圖片版權 Getty Images Image caption 復仇式色情片對受害者可能構成毀滅性的影響，儘管有些影片是多年之前拍攝的。

據BBC新聞獲悉，成人視頻播放網站Pornhub所有者成「色情報復」影片的得利者，並且沒有刪除曾被舉報過的視頻。

色情報復（或稱「復仇式色情」）是指未經當事人同意，就把他人的裸體照片或性愛視頻放到網上公開，惡意使其傳播，以便導致當事人尷尬或痛苦的舉動。

傳播這些影像資料的人很可能是當事人的前任性伴侶，但也可能是從受害人數字檔案或iCloud雲盤盜取信息的黑客。

一位名叫「蘇菲（Sophie）」的女士表示，她的一段性愛視頻被上傳至網絡，且瀏覽量達數十萬次，在這之後她感覺自己「受到侵犯」。

非營利組織#NotYourPorn說，這一類影片內容能幫助Pornhub的母公司MindGeek獲得更多廣告收入。

Pornhub表示，公司「強烈譴責」色情報復。

Pornhub還說，他們擁有「業內最先進的反復仇式色情的政策」。

該公司表示無法找到來自蘇菲的「任何電子郵件記錄」，要求將她所在的視頻刪除，但公司現正與她保持聯繫並「期待共同解決這個問題」。

「震驚且尷尬」

圖片版權 Getty Images Image caption 一旦影片被上傳至網絡，就很難控制其傳播。

蘇菲並不是她的真名，她告訴BBC維多利亞·德比希爾節目組，18個月前的一天，她和家人一起外出度假，當她查看手機時看到有未接來電和信息。

她姐妹的伴侶在全球最大的色情網站Pornhub上發現了蘇菲的視頻，而且還排在前十名的榜單裏，瀏覽量已有幾十萬次。

「我感到震驚、尷尬和受到侵犯，」她說。

蘇菲和她的前任曾拍攝了六條性愛視頻，但他們在幾年前分手了。她從未同意任何人將這些影片上傳至網絡。

她發現視頻被上傳至Pornhub後不到一周，它們就下架了。

然而，在這期間有人利用這六條視頻製作了差不多100條影片，隨後這些影片被陸續重新上傳到網站。

但當她向網站投訴這個情況時，網站給出的回應「不是很有用」，她說。

蘇菲又聯繫另一家公司，該公司負責處理Pornhub要求下架的視頻，但她說該公司也不作回應。

她還去了警察局。到目前為止，沒有人受到指控。

來自#NotYourPorn組織的凱特·艾薩克斯（Kate Isaacs）說，復仇式色情片在Pornhub上常被標籤為「業餘」或「自製」的內容。這兩個視頻搜索術語十分流行，它們使得網站對廣告商而言更具價值。

蘇菲現在希望網站能做出更多努力，一旦發現這些內容就將其刪除，並杜絶內容被刪除後又重新上傳。

對家庭的影響

Image caption 一名受害者說，「那是你絶不希望你的孩子、丈夫、家人或朋友看到的樣子。」

蘇菲在網上發現這些視頻時，她已經開始一段新感情，而這些視頻令兩人之間起了隔閡。

她說，她伴侶的朋友拿Pornhub上她的視頻取笑他。

蘇菲還有一個十幾歲的女兒，蘇菲表示女兒「在那之後就變得不一樣了。」

Pornhub的副總裁科裏·普里斯（Corey Price）說：「上傳至Pornhub的內容如果直接違反了我們的服務條款，一經發現我們會立刻刪除，這包括未經（雙方）同意的內容。」

「在2015年，為了進一步確保我們所有粉絲的安全，我們正式採取強硬立場反對復仇式色情，我們認為這是一種性侵犯，並提供一份提交表格以便輕鬆刪除未經同意的內容。」

「我們還使用了最先進的數字指紋識別軟件，該軟件掃描所有新上傳的內容，以檢測未經授權的內容，並確保原始視頻刪除後無法在平台上恢復。」