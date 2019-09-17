圖片版權 Reuters Image caption 小泉進次郎

38歲的小泉進次郎（Shinjiro Koizumi）上周被日本首相安倍晉三招入內閣擔任環境大臣。作為前首相小泉純一郎的次子，小泉進次郎循著日本一貫的政治世襲公式進入政界。不同的是，他在核電以及性別議題上的屢次「進步」發言，以及近來與女明星的婚事，讓他成為日本政壇最矚目的新秀以及媒體寵兒。

小泉進次郎批評日本一些社會和政治陳規守舊，以改革派自居；另一方面，他參拜靖國神社引來爭議。總之，作為中間偏右的執政黨新星，並有高人氣前首相父親的餘蔭，立場親美的小泉進次郎已成為一些媒體眼中今後日本首相的潛在人選。此次入閣，是他邁向日本領袖之路的一大考驗。

安倍內閣新秀

圖片版權 Getty Images Image caption 2013年，小泉進次郎在台灣與台灣前總統、親日派李登輝見面。

上個月，日本立法會議員小泉進次郎，也是前首相小泉純一郎的次子，在宣佈即將與電視名人結婚後成了日本各大媒體的頭條新聞。

這並非小泉進次郎首次成為關注對象。在此之前，他已是日本媒體最受關注的政治人物，並常被描述為日本下一任首相的可能人選。他在上周被首相安倍晉三任命為環境大臣，成為二戰後日本內閣中第三年輕的大臣，再次成為新聞人物。

現在，日本舉國上下都在觀察他將如何表現。

「可以說他像一位受海岸邊觀眾欣賞的『衝浪者』，但從未嘗試過出海衝浪。」政治分析家士井戶敦夫（Atsuo Ito，音譯）告訴BBC。

他補充說，「我們將知道他的能力如何。作為部長，他無法避免公眾蜂擁而至的檢視。」

心急的年輕人

來自執政黨自民黨的小泉進次郎在2009年當選日本下議院議員，贏得了父親離職後騰出的席位。

《日本時報》稱，」儘管進次郎的年輕、外表、有時的民粹主義言論和媒體影響力為他贏得了許多崇拜者；但批評人士指出，他擁有的這些關注，與作為內閣大臣所需要的執政和辦事品格不同。「

到目前為止，小泉進次郎在政府中最突出的，是作為重建受海嘯襲擊的東北地區的議會副部長。此前他也暗示過早接受重要職位是一種風險。

但是，小泉進次郎周圍的一些人認為，他的眼界已經在」總理職位「上了。總理職位，他可能不願等待太久。而他確實也經常在民意調查結果中，被視為選民最希望看到的總理。」他是一個心急的年輕人，「一位不願透露姓名的消息人士告訴路透社。

圖片版權 KYODO VIA REUTERS Image caption 兩人八月剛成婚。

日本媒體寵兒

之前，他剛與一位42歲的法日混血兒明星瀧川·克里斯汀（Christel Takigawa，日文名瀧川雅美）成婚。後者為明年東京奧運會的宣傳大使，兩人的婚事也被媒體廣泛報道。他支持允許已婚夫婦不需要在婚後改為對方的姓氏——雖然這是現行日本法律禁止的。他並批評了該國的一些傳統習俗。

然而，他也分享了現任首先安倍的一些保守觀點。而當地媒體指出，小泉進次郎曾參拜有爭議的靖國神社。

換言之，他在黨內塑造了改革者的形像，同時小心翼翼地試圖不冒犯黨內長輩，儘管受到公眾的強烈關注，他也避免在關鍵問題上發表意見。

香港時事評論者歐晉洛在《香港01》評論稱，安倍給予小泉進次郎機會，除了提拔他之外，也是為拉攏其他無派閥黨員，推動安倍最拿手的」融和「策略，同時也為了安倍自己有可能修改黨章，讓自己再次連任有關。

圖片版權 Koichi Kamoshida Image caption 小泉純一郎在任時參拜靖國神社引發中韓抗議。但小泉純一郎也代表日本，公開為該國在二戰期間造成的災難道歉。

親美的小泉進次郎如何面對父親的政治遺產？

BBC中文駐美記者 馮兆音

小泉進次郎的政治魅力不僅讓他在日本國內人氣高漲，也獲得不少美國觀察家的青睞。

今年五月，小泉在華盛頓智庫發表演講，能講流利英文的他從家鄉橫須賀的美軍基地、對美國大聯盟棒球賽的喜愛說起，大談「日美同盟」，不時安插幾個合時宜的笑話，輕鬆贏得了滿堂彩。

熟悉美國精英受眾的小泉顯然深諳其道。以日本首相為目標的政治新星，自然要與最重要的盟國美國打好關係。

小泉剛從日本國內大學畢業就赴美，在哥倫比亞大學完成政治學碩士課程，隨即在與日本關係密切的華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）當研究員。從他之前的美國經歷不難看出，他的父親、前首相小泉純一郎早在為兒子鋪就從政的康莊大道。

小泉進次郎在華盛頓的演講主題圍繞日漸衰老的日本要與世界尤其是美國建立更多聯繫，並沒有多談日本與鄰國的齬齟。被問到日中、日韓問題時，他避重就輕，以「無論跟誰，什麼事都可以商討」的態度應對。

他倒是毫不忌諱多次提起父親，其對日美關係的貢獻，以及對他個人的政治啟蒙，傳達出子承父業的願景。但是，家族政治是把雙刃劍，小泉可仰仗父親深厚的人脈與人氣，有朝一日，亦需要面對其最有爭議的政治遺產。

圖片版權 Reuters

廢核電

另外值得關注的是小泉進次郎對核電問題的立場。

安倍預計還會在2021年9月之前繼續擔任總理，他一直致力於繼續使用核電。但對安倍來說，在2011年福島災難之後，小泉的父親——小泉純一郎，早已成為激烈反對核電的對手。

小泉進次郎可能已經表明將來會發生什麼。據共同社報道，小泉進次郎在擔任環境大臣的消息公布後舉行的新聞發佈會上說：「我想研究如何廢除（核電廠），而不是研究如何保留它們。」

「陪產假」爭議

但是，媒體及社會焦點又開始聚焦在其他地方。小泉進次郎說將決定是否在孩子明年初出生時申請育休假（陪產假），引起媒體議論。因為，若他申請的話，將是日本內閣大臣的第一人。由於妻子是高齡產婦，他對外說將思考如何兼顧公務與消除妻子待產的不安。

他仍然在考慮這個問題，但引用他的話說：「只是說了句考慮就引起一陣騷動，日本真是守舊、古板。」

台灣《聯合報》評論員蔡佩芳說，小泉進次郎的感嘆有其原因。因為日本請假制度完善，「社會卻極度排斥男性申請育休假，社會對夫妻角色仍存有強烈刻板印象，職場有意無意的排擠請育休假的男性職員，還因而誕生『育休霸凌』一詞。」