圖片版權 Getty Images/AFP Image caption 實況視頻截圖顯示印度登月探測著陸器試圖軟著陸失聯的前一刻。

「看來是硬著陸了」。印度太空和研究組織ISRO負責人西萬(K Sivan)幽幽的嘆了口氣說。

印度「月船2號」探測器所攜帶的著陸器9月7日在月球南極試圖軟著陸時與控制中心失去聯繫後，ISRO一直在努力尋找著陸器的下落，試圖重新恢復聯繫。

72小時後，印度登月探測行動的環月軌道器上的多架照相機終於鎖定了著陸器墜落的確切地點。

印度「月船2號」項目總耗資約1.4億美元，探測器重達3850千克，包括軌道器、著陸器和月球車3個模塊，攜帶了10多個各類研究裝置。如果按照計劃成功實現軟著陸，印度將成為繼俄羅斯、美國以及中國之後第四個登陸月球的國家。

圖片版權 CORBIS VIA GETTY Image caption 1971年，阿波羅15號把第一輛月球車送上了月球，迄今仍泊在月球上。宇航員在駕駛儀板上留下了一本聖經。

9月9日找到了墜落的著陸器後，印度國家航天局的官員表示，正在試圖重新與著陸器取得聯繫。

無論ISRO科學家的努力是否湊效，對於月球來說，人類又在它那裏留下了最新的一堆廢銅爛鐵。

圖片版權 NASA/NEWSMAKER/GETTY Image caption 人類過去半個多世紀的登月努力，在月球表面留下的不僅是大腳印。人類在月球上的遺留物，總重量估計超過200噸。

今年7月，人類成功登月50週年的慶祝熱熱鬧鬧剛過去，第一個踏上月球的美國宇航員阿姆斯特朗的「個人一小步，人類一大步」的名言再次傳頌。

人類過去半個多世紀的登月努力，在月球表面留下的不僅是大腳印。從月球車，機器人，飛行器部件等技術設備硬件，到犧牲宇航員紀念牌，合家歡照片，聖經，獵鷹羽毛等溫情信物，再到宇航員的靴子和屎尿袋，不一而足。

圖片版權 NASA/LIAISON/GETTY Image caption 第一個踏足月球的人類，美國宇航員尼爾·阿姆斯特朗在月球上插下一面美國星條旗。

過去50年來，人類在月球上的遺留物，總重量估計超過200噸。有些是常人可以想見的，有些恐怕很難想像。

其中，最有分量，個頭最大的是歷次美國阿波羅登月行動中留下的5個土星V運載火箭，其次是登月飛船殘骸，著陸器，月球車。

圖片版權 Weibo Image caption 中國的玉兔月球車是在月球長眠的最新人類遺物之一。

這些硬件設備當然不都是美國人留下來的，前蘇聯，歐洲航天局的「貢獻」也不小。

在印度的著陸器失聯之前，中國的玉兔月球車是在月球長眠的最新人類遺物。

阿波羅15號的宇航員在月球留下了一個8.5厘米的鋁質小人像，旁邊的一塊紀念牌上寫著14位在宇航探險事業中喪生的宇航員的名字。

圖片版權 CORBIS VIA GETTY Image caption 登月飛船殘骸，著陸器，月球車，是人類留在月球上最有分量的東西。

阿波羅15號宇航員斯考特在完成月球行走前，一手拿著把錘子，一手拿一根獵鷹羽毛，演示了著名的伽利略證明地球引力的試驗。那根羽毛和那把錘子他沒有帶回來，還留在月球上。

第一個登月的人類，阿姆斯特朗在月球上留下的不僅是大腳印，還有一個黃金製成的橄欖枝，表達人類登月的和平願望。

圖片版權 SSPL/GETTY Image caption 阿波羅15號的宇航員在月球留下了一個8.5厘米的鋁質小人像，旁邊的一塊紀念牌上寫著14位在宇航探險事業中喪生的宇航員的名字。

第10位在月球行走的宇航員，阿波羅16號宇航員查爾斯·迪克，在月球上留下了一張合家歡照片。

阿波羅14號宇航員艾倫·斯爾帕德在月球上揮桿打高爾夫球，感嘆球「成英里的飛」，兩個高爾夫球和球桿都留在了月球上。

圖片版權 SPACE FRONTIERS/GETTY Image caption 阿波羅16號宇航員查爾斯·迪克，在月球上留下了一張合家歡照片。

月球上還留著100張面值2美元的紙鈔，這是阿波羅登月行動的宇航員當作護身吉祥物帶上月球的。

此外，月球上還有12雙宇航員穿的靴子和裝有宇航員的屎尿和嘔吐物的96個袋子。

圖片版權 Getty Images Image caption 阿波羅宇航員早餐牛排定量170克。月球上留下了96袋宇航員的排洩物。

兩個打飛的高爾夫球恐怕很難找到了，不過，美國航天局NASA的科學家說，如果人類再次有機會登月，更想找的是那96個屎尿袋，科學研究價值極大。

圖片版權 Getty Image caption NASA說，如果再有機會登月，更想找的不是打飛的高爾夫球，而是那96個屎尿袋。

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