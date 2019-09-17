世界最貴奶酪到底是用哪種動物奶做的？

圖片版權 Getty Images Image caption 每公斤1100美元的奶酪

喜歡奶酪的朋友可能會對各種奶酪的口味和價格了如指掌。但有一種奶酪堪稱是世界上最昂貴的，賣價高達1100美元一公斤。

它到底是用哪種動物的奶做成的呢？為什麼這麼價格不菲？它的味道又如何呢？

「它的味道非常獨特，一種你可能從來沒嘗過的味道，」斯洛博丹·西米奇（ Slobodan Simic）這樣形容奶酪的滋味。

西米奇就是這種昂貴奶酪的發明者，它是用驢奶製成的。

西米奇曾是塞爾維亞地區議會的前議員，幾年前，他開始嘗試用驢奶制做奶酪。

由於驢奶產量很低，因此用其製成的奶酪數量也極其有限，所以，價格不菲，每公斤售價可以賣到上千美元以上，可謂全球最貴的奶酪了。

圖片版權 Getty Images Image caption 50克一塊的驢奶酪

顧客群體

既然這麼貴，什麼樣的人會購買這種奶酪呢？西米奇介紹說，通常一些年輕男子會把奶酪當成禮物送給他們心怡的女子。

塞爾維亞著名網球選手德約科維奇（Novak Djokovic）曾為自己餐館採購這種奶酪。

西米奇每年只生產50公斤驢奶酪，但由於受奶製品出口方面的法規限制，目前暫時無法出口這種產品。

但這並沒有妨礙那些對該產品趨之若鶩的富人們慕名前來購買，例如，一名馬來西亞人一下就買了15公斤。

秘制配方和獨特風味

圖片版權 Getty Images Image caption 驢奶酪不但風味獨特，據說營養豐富。

驢的用途廣泛，在許多國家驢被廣泛用於農耕、運輸農作物等。

正如前面提到的，驢奶產量極低，雖然許多地區人們也喝驢奶，但用驢奶做奶酪卻非常困難。

其中的一個原因是，驢奶中缺乏一種叫酪蛋白的元素，即一種允許奶凝固的蛋白質。

為了解決這個問題，西米奇特意僱用了一名專家，他們找到了一種技術配方，成功地讓驢奶凝固。

但該配方是「絶密」。「只有他知道，連我都不知道，」西米奇說。

每升奶酪需要使用25升的驢奶，由於驢奶產量要比牛奶低得多，由此可見其珍貴。

據品嚐過這種奶酪的人說，這種驢奶酪嘗起來甜甜的，純淨溫和，不同於任何其他奶酪。

完全是愛好

那到底是什麼讓西米奇想製作和生產驢奶酪的呢？

圖片版權 Getty Images Image caption 驢奶中缺乏一種幫助其凝固的蛋白，因此用它做奶酪很難。

西米奇棄政後在自然保護區工作，該自然保護區距離塞爾維亞首都貝爾格萊德只有80公里。

自然保護區中有各種動物，但卻沒有驢。西米奇想，為什麼不能飼養驢呢？

於是，他購買了20頭「退役」的驢。

西米奇說，在塞爾維亞，人們對驢存有偏見，認為驢很蠢。但西米奇認為其實正相反，驢是一種非常棒的動物。

隨著驢數量的增多，西米奇開始生產驢奶賺錢。

圖片版權 Getty Images Image caption 驢在許多國家是農業生產中的主要幫手。

營養健康美味

但驢奶的銷售渠道有限，於是，西米奇就突發奇想，乾脆用驢奶做奶酪。

目前，西米奇擁有250多頭驢，佔塞爾維亞總數量的一半。他說，自己每天都喝100克的驢奶。

「我65歲了，身體很好，沒有任何健康問題，」西米奇說。

西米奇的成功也鼓勵了其他人開始嘗試經營驢子農場。

用西米奇自己的話說，他已經成為驢的維護者和驢奶的推銷員，他鼓勵所有人喝驢奶，甚至把驢當寵物養。

但如果要品嚐驢奶酪，一定要肯花錢。