澳大利亞素食者控告鄰居烤肉違反住宅法令

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澳大利亞的一名婦女正向法院上訴，試圖阻止她的鄰居在庭院「燒烤食物」（BBQ）。住在該國西部大城市珀斯（Perth）的卡爾登女士（Cilla Carden）聲稱她鄰居的活動，包括燒烤和吸煙，以及他們吵鬧的孩子已經違反了住宅法令。

卡爾登尋求法律命令禁止她認為的滋擾持續下去。但西澳大利亞州法院和最高法院駁回了她的指控，認為其訴求不合理及缺乏證據。

卡爾登女士的訴求還包括：她隔壁的鄰居應降低他們的庭院照明亮度，減少他們的寵物噪音，並替換公共花園中的植物。

據西澳大利亞州最高法院於7月份公布的一項判決，卡爾登女士聲稱，在其位於珀斯吉拉維恩（Girrawheen）區的房子，鄰居燒烤帶來的煙霧及氣味帶給她「不該有的冒犯」。

「他們在戶外烤肉，所以我能聞到魚，我就只能聞到魚！」卡爾登女士告訴當地媒體，並說她是一名素食者。

她說：「我因此不能享受我的後院，我不能去那裏。」

圖片版權 Getty Images Image caption 珀斯

西澳大利亞州行政法庭在2月份的案件聽證會上拒絶了卡爾登女士的要求，包括要求鄰居的孩子在外頭玩耍時需保持安靜。

仲裁庭裁決認為，「（父母）讓他們的孩子在後院玩耍，尤其是在露台玩小型滑板車或玩具，這並非構成對別人的滋擾」。

「他們所做的，不過是做為一個家庭，在自己的後院和家裏生活」。

仲裁庭還指出，同一家人在聽證會之前已經不再舉辦燒烤派對，試圖安撫卡爾登女士。「那家人不允許孩子們在晚上出去，晚上沒有使用露台，並且由於害怕卡爾登女士舉報，已經數個月沒有將露台的燈打開了，」仲裁庭說。

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卡爾登女士在今年3月向西澳大利亞最高法院提出上訴。法官在7月宣佈駁回卡爾登的上訴時，指出她已在上訴中提交了近400頁的資料。

西澳大利亞最高法院首席法官彼得·昆蘭（Peter Quinlan ）說，「從她所提交的材料數量，表明了她提出的問題在某種程度上已變得誇張了。」

卡爾登女士對澳大利亞媒體表示，她計劃採取進一步的法律行動。