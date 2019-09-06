從民族解放英雄到獨裁者 津巴布韋前總統穆加貝的一生

圖片版權 AFP Image caption 羅伯特·加布里爾·穆加貝是在一所教會學校接受教育，之後參加師範培訓，在南非前總統納爾遜·曼德拉的母校福特哈爾大學畢業；1958年，他前往加納工作

曾統治非洲津巴布韋（Zimbabwe，又譯辛巴威）達30年之久的前總統羅伯特·穆加貝（Robert Mugabe）周五（9月5日）在新加坡的一所醫院病逝，終年95歲。穆加貝在2017年11月一場軍事政變中被迫辭職下台，近期因健康欠佳到新加坡接受治療，病逝亞洲。

作為獨立後的津巴布韋第一位總統，穆加貝曾承諾要為津巴布韋人民帶來民主與和解，但伴隨1980年實現獨立，他的承諾逐漸變成了暴力，腐敗和經濟災難。

圖片版權 AFP Image caption 美國和歐盟實施的制裁令穆加貝轉而採取「東望」政策，向中國尋求投資；他曾經前往亞洲接受醫療，他的女兒博娜（中）在香港及新加坡學習

穆加貝自從政以來便與中國維持緊密關係，但相關分析認為，中國在導致他下台的軍事政變中，仍有關連。中國外交部發言人耿爽在周五（9月6日）在記者會上，對穆加貝所取得的成就大加讚揚，形容「穆加貝是津巴布韋卓越的民族解放運動領導人和政治家，一生堅定捍衛國家主權和獨立，反對外來干涉，積極推動中津、中非友好合作關係。我們對他的逝世表示沉痛哀悼。」

儘管他殘酷打壓政治反對派以及由於管理不善導致曾經繁榮的國家經濟陷入極度困境，災難性的土地改革讓國家從繁榮墜落為成為依賴外援的經濟體，穆加貝還是獲得其他非洲領導人的支持，稱他是反對殖民統治的英雄。

圖片版權 AFP/ Getty Images Image caption 穆加貝安排妻子格雷斯擔任副總統，成為軍方將他軟禁的直接導火索

非洲獨立英雄走向獨裁統治

穆加貝1924年出生在首都哈拉雷，早先是一名教師，他後來在1960年投身民族解放運動。作為津巴布韋非洲民族聯盟領袖，穆加貝成為擺脫白人少數統治和爭取獨立鬥爭的關鍵人物。1963年，穆加貝組建「津巴布韋非洲民族聯盟」（簡稱民盟）。

1963年底至1974年底，穆加貝被白人當局關押11年。1980年津巴布韋獨立後，穆加貝出任實權總理。

1987年津巴布韋改行總統制後他擔任總統，穆加貝在其統治的37年中贏得所有選舉，直到2017被迫辭職下台。下台原因是穆加貝意圖讓自己的妻子葛雷斯繼任總統，動手解除問鼎總統大熱門的副總統南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）職務，繼而引起軍方發動政變，將穆加貝軟禁。同年11月他向國會遞交辭職信，宣佈即刻辭去總統一職。

外界批評，在他再任最後的15年以來，選舉期間不斷發生暴力，他的政治對手受到恐嚇和威脅。

圖片版權 Getty Images Image caption 2019年8月聯合國報告指出，津巴布韋超過500萬人（約佔總人口三分之一）需要食品援助，這其中許多人瀕臨饑餓邊緣

更嚴重的是，津巴布韋的經濟危機不斷惡化，公眾的貧困程度比1980年代增加15%。2008年，該國因為嚴重的通貨膨脹，貨幣制度崩潰，用美金取代該國貨幣。該國從非洲主要的農作物生產國家，成為仰賴國際援助的經濟體。

其中，中國是其關係最緊密的國家之一。

「中國人民的老朋友」

自稱為馬克思主義者，穆加貝在上世紀領導的民族解放運動中，從中國得到經濟和軍事援助，也開啟了他與中國數十年來的緊密關係。

1980年津巴布韋獨立，中國是首批與該國建立全面外交關係的國家。穆加貝也是訪華次數最多的非洲國家領導人之一。在他任內14次訪問中國，最近一次是2017年1月。他因此被北京稱為「中國人民的老朋友」，但也有聲音批評他過分依賴中國的經濟援助。

1994年出版的《中華人民共和國外交史》中記錄稱，中國向津巴布韋民族聯盟提供物資和外匯，派遣軍事專家到坦桑尼亞營地訓練該組織的軍人，又接受津巴布韋民族聯盟的部分人員到中國大陸接受培訓。

英國皇家國際事務研究所的亞歷克斯•韋恩斯博士（Alex Vines ）專門研究非洲政治，他接受BBC採訪時表示，津巴布韋多年來一直試圖借助中國的影響力與西方抗衡，主張「東望」的政策，特別是在2002年歐盟對其實施制裁之後。

圖片版權 Pool Image caption 習近平曾表示，「中國和津巴布韋是真正的全天候朋友」，

韋恩斯又指出，2017年時任該國國防軍司令康斯坦丁·奇文加（Constantino Chiwenga）在津巴布韋軍事政變前幾天到訪中國「是一個無法被忽略的巧合」；「此外，中國並沒有遣責將總統穆加貝趕下台的舉動。」

根據2017年的統計，中國是津巴布韋第四大貿易伙伴，最大的投資國，總額達數十億英鎊，領域遍及從農業到基礎建設等多個方面。

津巴布韋是需要依賴中國這樣的貿易伙伴。中國為津巴布韋的出口提供了最大的市場，後者也是中國「一帶一路」的忠誠伙伴。根據報導，中國過去幾年承諾給非洲的5億美元之中，至少有三分之一給了津巴布韋。

香港淵源

穆加貝一家人也與香港頗有淵源。他的夫人葛雷斯過往來港因為大肆消費奢侈品的行徑，常被港媒批評為豪奢；亦有報導形容其行徑與前菲律賓第一夫人伊梅爾達·馬科斯相比毫不遜色。此外，他的女兒也曾經在香港就讀香港城市大學，並被報導在新界花數千萬港幣購置豪宅。

2016年10月，津巴布韋駐港領館被房東告上法庭，原因是拖欠61萬港元房租。

與此形成對比的是，津巴布韋政府財政陷入困境，人民卻在貧窮線上掙扎。援助機構稱，津巴布韋大約1600萬人口中有72%生活貧困，其中16%生活極端貧困。津巴布韋急需援助。

圖片版權 MIKE CLARKE/Getty Images Image caption 據報穆加貝夫婦在香港大埔龍成堡的房產。2009年2月，一名為《星期日泰晤士報》工作的香港攝影記者聲稱在那裏拍照時遭人襲擊 (資料圖片）

與英美關係惡化

穆加貝總統在位時，就民主議題與西方國家關係不佳，他最後成為對西方直言不諱的批評者，最著名的是對前宗主國英國，他曾經譴責英國是一個敵國。

2000年以來，由於穆加貝實施收回白人農場的土地改革政策，津巴布韋與美國和英國等西方國家的關係跌至谷底。

津巴布韋經濟產出 美元

2008年，他運用軍事力量逼迫反對派噤聲，遭受許多西方國家譴責。穆加貝和他領導的政黨高層人士至今仍在美國等西方國家的制裁名單之列，津巴布韋的經濟遭受巨大打擊。

率領國家掙脫殖民主義統治的穆加貝將國家的命運捆綁於反西方殖民主義的定位中，故而在外交博弈中，與中國一直保持緊密關係，直到現在。

爭議一生

BBC非洲事務記者安德魯·哈丁（Andrew Harding）

他遠離家鄉，遭遇痛苦，寂寞和羞辱， 一種如同史詩般的生活，以最殘酷的結局而客死他鄉。

穆加貝一生體現了非洲反對殖民主義的鬥爭中發生的所有憤恨與失敗。

他生前是一位勇敢的政治家，因敢於挑戰白人少數統治而被監禁。他爭取獨立的國家曾是非洲大陸最有希望的國家之一，多年來津巴布韋或多或少地蓬勃發展。但當經濟步履蹣跚時，穆加貝失去了勇氣。他實施了災難性的土地改革計劃。津巴布韋迅速陷入惡性通貨膨脹，孤立和政治混亂之中。

穆加貝及其政黨掌權幾十年：主要是通過恐怖實施統治，但最終甚至連軍隊都反對他，將他驅逐權力舞台。

當代很少有國家被一個人如此束縛困綁了幾十年。

幾十年來，穆加貝就等同津巴布韋：他無情，苦澀，有時甚至是迷人，而也就是他一手毀掉了他深愛的土地。