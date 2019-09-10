英國衛生官員：很多病人藥物上癮問題嚴重

圖片版權 Getty Images Image caption 醫生們表示，任何解決藥物依賴性的嘗試都需要逐步減少藥物的使用和劑量。

英格蘭醫療健康問題主管官員稱，英國有數十萬人處方藥上癮。需要未雨綢繆防止濫用藥物趨勢。

英格蘭公共衛生局（Public Health England，或譯英格蘭公共衛生署）就使用強效止痛藥、抗抑鬱藥和安眠藥的情況開展調查後表示，英格蘭（人口約佔全英國85%）有四分之一成人長年使用這些藥物。

這次研究發現，截至2018年3月底，半數使用這些藥物的人服用這些藥物已經至少長達12個月。

醫療衛生部門的官員們表示，這種大規模、長期使用有關藥物的現象是沒有道理的，顯示出病人對藥物依賴的跡象。

英格蘭公共衛生局局長保羅·科斯福德教授說，他對這種狀況很擔憂。

他表示，這些藥物具有許多重要的臨牀用途，可以極大地改變人們的生活質量。

但他指出，有眾多的患者使用藥物太久，時間超出了這些適合臨牀使用藥物的使用時間長度，這些藥物可能就會不再有效，或者產生副作用的風險可能超過其益處。

替代性治療

科斯福德教授表示，必須幫助人們獲得其它方式的替代性治療。

皇家全科醫師學院的海倫·斯托克斯-蘭帕德教授說，全科家庭醫生並不喜歡給病人開藥供長期服用，但有醫生時別無選擇。

她指出，這表明嚴重缺乏替代性醫療。

英格蘭國家醫療服務系統（NHS）表示，正在對一些替代性醫療服務進行投資，比如談話療法和所謂的社會處方等，包括鍛煉課程和基於藝術的活動，對有些病人可能更合適。

一個病人的自述：我變成與世隔絶

Image caption 曾經服用止痛藥上癮的病人的自述：我變成與世隔絶

凱蒂在醫院裏切除闌尾後，止痛藥上癮長達10年，然後又被誤診。她患有子宮內膜異位症，但醫生沒有發現。

有一陣子，她每天要吃24顆止痛藥。

她說，感覺自己與社會隔絶，體重大幅增加，孤立於朋友圈之外，家庭關係也受到影響。

多年來，她孤立無援，一直到她被送去參加布拉德福德一個慈善機構主辦的戒除藥物上癮的項目。

在後者的支持下，包括向她提供諮詢，她設法擺脫藥癮，自去年年底以來就沒有再吃止痛藥。她表示，獲得了新生。

重審藥物使用問題

目前，英格蘭醫療衛生部門正在重新審查一些處方藥的使用情況，包括政府擔心人們濫用的五類處方藥物：

抗抑鬱藥

鴉片類急性疼痛和損傷止痛藥（不包括在癌症患者的使用）

加巴噴丁類似物（Gabapentinoids ，用於治療癲癇、 焦慮和神經相關疼痛）

苯二氮平類藥物（Benzodiazepines，主要用於治療焦慮）

Z類藥物 （安眠藥）

一段時間以來，醫生開處方藥的數量一直在上升，部分原因是人口老齡化，儘管有跡象表明處方藥的使用正在放緩。

為了評估藥物依賴程度，英格蘭公共醫療衛生局的官員們分析了患者數據，調查有多少人在醫院外服用這些藥物，以及服用多長時間。

2018年3月，使用處方藥物的病人中有一半服用有關藥物長達一年或更長時間，其中約四分之一的人已經至少使用了3年。

在貧窮區域和婦女中，處方藥使用率更高。

醫生們表示，任何解決藥物依賴性的嘗試都需要逐步減少藥物的使用和劑量。

病人可以使用替代療法，比如談話療法代替抗抑鬱藥，同時將人們與社會活動（如藝術活動）聯繫起來，有助於減少孤獨和抑鬱，並制定活動方案，並用於治療疼痛。

圖片版權 BackyardProduction Image caption 長期服用一些藥物後，其藥效下降。

其它國家和地區的問題

在美國，濫用處方藥，特別是鴉片類止痛藥，已經成為一個重大社會問題。

自20世紀90年代末以來，處方藥使用率急劇上升。有跡象表明，官方試圖控制這種趨勢，迫使人們進入非法藥品市場。

在過去10年中，美國鴉片類藥物服用過量造成的死亡人數增加了一倍多。

英格蘭公共衛生局說，在英國，有關問題還沒有達到這樣的規模。英國處方藥使用率比美國低4倍，因過量用藥而死亡的人數也沒有像美國那樣大幅增加。

該機構指出，事實上，英國鴉片類藥物的處方率也低於許多其他歐洲國家。但英國希望在看到其他地方出現的問題後，有必要採取預防措施，防止出現同樣情況。