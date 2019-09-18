難分彼此的大阪江湖：中國武術和日本空手道

在日本大阪，民間武術的江湖淡化了勝負之爭。

中國人在這裏學習日本傳統的空手道，日本人也學習太極等中國武術。武術成為新移民融入社區以及不同民族之間交流的手段。沒有了刀光劍影的江湖，讓人在陌生中感覺到溫存。國家界限的模糊，讓不同文化背景的大阪人走向融合。

BBC記者在大阪採訪教授不同武術的教練、學習太極的日本人以及學習空手道的中國人，看看他們眼中的武林和江湖。

記者：江川 攝像：林文城