印度阿薩姆邦190萬人一覺醒來「沒了國籍」

圖片版權 Getty Images Image caption 印度公布了一份國家公民登記冊的最終版本，實際上剝奪了印度東北部、鄰近中國的阿薩姆邦約190萬人的公民身份。一旦被法庭宣佈為外國人，將遭到關押。

印度公布了一份國家公民登記冊的最終版本，實際上剝奪了印度東北部、鄰近中國的阿薩姆邦約190萬人的公民身份。一旦被法庭宣佈為外國人，將遭到關押。

印度官方公布的國家公民登記冊（NRC）是一份能夠證明居民在1971年3月24日之前來到印度的人的名單。這一日期是鄰國孟加拉國宣佈脫離巴基斯坦獨立的前一天。

不在名單上的人將有120天的時間對被排除在名單外對印度法院提出上訴。

目前還不清楚接下來會發生什麼。

印度官方說，需要通過這一程序來甄別孟加拉國非法移民。

它已經將數千名疑似外國人關押在一些臨時營地，這些營地位於阿薩姆邦的監獄裏，但印度目前沒有辦法驅逐他們出境。

這個甄別過程引發了對當局阿薩姆的批評。批評者稱當局對該邦的少數民族進行妖魔化的迫害。

去年印度當局公布的一份初級名單中，有400萬當地居民被排除在外，成為"黑戶"。

印度阿薩姆邦的國家公民登記冊是什麼？

國家公民登記冊建立於1951年，旨在確定誰出生在阿薩姆邦，也就因此是印度公民，以及誰可能是來自鄰國孟加拉國的移民。

這份登記冊建立後沒有更新，現在是首次做出更新。

居住在阿薩姆邦的家庭被要求提供證明其血統的文件，那些無法證明其公民身份的人被視為外國非法移民。

印度總理莫迪領導的主張印度教民族主義的印度人民黨（BJP）長期以來一直譴責印度的非法移民。近年來在執政上台後，將更新國家公民登記冊列為優先事項。

圖片版權 EPA Image caption 國家公民登記冊建立於1951年，旨在確定誰出生在阿薩姆邦，也就因此是印度公民，以及誰可能是來自鄰國孟加拉國的移民。

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令人焦慮的等待

英國廣播公司記者拉吉妮·瓦蒂亞娜坦從阿薩姆邦發回報道

兩名印度軍人正看守著阿薩姆邦卡塔哈爾村的一個小社區中心。

外面，一群人排隊等著。一些人拿著裝有他們的文件的塑料袋。

當他們進入兩個房間之一時，一位官員的眼睛從上往下掃過一份打印出來的名單，看看來者的名字或照片是否在上面。

這份名單就是國家公民登記冊，這是一份對個人或家庭有重大影響的名單。

排隊的人們忐忑不安，不知道他們自己是否被包括在名單上面，他們感到恐懼和驚惶。

許多被宣告名單上面沒有他們的名字的人告訴我說，這是一個錯誤。他們給我看自己的各種文件，他們說，這些都能證明他們屬於印度這個國家。

阿希婭·哈通一家9口人都沒在名單上。他們現在可以向印度法院提出上訴，但他們確實擔心接下來會發生什麼。

她告訴我說：寧死也不願去拘留中心。這裏的人們很生氣，但他們也很害怕。

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為什麼在阿薩姆邦要搞公民登記註冊？

阿薩姆邦是印度民族成分最多的邦之一。族群和公民身份問題長期以來一直讓生活在那裏的很多人煩惱。

該邦居民包括講孟加拉語和講阿薩梅語的印度教徒，以及各種部落成員。

在該邦3200萬居民中，有1/3是穆斯林，是僅次於印控克什米爾印度穆斯林居民第二多的地區。他們中的許多人是英國統治下定居在那裏的移民的後代。

圖片版權 Getty Images Image caption 上百萬人遊行抗議印度的國家公民登記冊。

但是，幾十年來來自該邦比鄰的孟加拉國的非法移民問題一直備受關注。孟加拉國與印度有著4000公里長的邊境線。印度政府在2016年表示，估計有2000萬非法移民居住在印度。

上訴和關押

被排除在公民登記冊外的居民可以向專門成立的、被稱為外國人法庭的法院以及印度高等法院和最高法院提出上訴。

然而，一個可能漫長而煩瑣的上訴程序將意味著，印度已經不堪重負的法院渠道將更加擁擠，而沒有被登記列入名單的窮人將難以籌錢打官司。

如果人們在高級法院敗訴，他們可能會被無限期拘押。

早些時候，已經有大約1千人被宣佈為外國人，他們被關押在監獄裏的6個拘留中心。

莫迪政府還在建造一個專門的拘留中心，可以關押3千名在押人員。

圖片版權 Citizens for Justice and Peace Image caption 一對生活居住在阿薩姆邦的父子因印度公民資格問題相隔30年相繼自殺（照片顯示其葬禮）

獲得勳章的印度老兵被宣佈是外國人

上述的特別法庭於1964年首次成立。自那時以來，他們已經裁決宣佈居住在印度的10萬多人為外國人。他們經常將所謂可疑選民或被宣佈為非法滲透的人確定為要驅逐出境的外國人。

專門成立的外國人法庭的審理工作也一直有爭議。阿薩姆邦目前共有2百多個這樣的法院，預計到10月份，其數量將增加到1千個。這些法庭大多數是在印度人民黨於2014年執政後設立的。

這些法院被指控有偏見，其運作往往不透明，而且前後矛盾。

最突出的一個問題是，舉證責任都由被告或被指為外國人的上訴人承擔。

另一方面，許多家庭由於沒有保存文件、文盲或因赤貧無法提出法律上訴，無法出示文件。

一些人由於姓名拼寫方式或登記選舉年齡的不同，被法院宣佈他們為外國人。

記者羅西尼·莫漢分析了這些法院在一個地區的500多項判決，發現82%的受審者都被宣佈為外國人。她還發現，穆斯林更容易被宣佈為外國人，78%的裁決是在被告沒有得知的情況下做出，警方說他們是畏罪潛逃，但莫漢發現他們中的許多人還住在他們的村莊裏，都不知道他們已被宣佈是外國人了。

2019年6月，曾經獲得過印度軍方勳章的印度陸軍穆斯林老兵穆罕默德·薩納烏拉在被一家印度法庭宣佈為外國人後，在拘留營中度過了11天，激起了全國範圍的憤怒。

環境惡劣，人道悲劇

很多批評者認為，印度的公民登記冊和有關法庭迫害阿薩姆邦的少數民族，特別是穆斯林。

Image caption 阿薩姆邦居民必須要找到自己在公民登記冊上的名字，否則就有大麻煩。

而很多說孟加拉語的印度教徒也沒有登記到公民登記冊上。

活動人士說，由於擔心在被排除在名單之外可能喪失公民身份和被拘留，自2015年開始更新公民登記冊以來，已有數十名孟加拉印度教徒和穆斯林自殺。

如同美國總統特朗普將無證移民父母和孩子分開的政策一樣，阿薩姆邦的家庭也被同樣撕裂。

被拘留者抱怨拘留中心的生活條件惡劣和人滿為患。一名被拘留者在獲釋後告訴一個人權組織，他被帶到一個可容納40人的房間人，但裏面被塞滿了約120人。被宣佈為外國人和受到關押的很多人都患上抑鬱症。兒童也與他們的父母一起被拘留。

如果被宣佈為外國人的結果

統治阿薩姆邦的印度人民黨過去一直堅持要將非法移民驅逐出境。但鄰國孟加拉國絶對不會同意這一要求。

許多人認為，印度最終將造就最新的大批無國籍人群，引發本土危機。他們與逃離緬甸到孟加拉國的羅辛亞人類似。

目前還不清楚被剝奪印度國籍的人能否再有任何福利或擁有財產。

一種可能性是，一旦他們獲釋，他們將獲得具有一些基本權利的工作許可證，但將不會允許他們參加選舉投票。