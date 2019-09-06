圖片版權 AFP Image caption 穆加貝持續統治津巴布韋超過30年。

家屬向BBC證實，曾統治非洲津巴布韋（Zimbabwe）達30年之久的前總統羅伯特·穆加貝（Robert Mugabe）病逝，終年95歲。

穆加貝在2017年11月一場軍事政變中辭職下台，近期因健康欠佳到新加坡求醫，一直在當地住院，星期五（9月6日）不治死亡。

穆加貝1924年2月21日生於英屬南羅得西亞索爾茲伯里（今津巴布韋首都哈拉雷），1980年贏得津巴布韋自英國獨立後的首次選舉，成為總理。1987年津巴布韋改變政體，穆加貝出任總統，直到被迫下台為止。

穆加貝任內14次訪問中國，最近一次是2017年1月10日。他被中方稱為「中國人民的老朋友」，但也有聲音批評他依賴中國的經濟援助。

圖片版權 Reuters Image caption 穆加貝去世前在新加坡鷹閣醫院（Gleneagles）接受治療。

穆加貝早年因普及黑人教育與提升醫療衛生水平而享譽甚隆，晚年卻被指控貪污腐敗，濫權不斷。

你的器材不支持播放多媒體材料 羅伯特·穆加貝：從戰爭英雄到下台總統

津巴布韋現總統姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）讚揚穆加貝是「津巴布韋國父」，「解放之象徵」，對「穆加貝同志」逝世表示「沉痛悼念」。

姆南加古瓦一直被視為穆加貝的左右手，2017年政變發生後繼承了總統職務。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @edmnangagwa It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2) — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) 2019年9月6日

跳過 Twitter 帖子 2 用戶名 @edmnangagwa Cde Mugabe was an icon of liberation, a pan-Africanist who dedicated his life to the emancipation and empowerment of his people. His contribution to the history of our nation and continent will never be forgotten. May his soul rest in eternal peace (2/2) — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) 2019年9月6日

圖片版權 Getty Images Image caption 穆加貝（左）在任期間多次訪問中國。

羅伯特·穆加貝簡要生平

1924年2月21日：生於英屬南羅得西亞（Southern Rhodesia）索爾茲伯里（Salisbury，今哈拉雷），後來受訓成教師

1964年：被羅得西亞政府囚禁

1980年：在獨立後選舉中獲勝

1996年：迎娶格雷斯·馬魯夫（格雷斯·馬魯夫）

2000年：修憲公投失利，軍方開始入侵白人經營的農場，攻擊反對派支持者

2008年：執政黨津巴布韋非洲民族聯盟—愛國陣線（ZANU-PF）在大選中敗於摩根·茨萬吉拉伊（Morgan Tsvangirai）領導之反對派陣營，反對派在其支持者接連遇襲後退出次輪投票

2009年：面對經濟崩潰，穆加貝接納由茨萬吉拉伊出任總理，朝野勉強維持聯合執政四年

2017年：開除長年副手姆南加古瓦，試圖安排妻子格雷斯繼任總統

2017年11月：軍方介入迫使穆加貝辭職下台