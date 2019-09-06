穆加貝：「中國人民的老朋友」津巴布韋前總統病逝新加坡 終年95歲
家屬向BBC證實，曾統治非洲津巴布韋（Zimbabwe）達30年之久的前總統羅伯特·穆加貝（Robert Mugabe）病逝，終年95歲。
穆加貝在2017年11月一場軍事政變中辭職下台，近期因健康欠佳到新加坡求醫，一直在當地住院，星期五（9月6日）不治死亡。
穆加貝1924年2月21日生於英屬南羅得西亞索爾茲伯里（今津巴布韋首都哈拉雷），1980年贏得津巴布韋自英國獨立後的首次選舉，成為總理。1987年津巴布韋改變政體，穆加貝出任總統，直到被迫下台為止。
穆加貝任內14次訪問中國，最近一次是2017年1月10日。他被中方稱為「中國人民的老朋友」，但也有聲音批評他依賴中國的經濟援助。
穆加貝早年因普及黑人教育與提升醫療衛生水平而享譽甚隆，晚年卻被指控貪污腐敗，濫權不斷。
津巴布韋現總統姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）讚揚穆加貝是「津巴布韋國父」，「解放之象徵」，對「穆加貝同志」逝世表示「沉痛悼念」。
姆南加古瓦一直被視為穆加貝的左右手，2017年政變發生後繼承了總統職務。
羅伯特·穆加貝簡要生平
1924年2月21日：生於英屬南羅得西亞（Southern Rhodesia）索爾茲伯里（Salisbury，今哈拉雷），後來受訓成教師
1964年：被羅得西亞政府囚禁
1980年：在獨立後選舉中獲勝
1996年：迎娶格雷斯·馬魯夫（格雷斯·馬魯夫）
2000年：修憲公投失利，軍方開始入侵白人經營的農場，攻擊反對派支持者
2008年：執政黨津巴布韋非洲民族聯盟—愛國陣線（ZANU-PF）在大選中敗於摩根·茨萬吉拉伊（Morgan Tsvangirai）領導之反對派陣營，反對派在其支持者接連遇襲後退出次輪投票
2009年：面對經濟崩潰，穆加貝接納由茨萬吉拉伊出任總理，朝野勉強維持聯合執政四年
2017年：開除長年副手姆南加古瓦，試圖安排妻子格雷斯繼任總統
2017年11月：軍方介入迫使穆加貝辭職下台