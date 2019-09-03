日本「殺海豚節」與恢復商業捕鯨的持久爭議

圖片版權 AFP Image caption 每年從9 月1日開始的半年裏，日本南部和歌山漁村太地町就會舉行名為"海豚節"的活動，大規模獵殺海豚，受到國際批評。

日本又開始在沿海小鎮太地町開始其有爭議的年度海豚狩獵。不久前，日本不顧國際批評恢復商業捕鯨。

2010年，一部紀錄片《海豚灣》獲得奧斯卡最佳紀錄片獎，引起了全球對日本大規模獵殺海豚的關注。

這部有著血腥畫面的紀錄片問世後，日本太地町當地已經有幾十年歷史的這項傳統引發世界各地自然和動物保護者的批評。

海豚不是魚，是水生哺乳動物，也是鯨類動物。海豚是智商最高的動物之一，有著看起來友善的形態和愛嬉鬧性格，在人類文化中一向十分受歡迎。

但日本的海豚節是它們的噩夢。

殺海豚節與《海豚灣》

每年從9 月1日開始的半年裏，日本南部和歌山漁村太地町就會舉行名為「海豚節」的慶祝活動。

狩獵者把這些動物驅趕到一個海灣裏，然後在淺水區用刀和魚叉宰殺大多數被困海豚。

被殺的海豚肉用來食用。剩下的海豚被賣給水族館和海洋公園。

過去媒體曾報道，在之後的6個月裏，將有2萬多頭海豚和數千頭鯨魚在太地灣遭到屠殺，海豚的鮮血幾乎將灣內的海水染紅。

2009年，歐美的海洋自然保護主義者突破了日本方面的阻撓和封鎖，秘密拍攝了一部紀錄片《海豚灣》，獲得次年奧斯卡最佳紀錄片獎。

這部顯示太地町漁民殘忍殺戮海豚出售海豚肉的影片使當地備受國際輿論壓力和爭議。

圖片版權 AFP Image caption 國際上對日本商業捕鯨有很多反對和譴責。

環保人士：驅趕狩獵非常殘酷

2019年的年度海豚節開始之際，這裏又成為媒體和動物保護主義組織關注的一個焦點。

日本媒體報道，9月1日去海豚灣的船隻並沒有帶回任何海豚。而環保組織「海豚項目」稱，9月2日，就有5隻海豚被殺死。

這次捕獵季的官方總配額允許殺死或捕獲1700多只海豚或鯨魚。

環保人士說，驅趕狩獵是非常殘酷的，海豚可能需要長達30分鐘死於窒息或溺水。

然而，來自太地的漁夫說，社區人們的生計依賴於這項貿易。

圖片版權 Getty Images/De Agostini Picture Library Image caption 日本方面稱，捕殺食用海豚等鯨類動物是其文化的一部分。

日本戰後首次國際退群與利益集團

2019年7月1日，日本因退出國際捕鯨委員會（IWC）恢復商業捕鯨後，其捕鯨船隊開啟為期數月的捕鯨活動。被禁止31年的日本商業捕鯨在日本全面開禁。

共同社稱，這是日本自1945年第二次世界大戰結束以來退出的第一個主要國際組織。

到南極捕鯨並非日本文化傳統，而是在二戰之後出現的。當時日本一片廢墟，國民缺衣少食。在美國麥克阿瑟將軍的鼓勵下，日本將兩艘巨大的美國海軍艦隻改建成捕鯨加工船，前往南大洋，為解決日本糧食極度匱乏的問題發揮了重要作用。

即使是自1986年以來一直被禁止商業捕鯨活動期間，日本捕鯨船也已科學研究的名義每年殺死數百頭鯨魚。

圖片版權 AFP Image caption 二戰後商業捕鯨為解決日本國內糧食極度匱乏的問題發揮了重要作用。

日本農林水產官員給出捕鯨的理由是，食用鯨肉是日本的傳統飲食文化，重啟商業捕鯨能夠帶動地方經濟復蘇。

除了文化傳統的理由外，日本為何堅持不顧國際反對捕鯨呢？

BBC記者採訪過曾經為日本綠色和平組織工作的人士佐久間順子表示，捕鯨是日本政府運作的，是龐大的官僚結構，有研究預算、年度計劃，涉及有關官員的職業晉升和養老保險諸多利益。而有關的選區與政客也一樣有同樣的密切的利益關係。