英國脫歐白熱化 首相稱若進程受阻就10月提前大選

圖片版權 Getty Images

英國脫歐進程白熱化 首相稱若受阻就10月提前大選

英國議會將上演一齣大戲。首相約翰遜表示，如果反對黨議員周二投票阻擋無協議脫歐，政府將提出10月14日舉行大選的動議。

他說，他不想舉行大選，但是如果反對派獲勝，政府與歐盟的談判「不可能」取得進展。

英國首相約翰遜臨時召開內閣會議後外發表聲明，強調他不會推遲英國退出歐盟。

執政保守黨的一些議員與反對黨工黨聯手，凖備通過法律迫使政府將脫歐推遲到2020年1月31日，除非能和歐盟在10月中之前達成一項新協議。

約翰遜在首相府表示，英國與布魯塞爾達成脫歐新協議的可能性正在增加。他呼籲議員支持政府，反對周二的反無協議脫歐動議。

約翰遜在聲明中表示，任何情況下他都不會要求歐盟進一步推遲英國脫歐。 "我不想要大選，你們也不想要大選，" 他說。

政府一位高官表示，如果議員們首先法律步驟阻擋無協議脫歐，政府將提出提前舉行大選動議。

他說，首相有信心獲得議會三分之二多數的支持，通過提前舉行大選的動議。

稍早，BBC從政府高層獲悉，就在9月開頭的第一個周日，保守黨高層在首相的鄉村官邸契克斯別墅已經制定了有關計劃。

在英國脫歐的關鍵時刻即將來臨之際，保守黨「反叛」議員將被清理出黨，並且將被禁止代表保守黨參加下屆大選。

面臨威脅

這一點值得注意，因為英國議會是一個黨內出現路線鬥爭司空見慣的地方，而且允許後排議員以這樣的方式表達他們的意見，可能的後果是遭到黨內批評警告，或者一些人在喝茶時對你表達不滿。

這一消息之所以引人注意，不僅因為在約翰遜的政府裏有很多在前首相特蕾莎·梅政府時沒有聽黨的號召的部長，甚至是內閣大臣，但他們目前留任在政府位置上。

令人關注的更重要的原因是，因為約翰遜很清楚，有些保守黨議員已經決心要在本周投票反對他。如果他還對這種威脅聽之任之，那將等同於放棄他目前在議會擁有的微弱多數。

如果首相在下議院沒有多數議員的支持，他就無法順利管理這個國家，更別提在一個他們的主要政策到處引起爭議的時候。

那麼，這是不是執政保守黨的一種自我傷害呢？

關鍵一周

首先，首相府不想在本周輸給由一些在野黨組成的反對聯盟。反對黨和保守黨的反叛成員將從周二開始，竭盡所能要制定法律，阻擋政府無協議脫歐的可能性。

來自首相府的威脅可能會讓一些打算對政府投反對票的保守黨議員驚慌失措。

因此，首相此舉將減少一點政府在議會遭到挫敗的可能性。這些反叛議員已經計劃不准備參加下屆選舉。

Image caption 保守黨前財政大臣哈蒙德批評約翰遜可能要清黨的舉措。

目前估計，議會對政府的支持和反對票相差可能不多，但一位保守黨核心領導的消息人士表示，他們已經不需要威脅說服保守黨反叛議員放棄他們的原則。而另一位下定決心的資深議員直言不諱地表示，如果他們被清黨，隨其自然。

但這一來自保守黨高層的威脅顯示，首相約翰遜正在考慮是否盡早舉行大選。

如果你是一個雄心勃勃的首相，而你在議會又沒有掌握多數，你就需要努力爭取獲得多數，而且要快。

提前大選？

約翰遜做出承諾，不管遇到多大阻力，他都會堅持遵守英國脫歐的最後期限。保守黨因此決定選他做領導人。

如果英國的議員們本周要讓他的承諾變成不可能，他很可能會啟動另一個方案，讓英國人民來做出選擇。

據了解，宣佈提前大選正是他在考慮的選項之一。

但是他的團隊也很清楚，很多選民對於再次參加選舉投票可能很不高興。

《衛報》援引英國政府消息人士的說法稱，如果開除相當數量保守黨議員的黨籍，約翰遜政府就會失去議會多數席位，從而不可避免地導致重新大選。

反對黨工黨領袖科爾賓已經表示英國「需要大選」，因為這「給人民在兩個截然不同的國家未來方向中進行選擇」。但工黨前領袖、前首相布萊爾警告，提前大選是個「陷阱」，約翰遜會因為「科爾賓執政猛於無協議退歐」而獲勝。