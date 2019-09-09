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美國總統特朗普表示，已經取消了原定與阿富汗塔利班政權的秘密會議，原因是塔利班承認，最近曾發起襲擊導致一名美軍士兵死亡。

美國取消這一原定在戴維營舉行的秘密會議後，塔利班方面表示，美國才是損失更多的一方。

美國在阿富汗的戰爭究竟是為了什麼？戰爭為何又打了如此之久呢？

戰爭之始

2001年9月11日，發生在美國的連串恐怖襲擊導致近3000人喪生，其中紐約的世界貿易中心兩座大樓被劫持的客機撞毀，損失慘重。

很快，美國確認：本·拉登領導的伊斯蘭恐怖組織卡伊達（又稱基地組織） 是911恐怖襲擊行動的幕後黑手。

當時本·拉登躲藏在塔利班控制的阿富汗，於是美國要求塔利班交出本拉登，卻遭到塔利班的拒絶。911事件一個月後，美國開始了對阿富汗的空襲。

世界上許多國家都加入了美國發起的「反恐戰爭」，塔利班很快在阿富汗失去政權，但並沒有從此銷聲匿跡，而是逐漸恢復勢力而且加大了對社會基層的滲透。

自那以後，美國及其盟軍一直想方設法維持阿富汗政權，同時努力阻止塔利班發起襲擊。

反恐戰爭

2001年，911恐怖襲擊發生後，美國時任總統喬治·布什在10月7日宣佈對阿富汗開始打擊行動。

布什說，反恐戰爭「不是我們主動要打的，但是我們將完成。」

他說：反恐戰爭「就是要打亂阿富汗作為恐怖主義活動利用的基地，同時向塔利班政權的軍事武裝發起攻擊。」

圖片版權 Reuters Image caption 阿富汗經常傳出爆炸死亡的消息。自2001年開始的戰爭，至今沒有結束的跡象。

當年阿富汗首先被美軍攻擊的目標，就包括塔利班組織的軍事基地。本拉登領導的卡伊達組織的訓練營地，也是被襲擊的目標。

2004年，美國支持的阿富汗政府上台，但是塔利班在與巴基斯坦接壤的地區仍然廣受歡迎，而且從毒品、礦產和稅收方面有數以億計的財政進項。

塔利班發起了越來越多的自殺式攻擊，國際部隊雖然與阿富汗軍隊聯手卻疲於應對重整旗鼓的塔利班構成的威脅。

2014年，是自反恐戰爭開始以來阿富汗遭遇自殺攻擊死亡最多的一年。那年年底，北約國際部隊結束了在阿富汗的作戰行動，把打擊塔利班的任務交給了阿富汗政府軍。

塔利班自那之後掌控了更多的阿富汗地區，針對政府和平民目標發起了更多炸彈攻擊。

2018年，BBC曾有調查發現，塔利班在阿富汗70%的地區公開活動。

反恐戰爭自2001年以來18年過去了，卻很難說已經圓滿結束。

如果美國和塔利班的和平談判得以進行並有所成果，那麼塔利班組織將成為掌控阿富汗政權的關鍵勢力。

塔利班是哪裏來的？

在美國入侵阿富汗展開反恐戰爭之前，阿富汗就已經是一個持續了20年戰爭的國家。

1979年，蘇聯軍隊入侵阿富汗，支持當時的阿富汗共產黨政權。當年，塔利班作為抵抗力量，得到美國、巴基斯坦、中國、沙特和其他國家的支持。

1989年，蘇軍撤出阿富汗，但阿富汗的內戰卻繼續。在混亂的局勢中，塔利班（普什圖語「學生」的意思）勢利壯大。

1994年他們首先掌控了與巴基斯坦接壤的北部邊界地區和阿富汗西南地區。他們承諾要打擊腐敗，提升安全，這在經歷了內戰的阿富汗老百姓中很有號召力。

據認為，塔利班首先出現在主要由沙特資助的宗教學校內，這些學校宣講一種強硬的伊斯蘭教義。 他們還嚴格執行自定的伊斯蘭法，引入更殘酷的懲戒。男性被迫留鬍鬚，女性必須穿戴蓋住全身的罩袍。

圖片版權 AFP Image caption 2019年9月3日，阿富汗首都喀布爾的爆炸，塔利班聲稱是他們所為。

塔利班禁止看電視、聽音樂、看電影，也反對女孩子受教育。

塔利班對本·拉登領導的卡伊達組織的庇護，使其成為美國2001年發起反恐戰爭時國際聯軍的主要打擊目標。

戰爭為何持續多年？

反恐戰爭持續了18年，原因是多方面的。

首先塔利班政權極力抵抗，阿富汗政府軍以及政府都受到諸多條件的限制，而其他國家對在阿富汗長期駐軍都有顧慮。

18年來，塔利班一直處於守勢。2009年，美國總統奧巴馬曾經宣佈增兵阿富汗，美國在阿富汗的部隊人數飆升至10萬。

美軍人數增加幫助阿富汗政府收復了南部的部分地區，但是局面並未能持續太久，拉鋸戰一直在持續。

也是因此，塔利班能夠重新集結。當國際聯軍退出作戰，阿富汗部隊獨挑大樑打擊塔利班時，彼此實力很快高下立見。更糟糕的是，阿富汗政府內部各部落派系眾多，常常互相牽制以至毫無執行力。

塔利班為何能保持強勢？

塔利班每年收入高達15億美元，過去10年收入更是大增。有些是通過毒品——阿富汗是世界上最大的鴉片生產地，絶大部分製成海洛因的罌粟都種植在塔利班控制的地區。

圖片版權 Getty Images Image caption 阿富汗政府軍，受制於實力，一直未能有效控制塔利班的活動。

塔利班還向途經他們控制地區的人徵稅，另外還經營有通訊、供電和礦產等商業項目。

包括巴基斯坦和伊朗等國家的政府都否認資助塔利班，但是周邊地區的個人據信都向塔利班提供資助。

戰爭損失大嗎？

阿富汗戰爭的損失極其大。

目前已經很難統計阿富汗部隊的死亡人數，現在已經不再公布死亡數字了。不過2019年，阿富汗總統阿什拉夫·加尼（Ashraf Ghani） 曾表示，自2014年以來已經有4.5萬名安全部隊士兵被殺。

在2001年以來，國際聯軍在阿富汗戰爭中陣亡的部隊人數近3500人，其中超過2300人是美國軍人。

阿富汗平民的死亡人數就更加難以統計。2019年聯合國報告說32000平民死亡，而美國布朗大學沃森國際和公共事務研究所稱，抵抗武裝的死亡人數為42000。

這一研究所還表示，自2001年以來，在伊拉克、敘利亞、阿富汗和巴基斯坦的衝突，耗費了美國5.9萬億美元。

而阿富汗人民，則仍在繼續背負這場持續多年的血腥戰爭所帶來的沉重負擔。