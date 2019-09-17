世界最貴奶酪到底是用哪種動物奶做的？
喜歡奶酪的朋友可能會對各種奶酪的口味和價格了如指掌。但有一種奶酪堪稱是世界上最昂貴的，賣價高達1100美元一公斤。
它到底是用哪種動物的奶做成的呢？為什麼這麼價格不菲？它的味道又如何呢？
「它的味道非常獨特，一種你可能從來沒嘗過的味道，」斯洛博丹·西米奇（ Slobodan Simic）這樣形容奶酪的滋味。
西米奇就是這種昂貴奶酪的發明者，它是用驢奶製成的。
西米奇曾是塞爾維亞地區議會的前議員，幾年前，他開始嘗試用驢奶制做奶酪。
由於驢奶產量很低，因此用其製成的奶酪數量也極其有限，所以，價格不菲，每公斤售價可以賣到上千美元以上，可謂全球最貴的奶酪了。
顧客群體
既然這麼貴，什麼樣的人會購買這種奶酪呢？西米奇介紹說，通常一些年輕男子會把奶酪當成禮物送給他們心怡的女子。
塞爾維亞著名網球選手德約科維奇（Novak Djokovic）曾為自己餐館採購這種奶酪。
西米奇每年只生產50公斤驢奶酪，但由於受奶製品出口方面的法規限制，目前暫時無法出口這種產品。
但這並沒有妨礙那些對該產品趨之若鶩的富人們慕名前來購買，例如，一名馬來西亞人一下就買了15公斤。
秘制配方和獨特風味
驢的用途廣泛，在許多國家驢被廣泛用於農耕、運輸農作物等。
正如前面提到的，驢奶產量極低，雖然許多地區人們也喝驢奶，但用驢奶做奶酪卻非常困難。
其中的一個原因是，驢奶中缺乏一種叫酪蛋白的元素，即一種允許奶凝固的蛋白質。
為了解決這個問題，西米奇特意僱用了一名專家，他們找到了一種技術配方，成功地讓驢奶凝固。
但該配方是「絶密」。「只有他知道，連我都不知道，」西米奇說。
每升奶酪需要使用25升的驢奶，由於驢奶產量要比牛奶低得多，由此可見其珍貴。
據品嚐過這種奶酪的人說，這種驢奶酪嘗起來甜甜的，純淨溫和，不同於任何其他奶酪。
完全是愛好
那到底是什麼讓西米奇想製作和生產驢奶酪的呢？
西米奇棄政後在自然保護區工作，該自然保護區距離塞爾維亞首都貝爾格萊德只有80公里。
自然保護區中有各種動物，但卻沒有驢。西米奇想，為什麼不能飼養驢呢？
於是，他購買了20頭「退役」的驢。
西米奇說，在塞爾維亞，人們對驢存有偏見，認為驢很蠢。但西米奇認為其實正相反，驢是一種非常棒的動物。
隨著驢數量的增多，西米奇開始生產驢奶賺錢。
營養健康美味
但驢奶的銷售渠道有限，於是，西米奇就突發奇想，乾脆用驢奶做奶酪。
目前，西米奇擁有250多頭驢，佔塞爾維亞總數量的一半。他說，自己每天都喝100克的驢奶。
「我65歲了，身體很好，沒有任何健康問題，」西米奇說。
西米奇的成功也鼓勵了其他人開始嘗試經營驢子農場。
用西米奇自己的話說，他已經成為驢的維護者和驢奶的推銷員，他鼓勵所有人喝驢奶，甚至把驢當寵物養。
但如果要品嚐驢奶酪，一定要肯花錢。