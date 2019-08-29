王琪：被困印度半世紀的中國老兵返鄉後回印受阻

Image caption 被困印度半世紀的中國老兵王琪2017年返華探親後，獲得去印度探親的簽證卻成了問題。

被困印度半世紀的中國老兵王琪2017年返華探親後，獲得去印度探親的簽證卻成了問題。

在1962年中印邊境戰爭後，中國軍隊的測繪兵王琪1963年在藏南地區森林走失，向路過的一輛紅十字會的車輛求救後，被轉交送給印軍。在印度監獄裏關押多年後，1969年一個法庭批准釋放他。但他隨後又被送往印度中部的中央邦一個偏遠的村落。在約40年裏，與家鄉親人音信隔絶。

王琪在沒有身份與赤貧的艱難困苦中堅持生存下來，並娶妻生子。他一直沒有放棄返鄉願望。從1977年起，王琪一直向印度政府提出回中國的書面申請，但是一直沒有回應，申請石沉大海。

王琪多年來一直給家鄉寫信，可是到了20世紀80年代他才第一次收到咸陽家鄉家人的回信。

中國駐印度大使館獲悉此事後，2013年為王琪批發了中國護照，並向其提供生活資助。但印度官方仍沒有發給他出境許可。

2017年1月，BBC記者維內特·卡雷爾專門就王琪的故事做出報道後，在中印兩國引起媒體和社會的廣泛關注。之後，印度政府通知王琪的印度家人辦理印度護照，並為王琪批發一年的多次入境印度簽證。

2017年2月，王琪終於獲准攜帶家人回其家鄉探親，受到熱烈歡迎。但現在申請去印度簽證遲遲沒有獲批。

返回印度受阻

但是，2年多後，王琪的故事發生了意想不到的轉變：因為印度官員遲遲不批准他續簽印度簽證，他又無法回到他的子女和孫輩居住的印度探親。他又被困在中國。

BBC記者 維內特·卡雷爾說，王琪申請印度簽證已經等待了4個多月，仍沒有得到回復。

王先生從他的家鄉咸陽與在印度的卡雷爾通電話表示不解說：「他們（印度官方）為什麼要這樣做？！」

BBC記者就此給印度駐華大使館發去了電子郵件詢問，也沒有得到回應。

沒有身份

Image caption 王琪1960年參軍，成為中國人民解放軍一名測繪兵。

2017年王琪回國後接受中國媒體說，1969年他在印度旁遮普邦監獄關押結束後，印度政府方面曾問他意願，他說希望回中國，印度政府告訴他幾天后送其回國。

但隨後，王琪卻被送到了中央邦偏遠荒涼的蒂羅迪村。那裏是「安置印度政府的異己分子、中國士兵、巴基斯坦和孟加拉等國的回歸人員」的地方。

在被流放到偏僻農村生活期間，王琪1975年與當地一位姑娘結婚，之後生下2男2女4個孩子，但在貧困的生活中，長子28歲就去世了。

40年裏，王琪一直沒有清楚獲得戰俘的身份。他沒有印度的官方文件或公民身份，也被拒絶返回中國。王琪所居村落的一位官員對BBC記者承認，印度官方處理王琪的個案時有「不足之處」，政府官員對改善王琪的困境沒多少興趣。

但在媒體和社會關注壓力下，2017年，印度官方迅速批准了王琪及其家人旅行證件問題。

赤貧家庭

年近8旬的王琪2017年首次返鄉後，又多次回到印度，探望繼續住在印度村子裏的妻子、孩子和孫子。

王琪的兒子維什努告訴BBC記者說，2018年印度方面續簽了王琪的簽證。但他2019年4月再次提出申請後，一直沒有獲得批准。

維什努說，2017年王琪首次返華後不久，又趕回印度照顧生病的妻子。其妻子因肝臟併發症住院。其家庭難以負擔昂貴的醫療，妻子在兩周內就去世了。

Image caption 2017年王琪首次返華後不久，又趕回印度照顧生病的妻子。其妻子因肝臟併發症住院。其家庭難以負擔昂貴的醫療。其妻子在兩周內就去世了。

王先生的兒子表示，他父親要求咸陽地方官員為他在印度被扣期間支付工資的請求，至今也未得到答覆。但他見到了失聯數十年的家人，欣喜若狂，那時也別無所求。

現在王琪去印度又成了問題。咸陽和在北京的印度駐華大使館相距千里，對於年近8旬的王琪來說，申請簽證就是個難題。