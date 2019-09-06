圖片版權 Reuters Image caption 公雞莫里斯和主人科琳

你沒聽錯，法國的一個法庭判決一隻公雞勝訴，從此它可以繼續打鳴。

近日來，一起官司讓「公雞莫里斯」（Maurice the cockerel）聞名法國。官司看似奇葩，背後是法國日益高漲的城鄉生活方式衝突。

官司的起因很簡單，一位鄰居嫌莫里斯太吵，將牠的主人告上法庭。

「公雞莫里斯」今年四歲，住在奧萊龍島（Oléron），小島位於法國西南海岸，越來越多的法國城裏人選擇在這裏購買第二居所。

莫里斯每天早上高亢嘹亮的打鳴聲，讓在附近居住的城裏人讓-路易斯·拜倫（Jean-Louis Biron）非常不爽。他強烈要求莫里斯的主人雅姬·費索（Jacky Fesseau）和科琳採取行動。

全國大辯論

「這只雞從凌晨4點半就開始尖叫，然後整個早晨就叫個不停，甚至一直叫到下午。」拜倫在2017年給他的鄰居寫了封投訴信。

圖片版權 Getty Images Image caption 莫里斯成為法國城鄉矛盾的標誌。

不過費索一家多次拒絶讓莫里斯禁聲，拜倫最終將他們告上法庭。

這起案件很快引起全國大討論。快速城市化使法國很多鄉村住滿了「城裏人」。

「鄉間就該保持原有的樣子，他們不該跑來說，『我們應該消除鄉間的噪音，』」法庭判決之後，路透社引述科琳·費索稱。

「今天，莫里斯替全法國贏了一仗。」費索稱。

全國各地都有人同情莫里斯，甚至有人在網上發起請願活動，希望莫里斯免於被禁聲，請願獲得了將近14萬個簽名。還有同情者把莫里斯的樣子印在了T恤上。

圖片版權 Reuters Image caption 支持莫里斯的人民發起請願，還製作了莫里斯主題T恤。

「這個想法是為了支持科琳，同時表達我們的憤怒，連一隻公雞也能被告上法庭。」當地一個售賣莫里斯T恤的商販伯努瓦·吉東（Benoit Guitton）表示。

「（連公雞打鳴都想禁）下一步還想怎樣？他們想禁止海鷗和鴿子叫嗎？「為莫里斯請願的發起者在網上發文稱。

拜倫的律師試圖讓費索一家支付大額罰款。

羅什福爾鎮的法庭可不這麼想，最終判決傾向莫里斯，甚至判決拜倫向公雞的主人們支付1100美元的賠償。

這場官司可能成為一個判例。蘭德地區的司法機構將在10月分析一個相似的案件，涉及鴨子和鵝「呱得太響」。

圖片版權 Getty Images Image caption 有的鄉村用幽默來應對湧入的城裏人，信息欄上提醒他們注意時不時出現的教堂鐘聲和公雞打鳴。

法國其它地方也出現類似的法律糾紛，包括教堂的鐘聲和吵鬧的奶牛。

「越來越多的人向鄉村湧去，他們不務農，卻住在村裏。」普瓦捷大學地理學家讓-路易斯·延圭解釋。

「每個人都在維護自己的領地。」

但在費索一家居住的聖皮埃爾·德奧萊龍，事情沒有這麼簡單。

這個小鎮的鎮長克里斯多夫·敘厄爾（Christophe Sueur）稱，「你必須接受當地傳統，這是不寬容的上限。」