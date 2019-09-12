圖片版權 Getty Images/Marvel Comics Image caption 里約熱內盧的保守派市長克里維拉對於同性戀接吻這件事，並不太接受。

芭芭拉·史翠珊（Barbra Streisand）和《復仇者聯盟》（The Avengers）之間會有什麼關聯？

一個聲名遠播的美國歌手兼演員，一個則是一部當代流行漫畫和超賣座系列電影的名字。

不過，上星期巴西媒體圍繞一場審查爭議鬧得沸沸揚揚時，人們想到的卻是芭芭拉·史翠珊的名字。

巴西保守派的里約熱內盧市長馬塞洛·克里維拉（Marcelo Crivella）試圖對《復仇者聯盟》下禁令，因為裏面出現了兩個男性超級英雄接吻的場面。

然而，就在市長介入之後，那一套漫畫就在巴西最大的書展迅速售罄。

這場審查風波，變成了所謂「史翠珊效應」（Streisand Effect）現象的一個典型事例：有時候，你越是想去掩飾某件事情，卻恰恰令所有人都注意到它。

隱私權官司

時間回到2003年3月，當時的巨星史翠珊控告業餘攝影師肯內特·阿德爾曼（Kenneth Adelman），指他的一張拍她加州大宅的照片侵犯了她的隱私權。

圖片版權 Getty Images Image caption 史翠珊聲稱，一個業餘攝影師的照片侵犯了她的隱私權。

阿德爾曼當時在一個網站上載了12000張照片，是想記錄加州海岸線被侵蝕的程度，還有當地房地產的發展。史翠珊大宅的照片是其中的一張。

對此，史翠珊要求5000萬美元的賠償。

但是，法官卻裁定官司不成立，並命令史翠珊承擔該攝影師15萬美元的訴訟成本。

而那張照片，在官司期間只被點擊觀看過六次，在官司後瞬即在網絡上瘋轉。單是在2003年4月這一個月裏，阿德爾曼的網站就被瀏覽了42萬次。

突尼斯的網絡審查

圖片版權 Getty Images Image caption 本·阿里對異見的打壓引發公眾不滿，令他在2011年下台。

2017年11月，時任突尼斯（突尼西亞）總統扎因·阿比丁·本·阿里（Zine el-Abidine Ben Ali）下令屏蔽視頻網站YouTube和DailyMotion，目的是為了不讓突尼斯有關政治囚犯的信息被傳播到網上。

此舉適得其反。

活動人士開始將有關民權的視頻與谷歌地球（Google Earth）上的突尼斯總統府圖片連接起來。

審查的做法正好引發了公眾不滿，並最終導致2011年的「阿拉伯之春」抗議，令本·阿里辭職並逃亡國外。

與此相似的是在2008年，阿美尼亞關停各類博客，導致在該國境外運營的批評政府的網頁點擊率大增。

碧昂絲（Beyoncé）的照片

圖片版權 Getty Images Image caption 碧昂絲那些「不好看」的照片引發了網民惡搞。

對於娛樂圈名人來說，「史翠珊效應」隨時都會產生。

2013年，美國新聞聚焦網站Buzzfeed收到了來自美國歌星碧昂絲·諾爾斯（Beyoncé Knowles）代理人的聯絡，要求該網站刪除一些她不好看的照片。

Buzzfeed拒絶配合，反而設立了一個圖片庫，標題就是「碧昂絲的公關不想讓你看到的照片」。

這令網友紛紛興奮地將此作為素材，做出各種惡搞——而這正是碧昂絲的團隊一開始想要避免的事情。

一張獅子海報引發的風波

圖片版權 AVAAZ Image caption 這張爭議性的海報被撤下，但法庭裁定這種打壓違憲。

2013年，網絡維權組織Avaaz上載的一張爭議性的廣告海報得罪了南非政府。在約翰內斯堡機場展示的該張海報，是宣傳呼籲結束與亞洲進行獅子骨頭貿易的活動。

這些海報展示了很多獅子正受到威脅的圖片，而且全部都有時任總統祖馬（Jacob Zuma）在裏面。

由政府擁有的南非機場管理公司（ACSA）迅速將這些海報撤下。

隨後，Avaaz上法庭要求推翻這一決定。

那一年的10月，高等法院裁定，南非機場管理公司的行為違憲。不過這時，那些海報早已在南非和世界多家媒體廣為傳播。

Uber走起來

圖片版權 Getty Images Image caption 2014年，出租車司機在倫敦街頭髮起抗議，反對Uber進入市場。

2014年6月，倫敦出租車司機在街頭進行了大規模抗議。他們不滿網約車平台優步（Uber）在英國首都落地。

大量持執照的出租車司機癱瘓了倫敦重要街區的交通。

不過，據報道指，當時這家共享專車服務公司的應用程式，在這場抗議期間下載量上升了850%。

而倫敦也恰好是優步在歐洲最大的市場，該公司數據稱，他們的用戶超過350萬。

地圖打馬賽克？

圖片版權 FAS Image caption 左邊是谷歌地圖，右邊是Yandex，哪一邊更容易令人髮現北約基地的所在地？

俄羅斯互聯網巨頭企業Yandex在去年則遭遇了一次敏感的史翠珊效應。

像很多其他公司一樣，它也會應各國政府的請求監察衛星圖片，保護那些戰略要地。

通常，像谷歌地圖（Google Maps）等服務會降低圖片的分辨率。

不過，Yandex卻會更進一步，將土耳其和以色列等國的一些軍事設施整塊模糊掉，這樣反而凸顯了它們的存在。

「Yandex的地圖服務實際上是向那些足夠好奇的人完整地曝光了它們的凖確位置、周長和潛在作用，」美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）的研究學者馬特·柯達（Matt Korda）說。

這些設施當中還包括兩處較為敏感的北約基地。

「Yandex的舉動，就是所謂『史翠珊效應』的突出例子。」