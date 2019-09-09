孔子學院：爭議中擴張的中國文化機構

圖片版權 Getty Images Image caption 世界多國對中國在國際學術校園內日益增長的影響力表示擔憂。

中國表示，孔子學院是「加強中國與世界友誼的橋樑」。

但其批評者認為，這個由政府經營的旨在海外提供語言和文化項目的組織，是北京以教學為幌子進行宣傳、干擾校園言論自由甚至監視學生的方式。

最近幾周，世界各地的一批大學關閉了孔子學院的項目。澳大利亞甚至就孔子學院和大學之間的協議是否違反反外國干預法展開調查。

推動「孔子革命」

孔子學院向公眾開放，在推廣中文的同時開設文化課程，從書法、烹飪到太極拳。他們贊助教育交流，並舉辦公共活動和講座。

首個孔子學院於2004年在韓國開放。根據官方數據，截至去年底，全球共有548所孔子學院，以及在中小學運作的1193所孔子課堂。

印度孟買大學孔子學院教師什卡·班迪（Shikha Pandey）對BBC說，他們招收各行各業的學生，​​包括IT、商業，大學生和退休人員。

圖片版權 CNS Image caption 孔子學院讓美國社會憂慮學術自由的問題。

「他們只是明確想學漢語，以提高他們的專業技能，」她說。

孔子學院是主辦大學或學校與中國教育部下屬的一個爭議性機構「漢辦」之間的合資企業。它監督孔子學院運營並提供部分資金、員工和其他支持。

在政府提供大量資金的支持下，中國計劃到2020年開設1000個此類機構，以開展其所稱的「孔子革命」，開發不斷增長的海外學習漢語的需求。

文化還是宣傳？

中國國家漢辦網站說，所有機構都必須遵守孔子學院章程，不開展與其「使命」不一致的活動。

來自孟買孔子學院的班迪女士表示，她沒有在課程大綱或課堂教學中發現任何直接的宣傳。

昆士蘭科技大學向BBC表示，其校園內的孔子學院只是教育性的，「沒有任何關於昆士蘭科技大學孔子學院的工作可以被認定為中國宣傳，或威脅學術自由」。

圖片版權 Shikha Pandey Image caption 最近幾年，全球範圍內掀起了一股「漢語熱」。

但是，儘管孔子學院和中國政府都否認了這一點，批評者認為，孔子學院章程本質上表明西藏、台灣和天安門等話題被視為禁區。

德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）旗下「保衛民主聯盟」的中國分析師馬特·施拉德（Matt Schrader）斷言，孔子學院的確是「宣傳工具」。

馬特說，「這是一個威權政黨的平台，它從根本上反對言論自由和調查自由等自由主義思想，以宣傳國家認可的說法。」

「由於中國共產黨沒有新聞自由或法治來制約其權力的使用，因此有強烈跡象表明，孔子學院被用於情報收集和促進軍事研究等不適當的秘密活動，也就不足為奇了。」

人權觀察（Human Rights Watch）在2019年關於中國的報告中說：「孔子學院是中國政府的延伸，它以政治理由審查課程材料中的某些主題和觀點，並在招聘中考慮政治忠誠。」

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孔子學院被指向主辦大學施壓，要求它們對北京認為有爭議的話題保持沉默或審查談話內容。例如，2014年在葡萄牙舉行的一次會議上，國家漢辦主任許琳在會議宣傳冊被分發給與會者之前，要求工作人員撕掉了有關蔣經國基金會的專頁。

2018年，美國薩凡納州立大學（Savannah State University）的一位主講人應該校孔子學院聯席主任的要求，刪除了她簡歷中對台灣的提及。

中國認為，孔子學院與英國文化協會（British Council）和西班牙塞萬提斯學院（Cervantes Institute）等其他國家運營的文化中心沒有什麼不同，儘管中國官員曾承認，孔子學院「是中國海外宣傳機構的重要組成部分」。

澳大利亞的外國影響？

今年7月，澳大利亞媒體報道說，主辦孔子學院的地方大學簽署了協議，賦予中國在這些機構中教學的決策權。

但隨後在8月底，新南威爾士州（New South Wales）宣佈完全撤銷孔子學院在當地的項目。

圖片版權 CNS Image caption 中國希望透過文化活動，讓外國年輕人更了解中國文化。

該州教育部的一份審查報告說，雖然沒有證據表明孔子學院具有「實際的政治影響力」，但一些因素「可能會導致人們認為孔子學院正在或將在未來推進不當的外國影響力」。

報告最後說：「讓外國政府的委任者在政府部門工作是一回事，讓在本國實行審查制度的一黨制國家的委任者在民主國家的政府工作是另一回事。」

中國表示，新南威爾士州的決定是對當地學生的不尊重和不公平，並敦促澳大利亞不要「將正常的交流項目政治化」。

昆士蘭大學（University of Queensland）的抗議者也要求關閉孔子學院，特別是在支持北京的學生與聲援香港抗議的學生發生衝突後。對此，昆士蘭大學堅持表示，其「學術自由和學校自治是不可協商的」。

新南威爾士州做出此舉，正值外界憂慮中國對澳大利亞政治和社會的影響不斷擴大之際。

澳大利亞政府現已成立一個特別工作組，以遏制外國政府干預當地大學的企圖。澳大利亞大學和孔子學院之間的協議是否違反了新的反外國干預法的調查仍在進行。

不斷增加的擔憂

一些曾對孔子學院張開臂膀的外國大學，在不斷的批評聲中也在重新考慮與孔子學院的關係。

亞利桑那州和聖地亞哥州大學是近幾個月來，美國一系列關閉孔子學院的大學中最新的案例。英國、法國、瑞典和丹麥也發生了類似關閉事件。加拿大新不倫瑞克省（New Brunswick）也宣佈取消部分公立學校的孔子學院項目。

同時，美國國防部表示，將不再資助有孔子學院項目的大學的中文課程。

澳大利亞戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）分析師亞歷克斯·喬斯克（Alex Joske）表示，孔子學院「為北京在大學中建立更大影響力提供了渠道」。但他認為，完全脫離孔子學院可能不是正確做法。

他表示，「除了關閉孔子學院，政府還應該與大學合作，確保它們有有效的內部機制來抵禦外來干涉。」

「大學和政府還應尋求增加對中文課程的資助，以降低孔子學院的吸引力，並向有關中國的專業知識增加更多投入。」