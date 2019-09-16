美國女人「噩夢」成真：高鐵遭遇劫匪被迫吞下鑽戒
- 2019年 9月 16日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
美國加州一位女子做噩夢，夢到自己吞下訂婚，醒來後一看，手上的大鑽戒真的不見了！
今年29歲的詹娜·埃文斯說，夢中，她和未婚夫在高速飛奔的列車上遭遇「壞人」，為了保護寶貴的訂婚鑽戒，她不得不吞入腹中。
醒來後，她意識到，那只是一場噩夢。但是低頭一看，鑽戒不見了！
詹娜說，她叫醒身邊的未婚夫，解釋說她知道鑽戒失蹤的前因後果，兩人直奔醫院......
跳過 Facebook 帖子 用戶名 Jenna
So, in case you missed it, I swallowed my engagement ring in my sleep on Tuesday night. I actually remember doing it,...Posted by Jenna Evans on Thursday, 12 September 2019
結尾 Facebook 帖子 用戶名 Jenna
X光片顯示，2.4克拉的大鑽戒就在詹娜胃裏。
醫生一致決定，把鑽戒留在腹中「順其自然」坐等結果是不明智的。
詹娜後來接受手術取出戒指。她說，之前要簽字，表示自己清楚手術可能有生命危險。
詹娜說，要是真死了，她會「氣瘋」，因為她等了好久才得到未婚夫的求婚，她一定要嫁給他！
還好，手術很成功。和訂婚鑽戒重新團聚的詹娜說，以後再看鑽戒，肯定是「別有一番滋味在心頭」。