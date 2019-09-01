圖片版權 Reuters Image caption 德國總統施泰因邁爾和波蘭總統安傑伊·杜達向紀念碑敬獻花圈

在波蘭舉行第二次世界大戰80週年紀念活動之際，德國總統弗蘭克-沃爾特·施泰因邁爾請求波蘭饒恕納粹德國當年的「暴行」。

包括德國總統施泰因邁爾在內的其他國家的領導人正齊聚波蘭參加這一紀念活動。

周日（9月1日），紀念活動率先在波蘭城市維隆（Wielun）舉行。80年前，德國向這座城市投下了第一顆炸彈。

施泰因邁爾譴責納粹德國當年的「吞併野心」是向維隆發起進攻的原因。

圖片版權 EPA Image caption 德國總統用德語和波蘭語致詞，請求波蘭「饒恕」納粹當年的「暴行」。

他用德語和波蘭語致詞時表示：「我向德國暴行的波蘭受害者們低頭致敬。在此我請求波蘭的原諒寬恕。」

與施泰因邁爾同時參加紀念活動的波蘭總統安傑伊·杜達致詞時譴責納粹對波蘭的進攻是「野蠻殘暴行為」。

在維隆的紀念活動，當地時間凌晨4點開始，還向所有二戰受害者默哀一分鐘。

二戰如何開始？

1939年9月1日，納粹德國空軍轟炸了維隆這個完全沒有任何軍事意義的波蘭小鎮。據信數以千計的老百姓在轟炸中喪生，德軍的目的就是要在波蘭民眾中造成恐慌害怕情緒。

圖片版權 Getty Images Image caption 第二次世界大戰中，波蘭首都華沙損失慘重。

轟炸行動後，英國向德國發出最後通牒要求停止軍事行動。

德國對最後通牒不予理會，英國與法國在9月3日向德國宣戰，長達6年的大戰由此開始，數以千萬計的人們在戰爭中喪生。

開戰80週年

在波蘭首都華沙舉行的紀念活動，參加者包括德國總理默克爾和美國副總統彭斯以及大約40個國家的代表團。

Image caption 1939年8月23日納粹德國同蘇聯簽署「互不侵犯條約」，僅一周後，德國便進攻波蘭，引發第二次世界大戰。

不過，美國總統特朗普因為颶風即將吹襲而未能出席，英國首相約翰遜和法國總統馬克龍也都不能成行。

俄羅斯總統普京10年前曾經參加70週年紀念儀式，但是這次未被邀請參加。在當年對抗納粹德國的戰鬥中，蘇聯曾付出了60萬紅軍的慘重犧牲。

在第二次世界大戰中，波蘭蒙受了最重大的損失，大約600萬平民在戰爭中喪生，近波蘭總人口的約兩成。

80年過去了，波蘭仍然在要求德國賠償當年造成的損失和人員傷亡。不過，德國方面表示，賠償問題已經有定論，波蘭方面再有人提出賠償呼籲，有煽動民族主義情緒之嫌疑。

戰爭賠償

第二次世界大戰結束後，英國首相丘吉爾、美國總統羅斯福和蘇聯領導人斯大林同意，德國給波蘭的陪償應該通過蘇聯進行，不是以金錢方式，而是向波蘭提供物資、基建和食品等。

波蘭執政黨議員阿卡迪茲·穆拉茲克（Arkadiusz Mularczyk）向BBC表示，他領導的議會委員會還在評估波蘭在戰後收到的賠償總數。他說：「這些賠償是遠遠比不上我們所蒙受的損失的，數額非常非常少。」

賠償問題，是波蘭德國的歷史遺留問題。2018年的一次民用調查顯示，46%的波蘭人支持向德國要求更多賠償，而76%的德國人反對賠償。

1953年，波蘭與蘇聯和東德曾經簽署協議，規定賠償從1954年停止。但是這一協議在波蘭仍然留下很多爭議。

有人認為，當時波蘭並不是一個主權獨立的國家，而且也沒有政府間的正式文件證明波蘭已經放棄了要求賠償的權利。