德國總理默克爾訪華 ：世紀變局下中德大國互動

圖片版權 EPA Image caption 在香港問題上，默克爾呼籲對話，而李克強表示，要相信中國人有能力有智慧處理好自己的事。

德國總理默克爾在2019年歐盟峰會將中國稱為"系統性對手"後首次於9月訪華兩天，加強雙方在經貿和政治領域的溝通。

除了雙方首要關心的經貿合作，在外界的普遍關注下，中德領導人在會晤之際均從不同角度談及香港問題。

默克爾擔任德國總理後已經訪華11次。媒體普遍認為，在中美貿易戰緊張形勢下，默克爾就不少棘手話題與中方磋商，也是對她能否將商業利益與政治分開能力的一次考驗。

默克爾這次9月6日至7日訪華前夕還專門在9月4日與中國總理李克強通了電話，表示希望在當前複雜國際形勢下，雙邊關係能保持良好發展態勢。

中美貿易戰和中歐經貿協議

默克爾在與李克強的會晤開始之際即表示，中美之間持續不斷的貿易爭端和隨後雙方的關稅戰，已經也對其他國家產生了不利影響。

由於出口疲軟，德國經濟在2019年第2季度收縮後，正處於衰退的邊緣。

與此同時，中國經濟也正以近30年來最慢的速度增長，因為美國對價值數千億美元的商品徵收關稅。

默克爾表示，她希望歐盟-中國投資協議能盡快敲定。

評論人士認為，中德是有著長期良好關係的國家。雙邊貿易，特別是先進製造業，對雙方都至關重要。這是默克爾關注的首要問題之一。

香港問題

但默克爾這次率領大型商業代表團訪華，正值香港社會問題因為"反修例"爆發、數月動亂不止、引起國際社會高度關注之際。

默克爾在與中國總理會晤後說，她表示，1997年中國收回香港主權時香港的權利和自由應該得到保障。

她表示，需要和平解決香港問題，對話是前進的道路。

圖片版權 EPA Image caption 香港的活動人士希望西方施壓中國。默克爾訪華如何平衡區分商業利益和政治事務？

作為中國高層領導，李克強首次就香港問題表態表示，中國政府已經在多種場合都就香港近期出現的問題反覆表明了態度，堅定不移維護"一國兩制"、"港人治港"、"高度自治"，支持特區政府依法止暴制亂，恢復秩序，維護香港的長期繁榮穩定。

熊貓外交與爭議

在德國總理默克爾本周訪華前，中國旅德大熊貓夢夢在柏林動物園內順利產下一對雙胞胎。許多媒體立即將大熊貓生雙胞胎做成政治解讀，與默克爾訪華聯繫起來。

德國的《每日鏡報》邀請讀者提議給雙胞胎起名。結果投票最多的意見是分別起名為"香"和"港"。

還有建議用香港這次"反送中"運動中著名的兩位人士"黃之鋒"和"周庭"給熊貓起名字。

但默克爾訪華此行中德雙方的會談重點是在國際形勢變化下的中歐中德經貿問題，此外還有歐元區、伊朗、敘利亞等重大的國際合作問題。