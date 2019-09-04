英國放長線釣大魚 破獲史上最大海洛因案

圖片版權 National Crime Agency Image caption 英國國家反犯罪局（NCA）的官員攔截了一艘前往荷蘭的貨輪，在一個集裝箱裏發現了近1.3噸海洛因，價值1.2億英鎊。

英國警方2019年加大了對毒品海洛因的打擊，放長線釣大魚，一次就截獲近1.3噸海洛因並且破案。

在英國東南沿海的薩福克郡，一艘前往荷蘭的集裝箱船臨時停靠小港費利克斯托。貨物單上的登記的是毛巾，浴袍等家庭日用品。

但英國國家反犯罪局（NCA）的官員攔截了這艘貨輪，對貨物進行突擊搜查，在一個集裝箱裏發現了近1.3噸海洛因，價值1.2億英鎊。這是英國有史以來一次性查獲毒品最多的行動。

警方不動聲色，啟動秘密調查，將毒品扣下，追蹤到荷蘭並逮捕了一批嫌疑犯。

大案頻發

2019年8月2日，國家反犯罪局在費利克斯托韋碼頭已經展開過一次突擊搜查行動，也發現了價值4千萬英鎊的海洛因，重達約400公斤。

在8月30日這次查獲的海洛因中，發現一些海洛因塊，每塊重1公斤。它們被縫合藏在一些毛巾裏。英國邊境檢查人員花了6個小時才搬出所有毒品，總重量達1297公斤。

在將毒品運下船後，英國警察並沒有聲張，而是將集裝箱放回船上，該船繼續駛至荷蘭安特衛普的目的地，兩天後停靠在那裏。

集裝箱隨後被卡車運送到荷蘭港口城市鹿特丹的一個倉庫，抵達那裏後，警察在卸貨過程中逮捕了4名男子。

BBC英國內政事務記者丹尼·肖說，這些毒品來自巴基斯坦。

歐洲之最

英國國家反犯罪局負責調查的副局長馬特·霍恩稱，這次緝毒行動不僅創下了英國海洛因緝獲量的紀錄，也是歐洲有史以來一次性緝獲最多的海洛因。

圖片版權 National Crime Agency Image caption 這也是歐洲有史以來一次性緝獲最多的海洛因。

霍恩還說，這次和其他近期繳獲的毒品量規模之大表明，英國反犯罪面臨的威脅非常之大。

他指出，可以肯定其中一些毒品最終將在英國銷售，助長暴力、偷盜等各種犯罪案件。

2019年初，英國政府的一份報告顯示，英國吸食強效可卡因的人數急劇上升。

與此同時，警方同年也加強了對毒品犯罪的打擊，包括打擊切斷毒品販賣與吸食從城市向鄉鎮擴散的渠道。