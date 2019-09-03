圖片版權 Warner Bros Image caption 菲尼克斯在電影中飾演一個路途不順的表演人阿瑟·弗萊克。

新電影《小丑》（The Joker）即將在英美上映。這部講述DC漫畫公司經典反派角色的前傳電影，成功令很多影評人像主角一樣，面上掛起誇張的笑容，但是並不是所有的影評人都覺得電影給他們帶來了快樂。

《衛報》影評稱，這一版的小丑「大膽得很壯麗」，而《全電影》（Total Film）雜誌則說，這是一部具有「挑戰性和顛覆性」的電影。

主演瓦昆·菲尼克斯（Joaquin Phoenix，又譯華堅·馮力士）的表演成為焦點，不同的媒體對他的演繹有不同的形容，有的說「可怕」、「驚人」，有的則說是「迷人」。

然而，《時代》（Time）周刊的一篇影評卻說，《小丑》電影是「氣盛甚至可能是糊塗得不負責任」。

《時代》的影評人斯蒂芬妮·扎卡萊克（Stephanie Zacharek）寫道，電影的導演托德·菲利普斯（Todd Phillips）「可能是想令我們覺得，他是在給我們奉獻一部電影，來講述我們文化當中的空洞和虛無。」

但是，扎卡萊克接著表演，這部電影本身是一個典型例子，說明美國文化的空洞。

《小丑》將在10月初於英國上映，發行方華納兄弟（Warner Bros）指，這部電影是一個「原創的，獨立的身世故事」。

最新一版預告片在上周末發佈，觀看次數已經達到超過2500萬。

菲尼克斯在片中飾演一個叫阿瑟·弗萊克（Arthur Fleck）的人，他的職業是扮演小丑。在成為脫口秀演員的夢想破滅後，他轉向了暴力犯罪。

圖片版權 Warner Bros Image caption 菲尼克斯說，他在塑造小丑角色時並沒有參考過去的版本。

在過去的電影中不乏對這一角色的經典演繹。已故的澳大利亞籍演員希思·萊傑（Heath Ledger，希夫·烈治）就在2008年的大片《蝙蝠俠：黑暗騎士》（The Dark Knight）中憑小丑一角，去世後贏得奧斯卡最佳男配角獎。

娛樂評論網站IGN評價指，菲尼克斯「完全寫實、全情投入的抓人表演」也配得上奧斯卡。

《倫敦晚旗報》（London Evening Standard）則認為：「一個奧斯卡提名已經呼之欲出了，這絶對是令人震撼的表演。」

44歲的菲尼克斯過去曾經憑《角鬥士》（Gladiator，又譯《帝國驕雄》、《神鬼戰士》）、《與歌同行》（Walk the Line，又譯《弦途有你》）和《大師》（The Master，又譯《世紀教主》）三度獲得奧斯卡獎提名，不過至今未曾獲獎。

圖片版權 AFP Image caption 菲尼克斯（中）在電影的首映式上。

《Time Out》雜誌的影評指，《小丑》對DC經典人物「毫不留情」的重塑非常出色。

但是，網絡影評人格倫·肯尼（Glenn Kenny）則批評電影是「有害垃圾」，認為這部作品自命不凡卻又謹小慎微。

另一方面，《The Wrap》雜誌則評論《小丑》電影是一種漫畫版的虛無主義，「包裝得令人信服，但是最終還是對某些更好、更聰明的電影一種空洞的模仿」。

上周六（8月31日）在威尼斯電影節上，菲尼克斯表示，他在塑造他的角色時並沒有參考過去其他版本的小丑。

「它吸引人的地方……是我們要用自己的方式來演繹，」他在影片於威尼斯電影節的世界首映前說。

經典漫畫大反派

小丑的角色最初是在1940年4月出現在第一部「蝙蝠俠」系列漫畫裏，這個角色的標凖形像是綠色頭髮、庸俗的著裝以及永遠掛在臉上的癡笑。

在過去，很多出色的演員都曾經演繹過這個角色。

塞薩爾·羅梅多（Cesar Romero）

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生於紐約的羅梅羅，在1960年代被選中出現《蝙蝠俠》電視劇裏的小丑，當時他已從影超過30年。

在當時的白臉妝容下，這名演員標誌性的八字胡仍然依稀可見。他出演了其中22集，並出演了該劇的電影版。

這個自詡為「來自曼哈頓的拉丁人」說，雖然化妝和佩戴假髮每次都要用一個半小時，但是他演這個角色時「非常開心」。

傑克·尼科爾森（Jack Nicholson，積·尼高遜）

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曾經憑《唐人街》（Chinatown）和《飛越瘋人院》（One Flew Over the Cuckoo's Nest）兩度成為奧斯卡影帝的尼科爾森，在出演1989年蒂姆·波頓（Tim Burton，添·布頓）導演的作品時，從利潤分享中狠賺了1億美元（750萬英鎊）。

它也令尼科爾森贏得了新一代的粉絲，這一部分是因為當中的一些經典台詞，比如：「可曾在月光下與魔鬼共舞過？」

2007年，尼科爾森在接受《君子》（Esquire）雜誌訪問時曾說過：「我對自己扮演小丑時的表演特別自豪，我將它看作是一種波普藝術。」

希思·萊傑（Heath Ledger，希夫·烈治）

圖片版權 Warner Bros/DC Comics/Kobal/Shutterstock

這名已故的澳大利亞演員在2008年《黑暗騎士》中的表演令人印象如此深刻，甚至在他去世後仍然為他贏得一座奧斯卡小金人。

他對小丑的演繹，靈感分別取自於弗蘭西斯·培根（Francis Bacon）的畫作、朋克搖滾音樂家席德·維瑟斯（Sid Vicious），以及《發條橙》（A Clockwork Orange）裏的主人公亞歷克斯（Alex）。希思·萊傑大膽地將小丑重塑成了一個無政府主義的亂世代言人。

「小丑的角色實在太好，無法拒絶，」萊傑在2007年曾說，「我當時就知道，它是可以作全新演繹的。」

傑瑞德·萊托（Jared Leto）

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憑《達拉斯買家俱樂部》（Dallas Buyers Club，另譯《續命梟雄》）獲得奧斯卡最佳男配角的萊托在2016年的《自殺突擊隊》（Suicide Squad）中飾演的小丑只是一個邊緣角色，但是他參考已故音樂人大衛·鮑伊（David Bowie，大衛·保兒）氣質的演繹仍然令人驚悚。

萊托曾向BBC表示：「你可以有綠色頭髮，有白色皮膚，有瘋癲的笑，但是我覺得你必須要重新開始，走一條全新的路。」

馬克·漢米爾（Mark Hamill）

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在《星球大戰》系列電影裏飾演盧克天行者之餘，漢米爾一直在幫《蝙蝠俠》系列動畫片和各款遊戲裏為小丑配音。

「我嘗試把它當成是我第一次演繹它一樣來做，」這名演員去年接受《滾石》（Rolling Stone）雜誌訪問時說，「如果你在做一個更多是給孩子們看的節目……他就更多地是一個老派的、又可怕又神經質的小丑。」

「然後，你去做一些更成人化的版本，在那裏他就是一個殺人的心理變態者。你會問：『你要的哪一個小丑？』」

卡麥隆·莫納漢（Cameron Monaghan）

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電視劇《歌譚市》（Gotham）有一個新穎的想法，就是將小丑的各種性格分別放在一對又胞胎兄弟傑羅姆（Jerome）和傑里米亞·瓦萊斯卡（Jeremiah Valeska）身上。

兩個角色都是由童星出身的莫納漢飾演，他在去年一次訪問中稱，傑羅姆就是「小丑模板」。

「傑羅姆……就是給過去75年多裏小丑角色的一封情書，」24歲的莫納漢向CBR.com表示。

「不過，我們也想塑造我們自己的聲音和我們自己的演繹，帶來一個為歌譚宇宙量身訂做的新方向。」

扎克·加利費安納基斯（Zach Galifianakis，葛裏芬納奇）

圖片版權 Getty Images

另一個為小丑獻聲的是喜劇演員加利費安納基斯，他在《樂高版蝙蝠俠》電影裏為小丑的角色配音。

他去年曾說：「小丑是一個偉大的反派，因為他狂野而又無法預測。」

他承認，他覺得尼科爾森對小丑的演繹「非常有啟發性」。