圖片版權 AFP Image caption 強颱風"法茜"在日本風速高達每小時210公里，這是十年來襲擊日本首都最強的颱風之一。

2019年秋天颱風季來臨，兩場威力巨大的颱風掃過，日本、朝鮮、韓國和中國部分地區均遭受風災。

強颱風"法茜"登陸日本，強颱風"玲玲"橫掃中國東北、韓國和朝鮮，所到之處造成人員傷亡，建築財產毀壞以及洪水塌方。

日本首都圈

9月9日強颱風"法茜"在日本千葉縣登陸，風速高達每小時210公里，這是十年來襲擊日本首都最強的颱風之一。

"法茜"已造成東京的一名50多歲女性疑似因被強風吹倒而死亡，另有至少30人受傷，很多建築被毀，約92萬戶居民停電。

日本東京首都圈地區鐵路、地鐵部分線路紛紛停運，飛機航班取消、交通網陷入大範圍停滯。日本氣象廳警告山體滑坡、泥石流、河水泛濫、海上大浪等，呼籲民眾盡量避免外出。

朝鮮

此前，強颱風"玲玲"掃過朝鮮，一夜間造成5人死亡，至少3人受傷，導致停電、山體崩塌和列車停運、道路橋樑斷裂等。

朝鮮中央電視台稱，黃海南道約991.7公頃的農田被水淹或遭到雷擊。全國數百幢住宅以及建築受損或浸水。

你的器材不支持播放多媒體材料 強颱風"玲玲"掃過朝鮮

颱風抵達前，朝鮮領導人金正恩召開緊急會議，要求有關部門思想不能麻痺，要積極制定颱風防禦和防災抗災對策。風災過後，朝鮮已經展開救災恢復工作。

韓國

強颱風"玲玲"帶來的強風暴雨在韓國造成3人死亡20多人受傷，16萬餘戶居民家中停電，7000多公頃農作物受災。

韓聯社報道說，韓國全國4百多處公共和民間設施發生損毀，船隻遭遇風浪翻覆，全國13處機場的232條航線、100條航線的165艘客輪停航。

韓國已經展開緊急救助和恢復工作，並繼續加強受災地區的安全管理。

中國

強颱風"玲玲"在橫掃朝鮮半島之前，已經肆虐掃過中國東南部和東部沿海，中國上海、浙江、山東沿海地區遭到吹襲。

之後，"玲玲"又從朝鮮半島移向中國東北。

中國東部沿海颱風帶來狂風暴雨，造成水災和財產損失。預報和防災工作發佈較早，目前尚未見到人員傷亡情況。救災工作也早已全面開展。

圖片版權 EPA Image caption 強颱風"玲玲"帶來的強風暴雨在韓國造成3人死亡20多人受傷，16萬餘戶居民家中停電，7000多公頃農作物受災。

氣候變化的警告

相當長時間以來，科學家們一再警告表示，氣候變化導致地球升溫，極端氣候現象將更加頻繁。

2019年以來，由於全球變暖趨勢並無減弱的跡象，高溫酷熱的極端天氣頻繁出現。

在颱風肆虐東北亞之際，颶風橫掃大西洋島國巴哈馬，風災導致至少43人死亡。

一些科學家表示，有證據證明，二氧化碳排放量增加造成的溫室效應和全球氣候變暖將導致颱風、酷暑、旱災等極端天氣現象更加頻繁、更加劇烈。

而亞洲開發銀行（亞行）2017年發佈的一份報告稱，如果不採取措施應對氣候危機，本世紀末亞太大部分地區遭受颱風和熱帶氣旋襲擊頻率將增加50%。