正在調查孔子學院的角色。很多澳大利亞大學裏有這種由中國政府資助的漢語和文化中心孔子學院，但目前尚未正式登記註冊過。

澳洲新南威爾士州政府出於對孔子學院的擔憂，近期取消了該組織在公立學校教授漢語課程的合同。中國官方媒體則批評此舉為「歇斯底里」。

另外，澳大利亞兩所大學也宣佈對其研究和資助合作項目進行審查。此前有報道稱，其研究人員可能無意中與一家被控侵犯人權的中國國有軍事技術公司合作。