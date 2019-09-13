英國調查：沉迷社交媒體 你的國家排第幾
社交媒體已經成為現代人每天生活當中不可或缺的一部分。一項新的調查顯示，全球網民在過去七年花在社交媒體上的時間上升了60%。
總部位於倫敦的互聯網數據諮詢中心GlobalWebIndex分析了全球45個國家的市場，發現人們2012年時每天用在社交媒體上的時間平均為90分鐘，在2019年頭三個月上升到143分鐘。
其中，拉美國家的人每天上網時間最長，平均為212分鐘。北美國家則最短，平均為116分鐘。
如果從國家來看，在亞洲，菲律賓位居榜首，每天平均為241分鐘；日本則墊底，平均為45分鐘。
“社交”最活躍的國家
平均每天上網時間
|排名
|國家
|分鐘 (2019)
|分鐘 (2018)
|1
|菲律賓
|241
|248
|2
|巴西
|225
|219
|3
|哥倫比亞
|216
|214
|4
|尼日利亞
|216
|206
|5
|阿根廷
|207
|197
|6
|印尼
|195
|203
|7
|阿聯酋
|191
|180
|8
|墨西哥
|190
|194
|9
|南非
|190
|178
|10
|埃及
|186
|185
|12
|沙特
|186
|172
|13
|土耳其
|185
|172
|18
|俄羅斯
|148
|141
|19
|印度
|145
|148
|22
|中國
|139
|120
|25
|美國
|117
|125
中國微信
世界人口最多的國家中國，2019年每人每天平均花在社交媒體上的時間為139分鐘，比2018年增加了19分鐘，但跟其他國家相比並不是最多的。
微信（Wechat)是中國人使用社交媒體的主要平台，一些廣受歡迎的社交媒體例如臉書、推特、Instagram等在中國卻遭禁。
此項調查還有一個比較意外的發現，在45個國家180萬網民中，有20個國家的人們使用社交媒體的時間同之前相比有所下降。
GlobalWebIndex說，這顯示「許多網民對自己上網的時間更有意識了」。其中，泰國人上網時間下降幅度最大。2018年，泰國人每天上網時間為194分鐘，2019年則下降到171分鐘。
中國的近鄰越南平均上網時間也減少了10分鐘。
該公司負責人之一巴克爾（Chase Buckle) 對BBC表示，網民現在每天花在網上的時間多達六小時以上，其中三分之一的時間是用於瀏覽社交媒體。
此外，印度尼西亞、比利時、加納和美國也都出現了顯著下降。
儘管這樣，在被調查的大多數國家，人們上網的時間還在有增無減。
在沙特阿拉伯，人們每天上網的時間上升了14分鐘，土耳其增加13分鐘。
亞洲超級APP
巴克爾表示，在亞洲國家，社交媒體軟件已經不再局限於與親友交流分享的功能。使用者可以用它來支付帳單、打的（叫出租車）、叫餐、購物等等，比如，中國人所使用的微信就是一個最好的例子。
有遊客曾經戲言，沒有微信，在中國大陸「寸步難行」 。
心理健康
如果從使用社交媒體最多的年齡組來看，年輕人則當仁不讓，特別是年齡在16-24歲之間的人。他們是使用社交媒體的主流。
但專家已經警告，長時間上網可能會引起一系列的精神心理健康問題。
美國哈佛商學院的助理教授威廉姆斯（Ashley Williams)說，研究顯示，使用社交媒體時間過長的人反而不快樂。
三分之二的年輕人（16-24歲年齡組）承認自己總在線上，超過三分之一的人表示，網絡技術讓生活更複雜。他們很清楚這一切給其生活帶來的影響。
威廉姆斯教授表示，過度上網可能會帶來包括抑鬱、事故等嚴重問題，極端情況下甚至會造成死亡。
一些數字化健康APP已經應運而生，它可以限制或紀錄人們上網的時間，給人們提個醒。
英國驚人髮現
儘管現代人的生活已經線上線下融為一體，但英國最近的一項有關調查結果也非常令人驚愕。
接近五分之一的英國人（18%）根本不用互聯網。這些人以老年人、受教育程度較低和收入較低的人為主，其中年收入在12500英鎊以下的人有40%不上網。
同時，50歲以上的人使用互聯網的比例顯著下降。
不會使用或者沒有互聯網設施給他們的生活和就業帶來一系列挑戰，也讓政府很難為他們提供外聯和支持。但恰恰是這些人才最需要政府的幫助。
最佳措施
那麼，到底有沒有一個上網時間的最佳參考值呢？
世界衛生組織去年4月首度發表上網時間指南，但這一指南主要針對5歲以下的兒童。
根據美國賓夕法尼亞大學去年12月發表的一份研究，如果能把每天花在社交媒體的時間限制在半個小時，就可以顯著改善孤獨感和抑鬱現象。這是根據對143名學生所作的調查得出的結果。
但是，另外一些專家則相信，問題要比僅僅限制上網時間本身複雜的多。
牛津大學的一位實驗心理學家表示，社交媒體複雜多樣，每個平台和網站所提供的內容和特點也不盡相同，因此，很難一概而論社交媒體的影響與功能。