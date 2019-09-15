沙特石油設施遭無人機攻擊 伊朗美國互嗆怒懟

圖片版權 Reuters Image caption 遭到攻擊的阿布蓋格煉油廠是全世界規模最大的。

沙特阿拉伯兩處石油設施遭到無人機攻擊，美國國務卿蓬佩奧指責伊朗在幕後主使。而伊朗則指責美國說謊。

此前，由伊朗支持的也門胡塞反叛勢力宣稱是他們進行的攻擊，但蓬佩奧駁斥這個說法。

伊朗外交部長扎利夫說，「責怪伊朗並不會結束也門的災難。」

沙特表示，周六（9月14日）石油設施遭到攻擊導致該國原油產量減半，每日只能生產570萬桶原油。

現在所有人都在等待周一國際原油市場開市的反應，專家表示價格將會顯著上漲。

自從2015年推翻也門總統之後，胡塞反叛運動一直在對抗一個沙特領導、西方國家支持的聯盟。

胡塞反叛勢力表示，周六他們出動了10架無人機攻擊阿布蓋格石油處理設施以及庫萊斯油田。

但蓬佩奧表示「沒有證據」顯示無人機來自也門，他指責伊朗應該要負責。

此前美國也指責伊朗要為其他的石油攻擊負責，美國總統特朗普決定放棄國際協議，重新對伊朗實施制裁。

伊朗對美國的指責有何說法？

伊朗外交部長扎利夫在推特上對蓬佩奧的指責嗤之以鼻，表示美國向伊朗「施壓沒有取得效果，開始說謊。」

扎利夫說，美國和其盟國「在也門陷入苦戰，因為他們誤信強大的武器就一定能取得軍事勝利。」

圖片版權 NASA Image caption 美國航天總署衛星畫面顯示無人機攻擊後冒出大量濃煙

蓬佩奧指責伊朗有何根據？

美國國務卿蓬佩奧並沒有提供任何明確證據來支持他的說法，他只是表示：「我們呼籲所有國家公開明確的譴責伊朗的攻擊。」

他說，美國將會與盟國合作，「確保伊朗為其侵略行為負責」。

今年5月、6月和7月，美國也曾經指責伊朗在波斯灣攻擊多艘油輪，德黑蘭政府駁斥美國的指責。

如果胡塞反叛力量從也門發動無人機攻擊，那麼無人機需要飛行數百英里的距離。

從也門邊界到遭攻擊的石油設施，最近的距離也要770公里，遠遠超過胡塞反叛力量無人機Qatef-1的航程距離。

但是，聯合國調查人員認為，胡塞反叛力量擁有了新一代的無人機UAV-X，最遠能夠飛行1500公里。

圖片版權 Reuters Image caption 沙特石油設施遭攻擊後濃煙彌漫。

沙特阿拉伯的石油供應如何？

沙特沒有透露石油設施遭到攻擊的細節，只說沒有人員傷亡，但表示石油產能受到影響。

沙特能源部長阿卜杜勒阿齊茲親王表示，受影響減少的產能，其中一部分將有龐大的石油儲備替代。

專家表示，這個做法在短短的數周之內應該不成問題，而且在這段時間之內產能有望恢復正常。

圖片版權 EPA Image caption 沙特阿拉伯領導的聯盟經常在也門對胡塞反叛力量的目標進行空襲

胡塞反叛力量為什麼要攻擊沙特阿拉伯？

也門從2015年爆發戰爭，在胡塞軍隊的攻擊下，總統哈迪被迫逃離首都沙那。沙特阿拉伯支持哈迪總統，領導區域國家聯盟對抗叛軍。

沙特和西方的聯盟幾乎每日發動空襲，而胡塞則向沙特發射導彈。

胡塞叛軍力量周六表示，「只要沙特繼續侵略，對沙特的攻擊就只會越來越強。」

胡塞反叛力量還說，周六的攻擊是他們在沙特境內發動的最模最大的攻擊之一。