貿易戰升級：六張圖看懂在華美企是去是留

圖片版權 Getty Images

中美貿易戰將再度升溫，美國計劃從9月1日起對價值3000億美元中國商品加徵15%關稅，中國同日將對價值750億美元的美國商品加徵10%、5%不等關稅，部分在12月15日執行。

美國總統特朗普近期還「命令」所有美國企業撤出中國，馬上尋找能替代中國的其他國家作為供應商，或將生產線搬回美國。在中國運營的美國企業有此打算嗎？

美中貿易全國委員會今年6月針對100家在中國運營的美國企業進行調查，聚焦貿易戰炮火下的營商現狀與前景。BBC以六張圖表為你解讀調查結果。

貿易戰如何影響在華美國企業？

81%的美國企業表示，在華業務受到中美貿易關係緊張的影響，比例比去年上升8%。

圖片版權 BBC Chinese

美中貿易全國委員會的主席艾倫（Craig Allen）分析調查結果稱，美國企業因貿易戰而遭受切切實實的營收損失，就算關稅一日取消，重新奪回市場份額無法在一朝一夕之內達成。

圖片版權 BBC Chinese

美國企業打算撤離中國嗎？

調查發現，87%的美國企業目前沒有任何遷出中國的計劃，但17%的公司在過去一年停止或者減少對華業務的投入，為近五年來最高比例。

圖片版權 BBC Chinese

被問到為何減少或停止在華投資時，美國企業將「貿易戰帶來的成本及未知因素上升」與「在華美國企業面臨的政治氣候」列為首要原因。

圖片版權 BBC Chinese

只有約3%在華運營的美國企業計劃響應特朗普「美國製造」的號召，將生產線搬回美國。另有10%計劃遷往第三國。

關於轉投第三國的原因，超過一半的美國企業歸咎於在中國製造產品的成本提高，尤其是人力成本，這與往年這一調查的結果一致。

然而，不同以往的是，中美貿易戰導致生產成本與未知數增加，成為50%美國企業「搬家」的原因。絶大部分受訪的美國公司在中國生產商品，然後投放在中國市場銷售。因此，影響這些在華美國公司利潤與營收的是中國的報復性關稅。這些公司通常需要從美國進口部分零件或原材料。

還有25%企業表示，來自美國政府的壓力也是它們離開中國的原因之一。在某些敏感行業，美國政府會以威脅國家安全為由，建議美國企業不要在中國從事相關業務。

圖片版權 BBC Chinese

在華美國企業在煩惱什麼？

艾倫表示，關稅戰是這些企業在短期內的挑戰，但長遠來說，讓這些美國企業更為憂心的是，中國政策向本國企業傾斜、外企面臨不公平競爭。「這些正正是為何兩國會出現貿易緊張的原因，」艾倫說。

調查發現，在華美企最擔憂的十大挑戰中，有六項與在中國的不公平競爭環境相關。

中美關係

與中國公司的競爭

商業許可及批准

成本提高

數據流出

知識產權保護的執行不足

不均衡執法

人力資源

創新相關政策

針對外企的投資限制

97%在中國運營的美國企業表示，在華業務有利可圖，與前幾年的數據基本一致。然而，只有52%的公司預期今年中國業務營收將持續成長。這是美中貿易全國委員會從2010年起做年度調查以來的最低點。艾倫表示，這體現美國企業對中國市場的樂觀展望，正在慢慢減退。