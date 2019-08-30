克什米爾危機：印控克什米爾居民指控印軍濫施暴力

圖片版權 Getty Images Image caption 印度派出上萬軍警和特種部隊，對穆斯林人口佔多數的印控克什米爾實施了70年以來最嚴厲的軍事封鎖。

印控克什米爾居民指控印度安全部隊毆打和折磨當地居民。印度取消印控克什米爾自治地位引發的印巴矛盾日漸升溫。

與此同時，在巴基斯坦總理伊姆蘭·汗總理的呼籲下，全巴基斯坦舉行了「克什米爾一小時」活動，向克什米爾民眾發出強烈的聲援信息。

伊姆蘭總理早些時候就克什米爾問題向全國發表講話，宣佈從2019年8月最後一個周五開始，每周將舉行一次上述全國性活動，聲援克什米爾人民。

巴基斯坦高調掀起這樣活動，與印控克什米爾局勢變化直接相關。

濫施暴力指控

英國廣播公司BBC的記者薩米爾·哈什米暗訪調查，聆聽克什米爾數個村莊村民指控說，他們被棍棒和電纜毆打，並被電擊。他們還向記者展示身體受傷情況。他們說，他們只是無辜老百姓，卻遭到印度軍警不分青紅皂白地毆打。他們說，印軍要他們交待誰曾參加抗議印軍地示威，誰向印軍砸石頭。

圖片版權 Abid Bhat Image caption 在印度取消克什米爾自治地位後，印控克什米爾數千居民上街抗議。

這些村民都對記者表示，印度安全部隊通過這樣的暴力恐嚇村民，使他們不敢再參加抗議。

但BBC無法與印度官員核實這些指控。印度軍方回應稱，這些指責「無證無憑，毫無根據」。

前所未有的控制已經使印控克什米爾陷入長達三個多星期的徹底封鎖狀態。直到8月5日印度取消憲法第370條（即給予克什米爾地區特殊自治地位的條款）以來，只有零星的當地信息一點點傳到外界。

印度在當地增派數萬軍隊，據報當地約有3千人被拘捕，包括政治領導人、商人和社會活動者。其中很多人已經被轉移關押到克什米爾地區以外的監獄。

印度當局表示，這些先發制人的行動旨在維護該地區的法律和秩序。該地區是印度唯一的穆斯林佔多數的地區，但現在被劃分為兩個印度中央直接管理的地區。

過去30多年來，印度軍隊一直在印控克什米爾與分離主義叛亂作戰。印度指責巴基斯坦通過支持激進分子來煽動該地區的暴力，而其控制著巴控克什米爾的巴基斯坦否認了這一指控。

印度全國很多人歡迎政府撤銷第370條的舉動，並讚揚莫迪總理做出大膽的決定。此舉也得到了印度主流媒體的廣泛支持。

圖片版權 Getty Images Image caption 克什米爾一些年青人用石頭砸印度軍警。

巴基斯坦全國反對

8月中旬，在印度取消印控克什米爾自治地位前後，印度已經派出上萬軍警和特種部隊，對穆斯林人口佔多數的印控克什米爾實施了70年以來最嚴厲的軍事封鎖、高壓維穩的舉措。修憲宣佈後立即中斷當地公共通訊網絡，封鎖公路幹道，印度安全部隊接管印控克什米爾首府斯利那加城防。

當地很多民眾陷入恐慌，隨後數千民眾上街抗議，被印度軍警暴力驅散。

巴基斯坦對印度此舉隨即做出強烈反應。巴基斯坦總理伊姆蘭·汗警告印度的決定是種族清洗，並稱這可能導致爆發兩國全面武裝衝突。

巴方驅逐了印度駐巴高專（大使），宣佈不再派出駐印度高專，中斷兩國雙邊貿易和重要的鐵路交通。

隨著印巴雙方在克什米爾實際控制線兩邊的軍事對峙態勢更加嚴峻，聯合國秘書長古特雷斯發表聲明對克什米爾局勢的變化保持關注，同時呼籲印巴兩國保持最大限度的克制。