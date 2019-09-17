圖片版權 Getty Images Image caption 岩洞裏的秘密

沙特石油設施遭攻擊，油價應聲飆升，全球市場一片驚慌。美國卻似乎不慌不忙，總統特朗普第一時間發推說，可以動用戰略石油儲備保證市場供應。

原來，美國南方漫長的墨西哥灣沿岸海岸線下面埋著的秘密之一。外觀平淡無奇的四個安全儲存點的地下設施內，儲存著將近七億桶石油。

地下岩層內挖掘的60個岩鹽洞穴構成了美國巨大的「戰略石油儲備」。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國在贖罪日戰爭中支持以色列，阿拉伯各石油輸出國聯手中斷了向西方的石油出口

為什麼把石油埋回地下？

美國的這一設施建於40年前，目前，全球各地依然分佈著大量巨型石油儲存設施。事實上，許多國家已經耗資數十億美元建造此類石油儲存設施，更多國家正在亦步亦趨。

為什麼要把石油埋回到地底下呢？答案還要從1973年能源危機說起。

要想成為一個現代超級大國，就必須擁有自己的石油儲備。 石油業界人士

當時，為抗議美國在贖罪日戰爭中支持以色列，阿拉伯各石油輸出國聯手中斷了向西方的石油出口。因為整個世界當時都高度依賴於中東石油，因此石油價格陡然飆升。美國加油站開始定量供應汽油，某些地方甚至完全斷絶了汽油供應。人們開始擔心他們的汽油會被人偷走，還有少數人甚至持槍保衛自己的汽車。

幾年過後，美國開始建設戰略石油儲備，用原油將地下洞穴填滿。在未來石油供應遭到嚴重威脅的情況下，美國將拋出石油儲備以平抑石油價格、減輕全球能源市場壓力。

一家政府網站稱，「規模宏大的戰略石油儲備…使它能夠有效應對石油進口中斷的衝擊，使其成為一個外交政策工具。」

這是一個切實可行但代價高昂的主意。年度維持戰略石油儲備所需資金可能高達上億美元。

圖片版權 Getty Images Image caption 華盛頓有人開始質疑是否有必要保存如此巨大的石油儲備

有必要保持石油儲備嗎？

過去，美國曾依賴於戰略石油儲備以備不時之需。例如，第一次海灣戰爭期間，中東的石油供應鏈被切斷。再如2005年卡特裏娜颶風。在颶風登陸的24小時內，美國政府就批准了緊急調用石油儲備的請求。

但是，在美國能源業蓬勃發展的情況下，是否還有必要保持如此巨大的石油儲備？華盛頓已經有人提議，徹底丟掉這個「大包袱」。

2014年美國政府責任署（Accountability Office）就曾說，這樣做可以降低油價、減輕美國消費者的負擔。

2017年，特朗普政府也曾考慮是否拋售一半戰略石油儲備、幫助應付聯邦財政赤字。

前總統克林頓執政期間，美國曾在1997年出售2800萬桶原油，作為減少赤字的舉措之一。

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中國日本印度情況怎樣？

除美國外，很多其它國家也在戰略石油儲備上投入巨資。日本建設了多個儲存點，在地上大型儲油罐中儲存了5億多桶石油。例如，志布志市（Shibushi）就有近海儲油設施。

中國在這方面的目標尤其宏大。中國希望在其廣袤國土上建設多種類型的國有和私營儲存設施，最終使其石油儲備量達到與美國相當的水平。

但是，中國境內沒有鹽岩洞穴，因此只能轉而採用造價更為高昂的地上儲油罐，這些儲油罐在Google Earth和衛星地圖上很容易辨識 ，只需尋找排列整齊的大號白色圓點即可。

國際能源組織（IEA）負責管理各國石油儲備的調撥，IEA成員國的一個重要義務就是保持相當於90天進口量的儲備。

印度和中國儘管並非國際能源組織會員國，但是近年來也開始投入資金建設自己的戰略石油儲備。

曾有業界人士這樣形容，「要想成為一個現代超級大國，就必須擁有自己的石油儲備。」