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美國加州一位女子做噩夢，夢到自己吞下訂婚，醒來後一看，手上的大鑽戒真的不見了！

今年29歲的詹娜·埃文斯說，夢中，她和未婚夫在高速飛奔的列車上遭遇「壞人」，為了保護寶貴的訂婚鑽戒，她不得不吞入腹中。

醒來後，她意識到，那只是一場噩夢。但是低頭一看，鑽戒不見了！

詹娜說，她叫醒身邊的未婚夫，解釋說她知道鑽戒失蹤的前因後果，兩人直奔醫院......

X光片顯示，2.4克拉的大鑽戒就在詹娜胃裏。

醫生一致決定，把鑽戒留在腹中「順其自然」坐等結果是不明智的。

詹娜後來接受手術取出戒指。她說，之前要簽字，表示自己清楚手術可能有生命危險。

詹娜說，要是真死了，她會「氣瘋」，因為她等了好久才得到未婚夫的求婚，她一定要嫁給他！

還好，手術很成功。和訂婚鑽戒重新團聚的詹娜說，以後再看鑽戒，肯定是「別有一番滋味在心頭」。