圖片版權 Aarhus City Archives Image caption 貝恩哈爾·辛德貝格（Bernhard Arp Sindberg）揮舞丹麥國旗，把日軍擋在避難所外

他是個再普通不過的丹麥青年，南京城郊外江南水泥廠的門衛，但在中國卻被稱為「丹麥英雄」 。

1937年，南京淪陷。貝恩哈爾·辛德貝格（Bernhard Arp Sindberg）在和友人一起設法收容庇護了約2萬名中國人。

2019年8月31日，中國媒體報道《貝恩哈爾·辛德貝格：南京的"丹麥英雄」》在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館開展。

同一天，丹麥女王瑪格麗特二世在奧胡斯為一尊3米高的辛德貝格銅像剪彩。那是辛德貝格出生的城市。銅像是南京送給奧胡斯的禮物。

奧胡斯市檔案館館長索倫·克里斯滕森對辛德貝格的評語：一個在貧困中默默無聞地死去的人，實際上可能是我們最了不起的英雄之一。

哥本哈根大學跨文化與宗教研究系研究員彼得·哈姆森（Peter Harmsen，中文名何銘生）去年接受中國媒體採訪時說，不久奧胡斯將為辛德貝格豎紀念碑。

辛德貝格被稱為丹麥的辛德勒。後者從納粹手中救了無數猶太人的名，事蹟被好萊塢拍成電影《辛德勒的名單》。

1937年冬~1938年春，辛德貝格與德國人卡爾·京特等人一起在南京遠郊的江南水泥廠收容了1.5萬至2萬名難民，建了難民診療所（辛德貝格小醫院），還用圖文記錄了日軍的暴行。丹麥學者估計獲救人數為6千到1萬人。

BBC記者勞倫斯·彼得（Laurence Peter）梳理史料，回顧了辛德貝格當年的大智大勇。

圖片版權 Aarhus City Archives/ Mariann Arp Stenvig Image caption 辛德貝格在南京。他當時很清楚自己做的事有多危險

南京淪陷

日軍在南京城裏燒殺姦淫長達6周，據估計30萬人死於南京大屠殺，其中包括許多婦女兒童，被強姦的婦女估計約2萬人。

日軍暴行不僅有中國目擊者、倖存者的記錄，像辛德貝格那樣當時在南京的西方人也保留了大量圖文記錄。

迄今為止日本仍有政客否認發生過大屠殺，否認中方所說的死亡人數。這是中日關係的一個緊張源。

南京被日軍攻陷時，辛德貝格26歲，在丹麥公司建的江南水泥廠受僱不久，工作是門衛。他有一個德國人同事，卡爾·金特（Karl Günther）。

辛德貝格和金特設法搭了一個避難所和一個診所，收留了大量中國難民。

圖片版權 Getty Images Image caption 攻佔南京後，日軍屠殺了無數戰俘和平民，包括婦女兒童

辛德貝格在水泥廠樓頂用顏料畫了巨大的丹麥國旗，以免遭日軍轟炸。

他和金特還在水泥廠周邊插上丹麥國旗和德國納粹旗。

《奧胡斯教區時報》1938年3月6日發表《最大的丹麥國旗飄揚在中國南京》報道，其中引用了辛德貝格的一段話：

「我在廠裏升起了一面在中國最大的丹麥國旗。我還讓人在廠房屋頂上用油漆繪出一面約1350平方米的丹麥國旗，從空中就能清楚地看到。我想這一定是有史以來最大的一面丹麥國旗。」

當時，日本跟納粹德國和丹麥屬於友好關係，因此日軍對這個地方不敢造次。

你的器材不支持播放多媒體材料 2014年，南京大屠殺紀念館

研究辛德貝格的丹麥學者何銘生（Peter Harmsen）說，戰爭爆發前，辛德貝格真的就是個不能再普通的無名之輩，沒有任何特別之處。

「他身高1.72米，就是1930年代丹麥青年男子的平均身高。他在學校成績一般。

「但是， 1937-1938那個黑暗的寒冬，他變了。面對日軍的殘忍，他決定採取行動。」

和辛德勒一樣，在被救助的人眼裏他是了不起的。

2006年4月，辛德貝格的妹妹比滕到南京，向侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館捐贈一批文物，其中有一條絲綢感謝狀，題頭繡著「辛佩先生惠存」，正文是「見義勇為」４個黑色大字，落款是11位中國人的姓名。

辛佩是中國難民對辛德貝格的稱呼。

圖片版權 Getty Images Image caption 侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館裏的萬人坑

倖存者記得

當年15歲的周仲兵（音）是倖存者之一。他說：「當時有一個丹麥人設的避難所，外面有人站崗，還有人巡邏。日本人去找麻煩時，丹麥人就出去攔住他們。」

何銘生援引的另一名目擊者叫郭十妹（音），農婦，1937年時25歲。

她說：「日本人到避難所門口時，那個外國人（辛德貝格）就走出去跟他們交涉，說一會兒話，然後日本人就走了。」

「要是日本人來找女人，那個外國人就拿出（丹麥國）旗子，跟他們說幾句話，然後日本人就走了。」

辛德貝格曾在給友人的信裏描述目睹日軍在南京大屠殺時的震驚：「到處都鮮血橫流，你根本無法想像。從8月份以來，我有充分的機會研究戰爭的恐怖。血、血，更多的血。」

圖片版權 Alamy Image caption 丹麥女王瑪格麗特二世2011年參觀侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。玫瑰以辛德貝格名字命名。

辛德貝格

辛德貝格教育程度不高，十來歲就輟學，跟著遠洋輪出國，在船上打雜為生。

1931年，他加入法國外籍軍團，沒過幾個月就當了逃兵。

據他的外甥女對中國媒體透露，辛德貝格從法國外籍軍團當了逃兵後，一度被當局通緝。

1934年，辛德貝格到了中國，曾給英國駐華記者菲利浦·史蒂汶斯當司機。

1937年11月，日軍攻打上海，史蒂汶斯在火線報道時被日軍機槍射中身亡。

圖片版權 Mariann Arp Stenvig Image caption 辛德貝格曾在法國外籍軍團當過幾個月兵

日軍攻入南京前不久，辛德貝格剛剛在江南水泥廠找到門衛的工作。

他在南京時間不長，但記錄了大量日軍暴行，還把報告交到南京安全區國際委員會。

1938年第24屆國際勞工大會上，辛德貝格放映了紅十字國際委員會南京委員會主席、美國牧師馬吉拍攝的日軍暴行影片。

辛德貝格1939年離開中國，輾轉前往美國，加入了美國商船隊服役，退役後定居加利福尼亞，終身未婚，1983年去世。

他生前極少談及早年在南京目睹的慘絶人寰的情形。

圖片版權 Mariann Arp Stenvig Image caption 辛德貝格在戰時美國海軍商船隊服過役

但他當年的勇氣和義舉不會被遺忘。

丹麥女王瑪格麗特2011年訪華，參觀侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館時手裏拿著的黃玫瑰，就是以辛德貝格命名的「永遠的南京 - 辛德貝格玫瑰」。

何銘生對BBC表示，辛德貝格向中國難民打開了一扇門，從另一層意義上講，他也打開了一扇通向自己靈魂的門。

「這就使辛德貝格的故事具有了普世的意義。它觸及極端環境下人何以為人的問題。」

他說：「我們大多數人都是幸運的，永遠不必經受那樣的考驗。辛德貝格別無選擇，但他通過了考驗。」

如果處於類似境地，我們每個人會如何反應？