出生於黎巴嫩、後移居美國的前色情片女演員米婭·哈利法（Mia Khalifa）接受BBC著名欄目HARDtalk訪問。

她曾是成人網站Pornhub上熱度最高的女演員。她主演的12部色情影片瀏覽量過億，但只給她帶來1.2萬美元的收入。

她佩戴伊斯蘭頭巾出演的色情影片受到極大爭議，米婭甚至收到死亡威脅。

回憶入行的決定，她說：「我沒有把自己視作一名受害者，我不喜歡那個詞。確實是我自己做的決定。儘管那些決定很糟糕。」