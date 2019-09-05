伊朗核協議又遇考驗 美國賄賂油船案曝光

圖片版權 EPA Image caption 伊朗總統魯哈尼表示，願意與美國開展對話，但是美國必須首先取消制裁。

美國與伊朗國際公開政治交鋒不斷升溫，伊朗威脅將取消對核研發的所有限制。而德黑蘭指責華盛頓試圖重金賄賂其船長，顯示兩國的暗戰不斷。

2019年9月，伊朗總統魯哈尼又一次表示，伊朗在伊核協議中的利益沒有得到保障，該國將開始研發離心機加快鈾濃縮。

這是伊朗進一步減少與世界大國達成2015年核協議承諾的最新步驟。

伊朗一旦擁有核武器，中東的政治版圖，國際石油政治都可能發生根本性的變化。

伊朗核協議破裂的危險日增

2018年，美國退出了2015年的伊朗核協議，重新對伊朗實施了懲罰性制裁。

作為對美國制裁的回應，伊朗已經在2018年7月放棄了協議中另外兩項關鍵的核承諾。它突破了低濃縮鈾庫存的300公斤限制，並超過了其鈾庫存純度3.67%的上限。

根據2015年的協議，伊朗運行的離心機不得超過5060台。離心機是既可以生成核能核電的設備，也是可以製造核彈的關鍵設備。

低濃縮鈾的濃度為3%-5%，可用於生產核電站的燃料。武器級鈾的濃縮率在90%以上。

伊朗堅稱，它從未尋求發展核武器，而只是想發電。

魯哈尼總統現在說，伊朗將開始開發更多的離心機，以加快鈾濃縮。

圖片版權 EPA Image caption 伊朗總統魯哈尼表示給歐盟兩個月時間來挽救核協議。

歐盟的矛盾

到目前為止，歐盟認為伊朗還是基本履行了核協議，希望能夠挽救這一協議。

但在美國與伊朗關係惡化，針鋒相對之際，歐盟也左右為難。

美國因為實施了對伊朗的經濟制裁，封鎖其石油出口。

當一艘伊朗油輪格蕾絲1號停靠在直布羅陀之際，據稱美方提供情報稱此油輪將前往敘利亞，違反聯合國對敘利亞石油禁運，直布羅陀當局於是扣留了油輪。

伊朗方面揚言報復，並扣押了一艘懸掛英國國旗和瑞典擁有的油輪史坦納帝國號。伊朗和歐盟又陷入外交危機。

但伊朗方面向歐盟承諾此油輪並非要去敘利亞後，直布羅陀最終以歐盟沒有義務執行美國對伊朗制裁的理由釋放了它，並且拒絶美國提出將油輪轉交美方扣押的要求。

圖片版權 Reuters Image caption 伊朗則批評美國使用重金賄賂和海盜手段阻止其正常石油貿易。美國國務院證實曾試圖出數百萬美元讓伊朗油輪阿德里安達裏亞-1號開到一個方便美國人抓捕的地方。

該油輪改名阿德里安達裏亞-1號，駛向地中海。

有關油輪的暗戰

英國《金融時報》稱，美國國務院證實，它曾向伊朗油輪阿德里安達裏亞-1號的印度船長庫馬爾發了一封電子郵件提議說，願意出數百萬美元的獎賞，讓船長把油輪開到一個美國可能抓住它的地方。

這封電子郵件是美國國務院伊朗行動小組負責人布賴恩·胡克發出的。

但庫馬爾沒有理睬這封電子郵件。美國隨後宣佈對他個人實施制裁，並將阿德里安·達裏亞1號列入黑名單。

美國國務院表示，美方與幾名船長以及船運公司進行了廣泛的接觸。胡克表示，美國國務院正與海事界密切合作，以擾亂和遏制伊朗的非法石油出口。

伊朗則批評美國使用重金賄賂和海盜手段阻止其正常石油貿易。