英國調查：沉迷社交媒體 你的國家排第幾

圖片版權 Getty Images Image caption 全球網民每天花在社交媒體上的時間多達150分鐘。

社交媒體已經成為現代人每天生活當中不可或缺的一部分。一項新的調查顯示，全球網民在過去七年花在社交媒體上的時間上升了60%。

總部位於倫敦的互聯網數據諮詢中心GlobalWebIndex分析了全球45個國家的市場，發現人們2012年時每天用在社交媒體上的時間平均為90分鐘，在2019年頭三個月上升到143分鐘。

其中，拉美國家的人每天上網時間最長，平均為212分鐘。北美國家則最短，平均為116分鐘。

如果從國家來看，在亞洲，菲律賓位居榜首，每天平均為241分鐘；日本則墊底，平均為45分鐘。

“社交”最活躍的國家 平均每天上網時間 排名 國家 分鐘 (2019) 分鐘 (2018) 1 菲律賓 241 248 2 巴西 225 219 3 哥倫比亞 216 214 4 尼日利亞 216 206 5 阿根廷 207 197 6 印尼 195 203 7 阿聯酋 191 180 8 墨西哥 190 194 9 南非 190 178 10 埃及 186 185 12 沙特 186 172 13 土耳其 185 172 18 俄羅斯 148 141 19 印度 145 148 22 中國 139 120 25 美國 117 125

中國微信

世界人口最多的國家中國，2019年每人每天平均花在社交媒體上的時間為139分鐘，比2018年增加了19分鐘，但跟其他國家相比並不是最多的。

微信（Wechat)是中國人使用社交媒體的主要平台，一些廣受歡迎的社交媒體例如臉書、推特、Instagram等在中國卻遭禁。

此項調查還有一個比較意外的發現，在45個國家180萬網民中，有20個國家的人們使用社交媒體的時間同之前相比有所下降。

GlobalWebIndex說，這顯示「許多網民對自己上網的時間更有意識了」。其中，泰國人上網時間下降幅度最大。2018年，泰國人每天上網時間為194分鐘，2019年則下降到171分鐘。

中國的近鄰越南平均上網時間也減少了10分鐘。

該公司負責人之一巴克爾（Chase Buckle) 對BBC表示，網民現在每天花在網上的時間多達六小時以上，其中三分之一的時間是用於瀏覽社交媒體。

圖片版權 Getty Images Image caption 菲律賓人平均每天花在社交媒體上的時間超過4個小時。

此外，印度尼西亞、比利時、加納和美國也都出現了顯著下降。

儘管這樣，在被調查的大多數國家，人們上網的時間還在有增無減。

在沙特阿拉伯，人們每天上網的時間上升了14分鐘，土耳其增加13分鐘。

亞洲超級APP

巴克爾表示，在亞洲國家，社交媒體軟件已經不再局限於與親友交流分享的功能。使用者可以用它來支付帳單、打的（叫出租車）、叫餐、購物等等，比如，中國人所使用的微信就是一個最好的例子。

有遊客曾經戲言，沒有微信，在中國大陸「寸步難行」 。

心理健康

如果從使用社交媒體最多的年齡組來看，年輕人則當仁不讓，特別是年齡在16-24歲之間的人。他們是使用社交媒體的主流。

但專家已經警告，長時間上網可能會引起一系列的精神心理健康問題。

圖片版權 Getty Images Image caption 許多國家的上網時間有所增加。

美國哈佛商學院的助理教授威廉姆斯（Ashley Williams)說，研究顯示，使用社交媒體時間過長的人反而不快樂。

三分之二的年輕人（16-24歲年齡組）承認自己總在線上，超過三分之一的人表示，網絡技術讓生活更複雜。他們很清楚這一切給其生活帶來的影響。

威廉姆斯教授表示，過度上網可能會帶來包括抑鬱、事故等嚴重問題，極端情況下甚至會造成死亡。

一些數字化健康APP已經應運而生，它可以限制或紀錄人們上網的時間，給人們提個醒。

圖片版權 Getty Images Image caption 16-24 歲的年輕人上網最多

英國驚人髮現

儘管現代人的生活已經線上線下融為一體，但英國最近的一項有關調查結果也非常令人驚愕。

接近五分之一的英國人（18%）根本不用互聯網。這些人以老年人、受教育程度較低和收入較低的人為主，其中年收入在12500英鎊以下的人有40%不上網。

同時，50歲以上的人使用互聯網的比例顯著下降。

不會使用或者沒有互聯網設施給他們的生活和就業帶來一系列挑戰，也讓政府很難為他們提供外聯和支持。但恰恰是這些人才最需要政府的幫助。

最佳措施

那麼，到底有沒有一個上網時間的最佳參考值呢？

世界衛生組織去年4月首度發表上網時間指南，但這一指南主要針對5歲以下的兒童。

根據美國賓夕法尼亞大學去年12月發表的一份研究，如果能把每天花在社交媒體的時間限制在半個小時，就可以顯著改善孤獨感和抑鬱現象。這是根據對143名學生所作的調查得出的結果。

但是，另外一些專家則相信，問題要比僅僅限制上網時間本身複雜的多。

牛津大學的一位實驗心理學家表示，社交媒體複雜多樣，每個平台和網站所提供的內容和特點也不盡相同，因此，很難一概而論社交媒體的影響與功能。