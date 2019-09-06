Image caption 美國宇航局和歐洲航天局的專家將在羅馬召開會議討論如何防止隕星撞擊地球的問題

一顆埃菲爾鐵塔大小的隕星今天（9月6日）掠過地球。如果撞擊到地球，能夠形成直徑5千米的隕坑。與此同時，美歐宇航機構將討論如何應對隕星撞擊地球的風險。

美國宇航局警告，今天，一個體積超過巴黎埃菲爾鐵塔的隕星掠過地球。這個隕星如果撞擊地球，能夠產生直徑超過5千米的隕坑，造成巨大破壞。

這個被命名為2019 GT3的隕星體積像一個摩天大樓，直徑為 380多米，以每小時49085公里的高速和地球擦肩而過。這麼大的隕星飛向地球，就不會被大氣層分解，最終會撞擊地面，造成巨大災難。

如此巨大的物體以如此高速擊中地球，衝擊足能徹底摧毀一座城市。

美國宇航局的近地物體研究中心解釋說，雖然這顆隕星在距離地球740萬公里處掠過地球，但這個距離被天文專家歸入近地物體，可能成為「威脅性靠近（地球）」的物體。

在2019 GT3隕星飛過地球之前3周，另外一顆被起名為「城市殺手」的隕星也掠過地球。按照預測，下一個近地隕星將在2030年6月20日掠過地球。

飛船撞擊隕星計劃

Image caption 如埃菲爾鐵塔大小的隕星高速擊中地球，巨大的衝擊足能徹底摧毀一座城市。

與此同時，美國宇航局和歐洲航天局的專家將在羅馬召開會議討論如何防止隕星撞擊地球的問題。大西洋兩岸的專家一直在合作努力設計各種方案，其中包括用飛行器撞擊對地球有潛在威脅的隕星，讓它們偏離軌道。

隕星研究專家和航天飛船工程師正在為投標制定方案，希望能夠證明這個「雄心勃勃」的技術能為星際防禦提供可行的方案。這種技術被稱作「隕星衝擊格擋評估」。

他們的目標是在地球和火星之間的雙小行星系統中的小隕星。從地面發射飛船撞擊一顆小隕星，同時另外一艘飛船在附近觀察撞擊並收集數據。

美國宇航局已經開始為實施"雙小行星隕星撞擊測試"開始了建造項目，即製造名為「飛鏢」的飛船。預計這個飛船能夠在2021年夏發射，在2022年9月以每秒6.6公里的速度擊中目標。

一顆意大利製造的名為LICIACube的小型衛星伴隨「飛鏢」飛到撞擊點記錄情況。

歐洲宇航局也計劃發射名為「赫拉」（Hera）的飛船對被撞擊隕星的大小和撞擊坑的形狀進行測量，研究人員用這些數據可以判斷上述撞擊技術是否能夠解決隕星威脅的問題。

不過「赫拉」飛船的最後設計工作還沒有完成，歐盟各國負責太空的官員仍然需要在11月對這個計劃作出最後的決定。