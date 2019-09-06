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一台樣子很平常無奇的機器，內藏夾道、誘餌和大量酒精，可能有望成為紐約市對付長期鼠患成災的新法寶，甚至可能為世界其他大城市提供借鑒。

據紐約市有關官員介紹說，這種新滅鼠機設計簡單，一個盒子裏既裝有誘餌，又裝有大量液態酒精。老鼠一旦破門而入，立刻就會被酒精吞噬。

作為世界上鼠患最嚴重的城市之一，紐約的市民長期都受到老鼠的侵擾。特別是在幾乎無處不在的地下鐵和地下道，和大量存在的垃圾為老鼠提供了生存繁衍的最佳環境。

圖片版權 Getty Images Image caption 紐約市推出的新型滅鼠器

酒精滅鼠器

在實際應用中，新型滅鼠器的使用原理其實非常簡單，就是用誘餌把老鼠引進來，然後用酒精將之淹死。

根據進口這一新設備的Rat Trap公司負責人奇亞坤托（Anthony Giaquinto）介紹說，老鼠先會醉，然後被淹死。

一旦落入新機器，老鼠的死亡率將是100%，也不存在抗藥等可能性。

一台機器最多可以承載80隻左右的老鼠屍體。

在定期為一個月的實驗中，紐約市市政環衛工人共先後在一個新型滅鼠器中發現了107具鼠屍。

紐約鼠患嚴重

很長一段時間以來，紐約市曾經多次推動過大規模的滅鼠活動，但均效績有限。

2017年7月，紐約市曾經推動過一次耗資3200萬美元的大規模滅鼠活動，滅鼠數以萬計。據說當時城市街道兩旁的垃圾桶中都堆滿死鼠。

不過，老鼠似乎很快再度「收復失地」。

你的器材不支持播放多媒體材料 老鼠橫行紐約地鐵車廂

獨立民間組織OpenTheBooks統計，紐約市老鼠目擊率過去一年中高達17353起，比去年同比增長38%。

接受訪問的居民也有表示，這種滅鼠方法似乎更加「人道」。當然，也有一些動物權益組織稱這種滅鼠「殘酷和恐怖」。

另有批評人士說，這種酒精滅鼠器雖然可以100%殺死入甕之鼠，但是並不能從宏觀上遏制鼠群的大量繁殖，因此也許長期無法真正起到控制鼠患的作用。