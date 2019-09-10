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白宮再現高層人事變動，美國總統特朗普要求國家安全顧問博爾頓（John Bolton）辭職。

特朗普10日發表推文稱，前一晚他告知博爾頓，白宮不再需要他，10日（周二）上午博爾頓遞出辭呈。「我強烈不同意他的一些建議，其他幕僚也有同感，因此我請他辭職，」特朗普寫道。

他稱，下周將任命新的國家安全顧問。

博爾頓似乎就他是「被炒」還是主動辭職有不同解讀，他在推特上說，他在9日周一晚請辭，而特朗普當時回應："我們明天再聊。"

特朗普執政的兩年半之中，白宮高層人事地震頻繁。博爾頓是繼弗林（Michael Flynn）與麥克馬斯特（HR McMaster）之後的第三任國家安全顧問。

特朗普與博爾頓的不和早有苗頭。今年七月，特朗普在日本G20峰會上與外國元首談笑風生、突然與朝鮮領導人金正恩在朝韓邊境見面時，作為國家安全顧問的博爾頓，居然被派往對美國外交來說優先權重較低的蒙古。雖然白宮稱，博爾頓的蒙古之行是早先計劃的，美國媒體仍將此解讀為博爾頓被特朗普「打入冷宮」。

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近幾個月內，媒體多次披露博爾頓被排除在白宮重要會議之外。美國有線電視新聞網（CNN）近日報道還指，博爾頓與國務卿蓬佩奧在國際議題上爭奪政策話語權，幾個星期內兩人互相沒有說過一句話。博爾頓與白宮代理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）的關係也冰凍三尺。

在博爾頓辭職前幾天，特朗普政府剛取消了與阿富汗政府、塔利班的三方和談，該談判因定在接近「911」恐襲週年紀念日之時而飽受爭議。博爾頓早前堅決反對與塔利班談判，CNN的報導稱，蓬佩奧及其他幕僚則支持達成協議。

白宮副新聞秘書吉德利當天向記者表示，博爾頓在優先事項與政策方面與總統的立場不符，「他們只是在很多問題上沒有達成一致」。他同時表示，國家安全事務副助理查爾斯·庫珀曼將暫時代理博爾頓離任留下的空缺。

博爾頓離任的消息事出突然。就在特朗普宣佈決定的一小時前，白宮剛剛更新日程：博爾頓將與國務卿蓬佩奧和財政部長姆努欽一道參加當天下午的記者會。

在白宮記者會上，蓬佩奧拒絶就博爾頓的離任發表評論。他說，會把博爾頓離開的原因留給總統去談，但總統有權獲得他想要的工作人員。

誰是博爾頓？

博爾頓曾就職於里根（Ronald Reagan）、老布什（George H.W. Bush）、小布什（George W. Bush）三任政府，曾是美國常駐聯合國代表。他以外交政策立場強硬著稱，強力支持伊朗戰爭，被稱為「戰爭鷹派」。

圖片版權 Getty Images Image caption 博爾頓曾效力於小布什總統。

他被任命為國家安全顧問時，外界認為他的鷹派外交思維與特朗普「美國優先」的思想契合。曾有漫畫家以「博爾頓燉鴿」為主題作畫，展現他與「鴿派」勢不兩立。

跟特朗普類似，博爾頓也躲過了越戰徵兵。「我不會為一場無用的鬥爭浪費時間，」他在自傳中寫道，他認為越戰只是美國自由派的垂死掙扎。

博爾頓過去抨擊奧巴馬政府的外交政策不夠強硬，反對伊朗核協議與美古恢復外交，這與特朗普的方針不謀而合。但外界觀察到，兩人近來就朝鮮、阿富汗、俄羅斯等對外議題產生了不可調和的矛盾，博爾頓的立場更為好戰，特朗普則更傾向於達成協議。

特朗普任內，美國政府高層人事變動頻繁，國務卿、國家安全顧問、白宮幕僚長及多個重要部長職位已經多次換人，在美國政治史上前所未見。