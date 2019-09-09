歐洲杯法國主場連鬧低級烏龍 馬克龍向阿爾巴尼亞道歉
- 2019年 9月 9日
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法國總統馬克龍正式向阿爾巴尼亞總理埃迪·拉瑪（Edi Rama）道歉。
9月8日在巴黎法蘭西體育場舉行的歐洲杯預選賽中，法國隊主場迎戰阿爾巴尼亞。開賽前，東道主居然播錯了客隊的國歌！
本來應該奏響阿爾布尼亞國歌，擴音器中傳出的卻是安道爾國歌！
安道爾是距離法國和西班牙距離很近的一個袖珍國家。
聞聲，阿爾巴尼亞隊員不知所措，有人面露困惑之色，有人緊皺眉頭；在場阿爾巴尼亞的球迷開始喝倒彩。
後來，阿爾巴尼亞隊堅持說，必須改正錯誤，否則拒絶比賽。
總算找對了國歌，體育館內東道主的播音員「越描越黑」，在向阿爾巴尼亞球迷道歉時把阿爾巴尼亞說成了「亞美尼亞」！
亞美尼亞位於歐亞之間的外高加索。
這場比賽最後法國隊以4：1大勝阿爾巴尼亞。
比賽結束後法國教練迪迪埃·德尚公開道歉。
周日，阿爾巴尼亞總理髮推說，馬克龍就「法國足協放錯國歌的醜事表示誠摯歉意」。
Presidenti Macron më shprehu ndjesën e sinqertë për gafën skandaloze të Federatës Franceze të Futbollit, me himnin e Flamurit tonë Kombëtar! E cilësoi një “gabim të papranueshëm” dhe duke vlerësuar edhe reagimin e lojtarëve tanë më kërkoi publikimin e ndjesës së tij #Respekt 🇦🇱🇫🇷— Edi Rama (@ediramaal) 2019年9月8日
結尾 Twitter 帖子 用戶名 @ediramaal